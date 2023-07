Mona Mayer verteidigt ihren DM-Titel

Von: Dieter Priglmeir

Nicht aufzuhalten: Mona Mayer (l.) gewinnt vor Annkathrin Hoven (r.) und verteidigt damit ihren DM-Titel. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/B.Hoffmann

Die Hörlkofenerin siegte in Göttingen souverän über 400 Meter. Die Norm für die U23-EM hat sie allerdings verpasst.

Göttingen/Hörlkofen – Titel verteidigt, EM-Norm verpasst – Mona Mayer verließ die deutschen U23-Meisterschaften mit einem lachenden und einem zwinkernden Auge. Denn traurig zu sein, weil sie bei der U23-EM im finnischen Espoo nun nicht über 400 Meter im Einzelrennen starten darf, verbot sich angesichts ihrer Leistung.

Die Hörlkofenerin hatte nicht nur den Halbfinallauf am Samstag mit einer Sekunde Vorsprung souverän beherrscht. Auch das Finale gewann sie überlegen. Nach 53,37 Sekunden war sie im Ziel. Auf dem zweiten Platz folgte Annkathrin Hoven (TSV Bayer 04 Leverkusen, 53,70 sec). Dahinter sicherte sich Emilia Grahle vom Dresdner SC (53,85 sec) Bronze. Die vergangenes Jahr so starke Dortmunderin Brenda Cataria-Byll (54,56 sec) ging diesmal leer aus.

„Mit dem Sieg bin ich sehr, sehr glücklich. Die Titelverteidigung war ja mein Ziel“, meinte Mayer hinterher und erinnerte an die „sehr holprige Vorbereitung. Ich wäre aber natürlich gern die Einzelnorm für die U23-EM gelaufen, das hat leider nicht geklappt“. Dafür hätte sie unter 53 Sekunden laufen müssen. „Ich bin mir sicher, dass ich die Zeit laufen kann“, hatte sie erst vergangene Woche gesagt. Allerdings nicht bei den Bedingungen, die in Göttingen herrschten.

„Es war kalt, wir hatten auf der Gegengeraden extremen Wind. Und auf der windgeschützen Zielgerade hast du dann halt auch keinen Rückenwind“, erzählt sie. Dazu der ständige Nieselregen. „Für Sprinter war es einfach zu kalt. Fünf Grad mehr wären allein schon für die Muskulatur gut“, erklärt die 22-jährige Studentin.

Außerdem habe sie quasi ab 80 Metern ein Rennen allein geführt. „Ich lief auf Bahn fünf, die stärksten Konkurrenten liefen weiter innen. Auf die Mädels außen bin ich schnell aufgelaufen. In der zweiten Kurve habe ich gemerkt, dass Brenda etwas aufkommt, aber auf der Zielgeraden war ich dann eigentlich schon klar vorn. Ich bin gefühlt 300 Meter allein gelaufen, da war niemand, der dich zieht oder pusht.“

So gesehen seien die 53,63 sec im Halbfinale und die 53,37 sec im Endlauf eine sehr gute Zeit gewesen. Aber eben nicht schnell genug für das EM-Einzelrennen in Finnland. Bei der 4 x 400-Meter Staffel wird sie allerdings in Finnland am Start sein.

Und außerdem könne sie nun nächste Woche bei der Frauen-DM dabei sein. „Es gibt also Gutes und Schlechtes. Wenn das Wetter besser gewesen wäre, dann wäre definitiv die EM-Norm drin gewesen, aber dann laufe ich sie eben nächste Woche, auch wenn es dazu zu spät ist.“

Samanskis Sprüngevom Winde verweht

Weniger Glück hatte am Wochenende Lilly Samanski. Das Stabhochsprung-Talent aus Kirchasch schaffte zwar im dritten Versuch 3,80 Meter. Danach war aber für sie Schluss, was am Ende nur Rang sechs bedeutete. „Die DM war leider regelrecht vom Winde verweht“, meinte sie danach. „Das war wirklich schade, weil wir alle gut drauf waren. Aber es war einfach sehr schwierig, überhaupt gültige Sprünge hinzukriegen. Aber mei, das Wetter kann man leider nicht beeinflussen. Das gehört dazu.“