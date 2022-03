Moosinning bleibt dem Führungsduo auf den Fersen

Genau Maß genommen: Der eingewechselte Tobias Bartl versenkt mit seinem ersten Ballkontakt einen Freistoß zum zwischenzeitlichen 2:0 für Moosinning. © Christian Riedel

Der FC Moosinning bleibt dran an der Spitze.

Moosinning – Mit einem 3:0 (0:0)-Sieg gegen den TSV Bad Endorf ist der FC Moosinning erfolgreich in den zweiten Saisonabschnitt gestartet. Die Gelb-Schwarzen bleiben damit weiter hinter den beiden führenden Teams aus Forstinning und Freilassing in Lauerstellung.

Etwas angespannt war die Gemütsverfassung des Moosinninger Trainerteams vor der Partie mit Sicherheit, denn Kapitän Johannes Volkmar, Spielmacher Stefan Haas sowie Basti Lanzinger und Peter Werndl hatten signalisiert, dass für sie kein Einsatz möglich sei. Und als sich auch noch Dennis Stauf vor Spielbeginn einem letzten Test unterziehen musste, schien die Innenverteidigung gänzlich wegzubrechen. Stauf gab aber grünes Licht, und so konnten die Gelb-Schwarzen ihr Ziel, den Jahresbeginn erfolgreich zu gestalten, angehen.

Der Auftakt machte auch gleich Hoffnung auf mehr, denn Christian Reiser zog eine weite Flanke auf Thomas Auerweck, der köpfte zur Mitte, doch sein Bruder Alex verpasst den Ball knapp. In der Folge aber verteidigte der Gast recht geschickt, ließ den Ball gut in den eigenen Reihen laufen und wagte sich auch immer öfter in die Moosinninger Hälfte. Torhüter Philipp Strunk musste sich bei einer Endorfer Flanke ganz lang machen, um den Ball zu entschärfen.

Auf der Gegenseite wurden die Moosinninger Angreifer zwar immer wieder ins Abseits gestellt, sie kamen aber auch zu hochkarätigen Möglichkeiten. In der 18. Minute eroberte Yannik Saßmann in Klassemanier die Kugel, passte zu Thomas Auerweck, doch dieser scheiterte zentral am Keeper. Zehn Minuten später bediente Georg Ball mit einem Pass Thomas Auerweck, doch der scheiterte erneut an Torhüter Lukas Reininger. Kurze Zeit später kombinierten sich die Gelb-Schwarzen durchs Mittelfeld, Saßmann zog aus 20 Metern ab, doch der Keeper lenkte den abgefälschten Ball mit den Fingerspitzen über die Latte. Die nachfolgende Ecke jagte Dennis Stauf aus halblinker Position übers Tor.

Der Schlusspunkt in Halbzeit eins gehörte den Gästen. Christian Heinl zog links auf und davon, scheiterte jedoch mit seinem Schuss an Keeper Strunk.

Auch in Halbzeit zwei war die Partie kein Selbstläufer für den Gastgeber. So dauerte es bis zur 58. Minute, ehe Matthias Eschbaumer Alex Auerweck auf die Reise schickte, dieser quer legte, und Saßmann den Ball zum 1:0 einschob. Endorf hatte sich von diesem Schock noch nicht ganz erholt, da legten die Gelb-Schwarzen nach. Just als der Schiedsrichter auf Freistoß für Moosinning entschieden hatte, wurde Tobi Bartl eingewechselt. Mit seinem ersten Ballkontakt – und unter gütiger Mithilfe des Gästekeepers – verwandelte er den Freistoß aus 20 Metern flach zum 2:0.

Endgültig entschieden war die Partie in der 76. Minute, als Bartl auf links bis zur Grundlinie durchstartete, den Ball perfekt auf Maxi Lechner zurücklegte, und dieser das Leder flach links unten versenkte. In der letzten Viertelstunde verwaltete Moosinning den Vorsprung und spielten das verdiente 3:0 sicher nach Hause.

