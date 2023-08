Dritter Spieltag, erstes Derby

Kaum ein Durchkommen: Die Moosinninger (schwarz-gelb, v. l.) Florian Jakob und Basti Lanzinger versuchen, den Ball über die Linie des Langengeislinger Tores zu drücken, aber (blau, v. l.) David Riederle, Torwart Michael Hierl, Marcel Geigerseder, Florian Rupprecht und Maximilian Maier können einen Einschlag verhindern. Das letzte Derby in Moosinning im November vergangenen Jahres gewannen die Gastgeber aber letztlich doch noch mit 2:1 Toren. © Dominik Findelsberger

Derbytime am dritten Spieltag der Bezirksliga Ost.

Moosinning/Langengeisling – Der FC Moosinning erwartet heute Abend um 18.30 Uhr den FC Langengeisling mit Spielertrainer Maxi Hintermaier, der am Montag zum zweiten Mal Vater geworden ist und sich über eine Tochter freuen darf. „Geplant ist, dass ich spiele. Ich hoffe, dass alles klappt“, so der überglückliche Vater bei einem kurzen Telefonat aus dem Krankenhaus. Vom Kreißsaal auf den Fußballplatz – nach den Vaterfreuden würde sich Hintermaier auch gerne über die ersten Punkte freuen.

„Grundsätzlich waren wir in beiden bisherigen Spielen gut dabei, fangen uns aber immer einfachste Gegentore“, sagt Maxi Maier. Der Sportliche Leiter des FCL spricht beim Derby von einer „schwierigen Herausforderung“, gibt sich aber zuversichtlich: „Bis auf ein einziges Mal, als wir daheim eine Klatsche bekommen haben, waren wir in den Derbys immer gut dabei. Deswegen hoffe ich auch, dass wir die ersten Punkte mitnehmen.“

Dass Moosinning auf dem Papier als Favorit ins Rennen geht, steht außer Frage. FCM-Trainer Christoph Ball, der heute auf eine große Kulisse mit 300 bis 400 Zuschauern hofft, ist auch davon überzeugt, dass seine Mannschaft nach der 0:7-Auftaktpleite gegen Raubling beim 5:0 in Peterskirchen ihr wahres Gesicht gezeigt hat: „Wir hatten viel mehr Bewegung im Spiel mit und ohne Ball. In den Zweikämpfen waren wir viel aggressiver und insgesamt deutlich engagierter. Außerdem haben die Umstellungen gefruchtet.“ Trotzdem ist Ball bewusst, dass die Partie auch anders laufen hätte können, wenn der TSV beim Stand von 2:0 den Foulelfmeter verwandelt hätte: „Da hätte es noch mal verdammt eng werden können. Dass wir uns in Überzahl auch noch mit einer Zeitstrafe selbst dezimieren, darf halt auch nicht passieren. Das müssen wir abstellen.“ Andere Mannschaften könnten das bestrafen.

„Unsere Tore sind dann so gefallen, wie wir das schon oft besprochen, wie wir das schon x-Mal gepredigt haben. Das freut einen als Trainer natürlich“, sagt Ball, der weiß, dass es auf Wiederholung keine Garantie gibt: „Von uns erwartet jeder immer den Sieg in diesem Derby. Wenn wir gewinnen, ist das ganz normal. Wenn wir unentschieden spielen, ist das eine gefühlte Niederlage, und wenn wir verlieren, spricht man gefühlt 50 Jahre darüber.“ Mit Luis Haumann und Benedikt Rösl kehren voraussichtlich zwei Mann wieder in den Kader zurück.

Bei den Gästen ist Michael Faltlhauser nach verbüßter Rotsperre wieder dabei. „Das ist auch enorm wichtig, weil Niko Simak mit Fieber kurzfristig ausgefallen ist und wohl in Moosinning auch noch nicht auflaufen kann“, sagt Maier. Im Tor wird für den erneut verhinderten Michael Hierl (Zahnoperation) wohl wieder Louis Rotert stehen.

FCM-Kader

Siegl, D. Auerweck; Buttstedt, Stauf, Lanzinger, Eschbaumer, Haumann, Bagci, C. Ball, Jakob, Haas, Reiser, T. Auerweck, Fitzpatrick, Ulitzka, Rösl, Werndl, Lechner, A. Auerweck

FCL-Kader

Rotert, Brader; : Hintermaier, Buchberger, Seeholzer, S. Stenzel, Faltlhauser, Bucher, Maier, Riederle, Aigner, Dornauer, J. Wilson, Hinterwimmer, Culjak, K. Stenzel, Rupprecht, Birnbeck, Wiesheu