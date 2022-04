Moosinning gewinnt im Schongang

Immer einen Schritt voraus: Die Moosinninger um Dennis Stauf (l.) gaben den Baldhamern (Nelson Rook:l.) beim klaren 3:0-Erfolg das Nachsehen. © Stefan Rossmann

Das war eine ziemlich leichte Übung.

Moosinning – Der FC Moosinning konnte am Gründonnerstag im vorgezogenen Punktspiel beim SC Baldham-Vaterstetten mit einem 3:0 (2:0)-Sieg drei weitere Punkte einfahren. Für den FCM war es der 15. Saisonsieg. Und auch wenn die Gelb-Schwarzen den Abstand auf den Tabellenzweiten Freilassing dadurch wieder auf zwei Punkte verkürzen konnten, sind sie auf Ausrutscher ihres Widersachers angewiesen, um im Kampf um Platz zwei noch einmal entscheidend eingreifen zu können.

Die Partie begann für Moosinning gut, und bereits in der 6. Minute durfte zum ersten Mal gejubelt werden. Stefan Haas zog einen Eckball nach innen, Baldhams Simon Lämmermeier verlängerte den Ball nach hinten, und Johannes Volkmar durfte ungehindert aus sechs Metern zum 1:0 einköpfen.

Kurz darauf bekamen die Moosinninger auch noch Unterstützung von Schiedsrichter Johannes Raspe, der den Baldhamer Michael Reiter mit Rot vom Platz stellte. Der Baldhamer Verteidiger hatte Christian Reiser in seinem Rücken übersehen und traf ihn beim Abwehrversuch voll im Gesicht. Für beide war die Partie damit beendet, denn Reiser musste zum Nähen ins Ebersberger Krankenhaus gebracht werden, er wurde durch Yannick Saßmann ersetzt.

Die Partie verflachte in der Folge zusehends, Moosinning spielte zumeist quer und zurück und verstand es nicht, die Überzahl auszuspielen. Fast wären die Gelb-Schwarzen nach einem katastrophal ausgeführten Eckball auch noch in einen folgenschweren Konter gelaufen, aber Keeper Philipp Strunk klärte im letzten Moment gegen Nelson Rook. So dauerte es bis zur 41. Minute, ehe die Moosinninger wieder Zählbares zu verzeichnen hatten. Der Baldhamer Marco Höferth spielte in der eigenen Hälfte einen katastrophalen Fehlpass, Haas passte zu Maxi Lechner, und dieser hatte frei vor dem Tor keine Mühe, auf 2:0 zu erhöhen. Fast wäre ihm mit dem Pausenpfiff nach Zuspiel von Tobi Bartl noch das 3:0 gelungen, aber mit einem tollen Reflex hielt Keeper Di Palma sein Team am Leben.

Auch in Abschnitt zwei tat sich Moosinning gegen tief gestaffelte Baldhamer schwer, Chancen zu kreieren. Dennoch machten sie in der 62. Minute endgültig den Deckel drauf, als Maxi Lechner einen Linksschuss von Mäx Lechner entscheidend ins Tor abfälschte. Saßmann scheiterte in der Folge mit einem schönen Linksschuss an Di Palma, und auch bei einem Schuss von Mäx Lechner, der später mit einer Zerrung verletzt ausschied, war der Baldhamer Keeper zur Stelle. Auf der Gegenseite jagte Mario Sieger die Kugel über die Latte und Nelson Rook scheiterte mit einem Flachschuss an Keeper Strunk. Das war es dann aber auch schon in einer Partie, in der Moosinning nicht mehr tat, als nötig war, und die Gastgeber in Unterzahl einfach keine Mittel fanden, die Moosinninger ernsthaft in Gefahr zu bringen.

