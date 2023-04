Wettstreit um Platz drei

Von: Helmut Findelsberger

Lass dich drücken! Christian Reiser (l.) feiert Alex Auerweck, der beim Hinspiel gegen Töging das entscheidende 1:0 erzielt hat. © Christian Riedel

Mit dem gastgebenden FC Töging und dem FC Moosinning treffen an diesem Samstag zwei Teams aufeinander, die schon in der Landesliga miteinander zu tun hatten.

Moosinning – Spielbeginn auf der Anlage am Töginger Wasserschloss ist um 14.30 Uhr.

Sieben Spielzeiten am Stück, von 2014 bis zum Abstieg vergangenes Jahr, gehörte Töging der Landesliga Südost an. Für Moosinning reichte es in der jüngeren Vergangenheit nur zu einem einjährigen Gastspiel 2018/19 in dieser Liga. Abgestiegen ist der FCM damals in der Relegation, gegen Töging jedoch gab es in der Punktrunde einen Sieg und ein Remis. Und die Gelb-Schwarzen sind gegen das Team aus dem Landkreis Altötting immer noch ungeschlagen, denn das Hinspiel dieser Saison wurde – wie 2018 – 1:0 gewonnen.

„Von einem Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um Rang zwei“ war in einer Töginger Pressemeldung zu lesen. „Da geht’s um Rang drei und vier, also wer ist der Erste, der nichts kriegt und wer der Zweite?“, stellt Tögings Trainer Christian Hutterer seine Sichtweise dar. „Die Serben als Zweiter sind sechs Punkte weg und auch sehr stabil“, schätzt der Inhaber der DFB-Elite-Jugend-Lizenz, der nebenbei in der Scouting-Abteilung eines Bundesligavereins arbeitet, die Lage ein. Moosinning als Vierter hat sogar schon neun Zähler Rückstand auf den SK Srbija München.

„Moosinning ist eine spielstarke Mannschaft, das haben sie auch beim Hinspiel bewiesen, und ich erwarte mir ein recht gutes Spiel“, prognostiziert Hutterer. Für ganz oben sieht er seinen Kader einfach zu knapp besetzt. „Fünf U 19-Spieler sind im Dauereinsatz, die bräuchten auch mal eine Pause, aber wir haben viele Ausfälle, und dann passieren so unnötige Punktverluste wie zuletzt beim 2:2 gegen Schlusslicht Rosenheim und dem 0:2 in Saaldorf.“

Ergebnistechnisch ist sein Moosinninger Kollege Christoph Ball mit ihm auf einer Wellenlänge. Seit dem 1:4 zuhause gegen Peterskirchen und dem 0:2 bei SK Srbija sieht er „den Zug nach oben abgefahren“. Zuletzt hat es der FCM gegen Buchbach 2 beim 6:1 krachen lassen. Personell hat Ball dafür nicht die Probleme seines Kollegen, aber Ausfälle gibt’s auch. Dennis Stauf und „Mäx“ Lechner fehlen bekanntlich schon länger und waren gegen Buchbach die einzigen Ausfälle. Christian Reiser (krank) und Matthias Eschbaumer kommen diesmal noch dazu. Dafür ist Winterneuzugang Noah Nürnberger wieder dabei.

FCM-Kader

Siegl, (D. Auerweck); Ulitzka, Volkmar, Haumann, G. Ball, Haas, Jakob, Maxi Lechner, Kamm, Sassmann, Lanzinger, A. Auerweck, Treffler, T. Auerweck, Nürnberger