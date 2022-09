Moosinninger Mammutaufgabe

Von: Helmut Findelsberger

Zurück in die Erfolgsspur: Moosinnings Trainer Christoph Ball (M.) gibt die Richtung vor. © Christian Riedel

Erneut geht es für den FC Moosinning gegen einen Aufsteiger. An diesem Samstag ist bereits um 13 Uhr Anpfiff der Heimpartie gegen den SK Srbija München.

Moosinning – In Finsing (2:2), zuhause gegen Ostermünchen (0:0) und zuletzt beim 1:0 in Peterskirchen hatte der FCM schon drei Aufsteiger als Gegner. Srbija ist aber nicht mit den normalen Maßstäben eines Neulings zu messen.

Bereits 2005/06 spielten die Münchner eine Saison Landesliga. Trainer war damals Neboja Stojmenovic. Der 59-jährige ehemalige Landes- und Bayernligaspieler (Türkgücü, Starnberg) kam zur vergangenen Saison zurück, und nach neun Spielzeiten Kreisliga gelang der Aufstieg als Meister – mit 20 Punkten Vorsprung.

„Einen einstelligen Tabellenplatz“, nannte der Sportliche Leiter Sreten Gadzic vor der Saison als Ziel. Er machte aber kein Geheimnis daraus, dass langfristig die Landesliga angestrebt wird. Hätten sie auch noch Valentino Gavric, ihren 34-Tore-Mann der letzten Saison, in ihren Reihen, wäre ihnen der Durchmarsch schon diese Saison zuzutrauen. Nicht wenige im Kader bringen Landes- oder Bayernligaerfahrung von anderen Clubs mit.

Und dann wäre da noch Neuzugang Savio Nserenko. Beim TSV 1860 München einst als Supertalent hochgejubelt, spielte er in Italien (Brescia, Florenz und Bologna) sowie in der Premiere League bei West Ham United, ehe es über Unterhaching bis runter in die B-Klasse ging. „Er ist unser Fittester“, lobte ihn sein Trainer.

Für Moosinning wird dieses Spiel gegen ein Team, das in Bestbesetzung anreist, eine Mammutaufgabe. „Wir erwarten einen spielerisch sehr starken Gegner und müssen kämpferisch mindestens die Leistung von Peterskirchen wiederholen“, ist FCM-Trainer Christoph Ball überzeugt. „Nur, was wir da wieder an Torchancen ausgelassen haben, das war zum Verzweifeln.“

Personell wird es nicht viel besser. Kapitän Johannes Volkmar, Fabian Ulitzka und Christoph Kollmannsberger sind zurück, aber hinter Yannik Saßmann, Stefan Haas sowie Georg Ball stehen Fragezeichen. Mäx Lechner, Florian Jakob, Peter Werndl und David Kamm sind ohnehin noch keine Option. FCM-Torwarttrainer Aaron Siegl wird im Kasten erneut den kranken Lukas Rieder vertreten.

FCM-Kader

Siegl, D. Auerweck; Volkmar, Haumann, Lanzinger, Ulitzka, Maxi Lechner, A. Auerweck, Eschbaumer, Stauf, Reiser, T. Auerweck, Calis, Treffler, Kollmannsberger, Saßmann (?), G. Ball (?), Haas (?)