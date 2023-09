Der Erdinger Ironman: Morgens am Start, Mitternacht im Ziel

Von: Dieter Priglmeir

Chef der Delegation: Arnd Zabka (l. Bild, mit Fahne) führte die 249 Mann starke deutsche Mannschaft an. © Blaschke

Arnd Zabka war von 7.10 Uhr bis 23.49 Uhr in Nizza unterwegs

Nizza/Erding – Nizza ist nicht Hawaii, Nizza ist schlimmer. Das sagen nicht nur die über 200 Starter, die auf der Strecke aufgegeben haben. Das sagt auch Arnd Zabka, der Finisher aus Erding. 16:39:38 Stunden hat er für den Ironman, die offizielle Triathlon- Weltmeisterschaft, benötigt. Vielleicht hätte er noch ein paar Sekunden rausschinden können, vermutet er, „aber im Zieleinlauf habe ich einfach alle abgeklatscht, bevor mir dann Sam Laidlow die Medaille umgehängt hat“.

Das ist der neue Weltmeister, und im Triathlon gehört es dazu, dass die Elite dem Rest der Starter die Ehre erweisen und auch noch auf den letzten Teilnehmer warten. Zweiter wurde Weltrekordhalter Patrick Lange, der als Vizeweltmeister zwar mehr als acht Stunden früher als Zabka im Ziel war, aber eins mit dem Erdinger gemeinsam hat: Beide sprachen vom „härtesten Ironman, den ich je gemacht habe.“

Zabka war fast 17 Stunden lang unterwegs: 3800 Meter im Meer, 180 Kilometer im Sattel und 42,195 Kilometer beim Marathon. © Blaschke

Schon die 3800 Meter im Meer waren aufreibend für Zabka. Um 7.10 Uhr ging es los. Bei 25 Grad Wassertemperatur mussten die Sportler auf Neoprenanzüge verzichten. „Das sind die Regularieen, das ist auch okay, macht das Ganze aber nochmal ein wenig härter“, erklärt der Erdinger. Die leichten Wellen seien auch kein Problem gewesen, „aber dann wurde es brutal“, sagt der 55-Jährige und meint das wörtlich. „Ab der ersten Gegengerade hat uns die Gruppe hinter uns eingeholt, gleichzeitig sind wir in die vordere Gruppe reingeschwommen. Und dann ging das Geprügel los.“ Ihm sei die Brille runtergeschlagen worden. „Was halt im Schwimmen dazugehört“, fügt er hinzu, sagt aber gleichzeitig: „So schlimm war’s schon lange nicht mehr.“ Dennoch sei er nach insgesamt 1:14 Stunden „ganz gut aus dem Wasser gekommen“.

Es folgten schwierige 180 Kilometer im Sattel – mit 2400 Höhenmetern. „Auf den ersten zehn Kilometern ging es noch flach daher, aber dann kamen 500 Meter mit Steigungen von bis zu 18 Prozent“, erzählt Zabka. 1100 Höhenmeter habe das Feld auf den ersten 50 Kilometern erklimmen müssen. „Die letzten fünf Kilometer haben richtig wehgetan“, räumt er ein. Überhaupt habe es auf der gesamten Strecke in den Seealpen keine Stelle gegeben, „wo du mal die Beine hättest baumeln lassen und dich ausruhen können. Du hast immer Druck auf den Pedalen gebraucht, selbst bei den Abfahrten, zumal wir auch Gegenwind hatten“. Es folgten 60 km Abfahrt, „die wir Tour-de-France-like gefahren sind“. Der einzige Unterschied: „Die Strecke war nicht komplett für den Verkehr gesperrt. Wir mussten auf Autos achten.“ Nach 8:21 Stunden war die Radtortour beendet, und Zabka befand sich etwas unter Zeitdruck, „denn die Maximalzeit betrug 17 Stunden“.

Mit einer Laufgeschwindigkeit von 6 km/h war das zu schaffen. Das Problem für Zabka: „Es war brutal heiß, und es gab kein Eis, um den Körper zu kühlen.“ In den Stunden zuvor hatte er schon mitbekommen, wie reihenweise Radfahrer vom Sattel stiegen und aufgaben. Nicht so Zabka, der nun auch von seiner Erfahrung lebte. „Ich musste zwar erst mal etwas Temperatur rausnehmen, um die Körpertemperatur runterzubringen. Aber ich wusste von früheren Rennen im Sommer, dass es irgendwann auch wieder kühler wird und man dann wieder Zeit aufholen kann. „Die ersten zwei Runden waren verhalten, danach ging es wieder“, sagt der Mann vom Trisport Erding und gibt zu: „Es war wirklich sehr hart.“ Aber dann sei es immer besser geworden. Erst stand da plötzlich ein Mann, „der mir Erdinger Alkoholfrei reichte, das war mal was anderes als die üblichen Sportgetränke“. Und dann der Zieleinlauf: „Der war einfach nur fantastisch“, schwärmt Zabka. Es hat sich also alles gelohnt, die Schinderei, aber auch die Tatsache, dass das Ganze viel Geld kostet. „Die Startgebühr für die WM beträgt 1400 Euro, mit Flug und Hotel kommt man auf 5000 Euro“, rechnet der Technologieberater vor. Aber zurück zum Ziel.

Nach dem Rennen traf der Erdinger noch Weltrekordhalter und Vizeweltmeister Patrick Lange (r.) © Blaschke

„Ich habe alle Leute abgeklatscht, vom neuen Weltmeister die Medaille bekommen und dann auch noch Patrick Lange getroffen. Den Marathon hatte er in 6:41 Stunden bewältigt. Am Ende kam Zabka auf Rang 1980 von 1998, die es überhaupt ins Ziel geschafft hatten. In seiner Altersklasse (55 bis 59) wurde er 211. von 215 Teilnehmern. Und noch zwei Zahlen: „Getrunken habe ich etwa 15 Liter, wovon fast alles über die Haut wieder raus ging“, sagt Zabka, der an diesem Tag 12 800 Kalorien verbrauchte.

Insgesamt waren am Morgen rund 2200 an den Start gegangen, darunter 249 Deutsche. „Wir waren zahlenmäßig die zweitstärkste Nation“, sagt Zabka. „Und ich hatte die große Ehre, die deutschen Athleten bei der Parade der Nationen anführen zu dürfen.“

Und dann wäre da noch das Bankett der Champions mit vielen Frischgetränken und Fachgesprächen. Zabka:_ „Es ist immer schön, internationale Kontakte zu knüpfen, die dann auch in der Zukunft Bestand haben werden.“

Apropos Zukunft: Wie war der Tag danach? „Der Muskelkater hielt sich in Grenzen, da ich ja nicht sooo schnell unterwegs war. Aber natürlich ist man danach recht steif. Das hält auch noch ein paar Tage an“, sagt Zabka, der in zwei Wochen am Berlin-Marathon teilnehmen wird. „Da freue ich mich auch schon drauf. Bis dahin sollte auch wieder alles halbwegs okay sein.“ Die Pläne für 2024 Jahr stehen auch schon: „der Ironman Kärnten und der Ironman Frankfurt“. Das sei nur nächstes Jahr möglich, weil die beiden Veranstaltungen, die ansonsten terminlich zu nah beieinander liegen, verlegt werden. „Und das muss man ausnutzen.“