„Wir müssen das Positive mitnehmen“

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Ein Fünkchen Hoffnung keimte auf: Nach Zuspiel von Lucy Klein (2. v. r.) verkürzte Yvette Reichelt (l.) für Deutschland gegen die Slowakei auf 2:5 – am Ende stand jedoch eine 2:6-Niederlage. Alle acht Nationen im gleichen Hotel Ziel ist der Wiederaufstieg © IIHF

Mit großen Hoffnungen sind die deutschen U 18-Eishockeyjuniorinnen zur Weltmeisterschaft nach Madison (USA) geflogen.

Erding/Madison – Der Aufsteiger hatte sich das Viertelfinale zum Ziel gesetzt. Doch nach einem tollen Auftaktsieg gegen die Schweiz gingen alle anderen Spiele verloren, und so muss die deutsche Nationalmannschaft wieder zurück in die Division 1. „Klar ist es blöd, dass wir wieder abgestiegen sind“, erzählt Lucy Klein, die im Nachwuchs des TSV Erding spielt, „aber allein die Erfahrung war es wert, dabei zu sein“.

Für die 16-Jährige war die WM „echt ein Erlebnis, und da dabei zu sein, war schon toll“. So seien alle acht Mannschaften in einem Hotel untergebracht gewesen. „Jede Nation hatte ein eigenes Stockwerk“, schwärmt die Erdingerin. „Und in den Essensräumen hingen jeweils die Flaggen der entsprechenden Länder – das war schon sehr cool.“ Es sei aber auch „sehr anstrengend“ gewesen, denn inklusive der Vorbereitung sei die Mannschaft rund drei Wochen unterwegs gewesen.

Dabei hätte das Turnier für das von Bundestrainerin Franziska Busch gecoachte deutsche Team kaum besser beginnen können. Zum Auftakt gegen die Schweiz gab es einen 1:0-Sieg, der Treffer fiel 46 Sekunden vor Schluss. „Da hatte einfach jeder Bock zu spielen“, erzählt Klein. „Das hat man auch bei unserem Teamschrei vor dem Spiel gemerkt.“

Nächster Gegner war Tschechien, das klar favorisiert war. „Da war uns irgendwie von vornherein klar, dass wir da kaum eine Chance haben werden“, gibt Klein zu. „Das hat man auch beim Teamschrei gemerkt, dass wir sehr wenig Selbstvertrauen haben.“ Entsprechend lief das Spiel, das klar mit 2:6 Toren verloren ging.

Danach stand die dritte und entscheidende Partie gegen die Slowakei auf dem Programm, das erst nach dem Ausschluss der Russinnen in die A-Gruppe nachgerückt war. Nachdem die Schweiz gegen die Slowakinnen mit 3:1 Toren die Oberhand behalten hatte, stand die Tür zum Viertelfinale für Deutschland weit offen. „Da hatten wir wohl zu viel Selbstbewusstsein und dachten, wir gewinnen sowieso“, meint die Erdingerin selbstkritisch. Deutschland ging auch schnell in Führung, doch dann lief nicht mehr viel zusammen. Die Slowakei zog bis zur 45. Minute auf 5:1 davon. Nach dem 2:5 durch Yvette Reichelt, das Klein aufgelegt hatte (52.), traf die Slowakei noch zum 6:2 und zog damit aufgrund des besseren Torverhältnisses ins Viertelfinale ein. Deutschland und die Schweiz mussten in einer Best-of-three-Serie den Absteiger ausspielen.

„Wir haben zwar gewusst, dass wir es schaffen können, schließlich hatten wir die Schweiz ja schon geschlagen“, erzählt die 16-jährige. „Auf der anderen Seite war aber die Angst da, dass wir nach dem Aufstieg gleich wieder absteigen könnten.“ Und die Enttäuschung war groß, als Spiel eins 0:1 verloren gegangen war. Das entscheidende Tor für die Schweiz fiel acht Minuten vor Schluss in Überzahl. „Da war dann irgendwie klar, dass wir es nicht mehr schaffen“, stellt Klein fest. „Wir hatten auch keine Kraft und kein Selbstvertrauen mehr.“

Bundestrainerin Busch versuchte im zweiten Spiel alles, stellte auch immer wieder die Reihen um, doch der Druck der Schweizerinnen war zu stark. Mit einem nie gefährdeten 7:3 – nach 38 Minuten stand es bereits 6:0 – sicherten sich die Schweizerinnen den Klassenerhalt und schickten Deutschland wieder zurück in die Division 1. Weltmeister wurde Kanada mit einem 3:2-Finalerfolg gegen die USA.

„Klar war die Enttäuschung groß“, erzählt Lucy Klein, die seit Mittwoch wieder daheim ist und gleich nach vorne blickt. „Jetzt müssen wir halt das Positive mitnehmen und bei der nächsten WM versuchen, wieder aufzusteigen.“