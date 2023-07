Neuchingerinnen zurück in der Bayernliga

Von: Wolfgang Krzizok

Ziemlich cool: die Neuchingerinnen (hinten, v. l.) Doris Zehetmeier, Corinna Wolf, Diana Sandner, Theresa Winter, Katrin Gutknecht und Elke Zec, (vorne, v. l.) Kerstin Maier und Ivonne Hermansdorfer sowie (nicht auf dem Foto) Christina Strunk, Manuela Wein und Franzi Kröck. © Verein

Erst Tennis bei großer Hitze, dann unbeschreiblicher Jubel und schließlich ein kühles Bad im Bach.

Neuching – Die Hitze von mehr als 35 Grad am letzten Spieltag konnte die Tennis-Damen 30 der SpVgg Neuching nicht von ihrem Siegeszug und von der Rückkehr in die Bayernliga abhalten. Mit 7:2 Punkten wurde zum Abschluss Heimstetten geschlagen.

Die Neuchingerinnen lagen nach den Einzeln gegen die gut aufgestellten Damen vom SV Heimstetten bereits 4:2 vorne. Außergewöhnlich war dabei das Drei-Stunden- Match von Doris Zehetmeier gegen Sandra Gindert, das in der prallen Mittagssonne ausgetragen wurde. Beide schenkten sich nichts, Zehetmeier gewann letztlich im Matchtiebreak (6:3, 3:6, 10:7). Elke Zec setzte ihre Erfolgsserie fort und weist eine makellose Bilanz auf, sie gewann alle ihre sieben Einzel in dieser Saison. Theresa Winter siegte ebenso klar wie Kerstin Maier. Beide verloren in der Saison nur ein Spiel und zählten ebenfalls zu den Punktegaranten.

Alle drei Doppel von Zehetmeier/Winter, Zec/Gutknecht, Diana Sandner/Ivonne Hermansdorfer gingen aufs Neuchinger Konto, zwei davon mit einem Ass beim Matchball. Das war für die Neuchingerinnen eher ungewöhnlich, denn Aufschläge zählten zuletzt nicht unbedingt zu den Stärken der Mannschaft.

Die Zuschauer und Spielerinnen ließen im Anschluss die Sektkorken knallen und feierten den Wieder-Aufstieg in die Bayernliga. Zur Abkühlung ging es samt Tennisklamotten nebenan in die erfrischende Sempt. Ganz herzlich bedankten sich die Aufsteigerinnen danach bei ihren Gastgebern. Drei Jahre lang durften die Neuchingerinnen nämlich ihre Spiele auf der Anlage der SpVgg Altenerding austragen. „Wir wurden immer behandelt, als wären wir Vereinsspielerinnen, und deshalb waren es für uns immer Heimspiele“, lobten die Gäste unisono, die sich jetzt auf die Fertigstellung der neuen Neuchinger Tennisanlage freuen.