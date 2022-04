Oliver Zeidler: Neuer Verein, alte Ziele

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Bewährtes Duo: Heino Zeidler (r.) trainiert auch weiterhin seinen Sohn Oliver. Die Frankfurter Rudergesellschaft Germania wird sich um den administrativen Bereich kümmern. Ich bin mit den Jungs ja auch schon im Achter gesessen. Oliver Zeidler über seinen neuen Verein Germania Frankfurt Weniger Verwaltungsarbeit Wichtigste Regatta: EM in München © Detlev Seyb

Oliver Zeidler wechselt zu Germania Frankfurt. Sein Trainer und die Trainingsstätte bleiben aber gleich, und die Ziele sowieso.

Schwaig – Es gibt Weltklasse-Ruderer, die im Jahr nach Olympia eine komplette Pause einlegen, erzählt Oliver Zeidler. Der Däne Sverri Nielsen zum Beispiel, einer der härtesten Konkurrenten des Schwaigers in den vergangenen Jahren. Ja, selbst er, sagt Zeidler. habe in der Saisonvorbereitung „ein bisserl weniger getan“ als 2021, aber das sei auch so beabsichtigt gewesen. Dann fügt er hinzu: „Bisher läuft alles nach Plan.“

Das hat die nationale Konkurrenz bereits beim Ergometertest zu spüren bekommen, mit dem traditionell die Rudersaison eingeläutet wird. In Leipzig schaffte Zeidler die 2000 Meter unter 5:40 Minuten und war damit 14 Sekunden schneller als Jonas Gelsen. Der U23-Ruderer und der Vierte der Junioren-WM, Oliver Hotz, könnten künftig „Zeidler quasi auf den Pelz rücken“, wie es die neue Bundestrainerin Brigitte Bielig bezeichnet. Der Schwaiger sieht das locker: „Konkurrenz tut doch gut.“ Und mit den 5:39,8 Minuten, die drittbeste Zeit, die er bisher geschafft hat, sei er angesichts des bisherigen Trainingspensum sehr zufrieden.

Wie gesagt: Es läuft nach Plan, und zu diesem gehört auch eine andere Entscheidung. Bei der deutschen Meisterschaft am Wochenende in Krefeld wird Zeidler erstmals für die Frankfurter Rudergesellschaft Germania starten. Die Hessen hätten schon vor Olympia nachgefragt, erzählt Zeidler, jetzt sei die Zeit reif dafür.

Das sei keine Entscheidung gegen den DRC Ingolstadt gewesen, betont Zeidler. Sein bisheriger Verein, für den er den deutschen Meistertitel 2019, den ersten Platz bei der englischen Henley-Royal-Regatta, zwei Europameistertitel (2019, 2021), zwei Weltcup-Gesamtsiege (2018, 2021), den Weltmeistertitel 2019 und die Olympiateilnahme 2021 eingefahren hat, hätte ihn auch gern behalten. „Sie haben nochmal an allen Rädern gedreht, waren dann aber auch sehr verständnisvoll“, sagt Zeidler und erklärt: „Frankfurt bietet einfach mehr Möglichkeiten.“

Vor allem im administrativen Bereich falle künftig viel Arbeit weg. „Der Kontakt zum Verband, das Organisieren von Trainingslagern, darum müssen wir uns jetzt nicht mehr selbst kümmern. Wir können uns voll auf den Sport konzentrieren“, sagt Oliver Zeidler. Mit „wir“ schließt er seinen Trainer mit ein: seinen Vater Heino, der schon auf die nächsten Olympischen Spiele blickt: „Um in Paris eine Medaille gewinnen zu können, müssen wir alle Aspekte der Vorbereitung optimieren.“ Das Unterstützernetzwerk der Germania im Sportland Hessen, mit der Sportstadt Frankfurt und besonders der ökonomisch starken Rhein- Main-Region biete Verlässlichkeit und Stabilität. „Das brauchen wir für unseren zweiten olympischen Anlauf.“ Einige Dinge werden derzeit noch abgeklärt, sagt Oliver Zeidler: Sein Vater arbeitet im Moment als Polizist 40 Stunden die Woche. „Vielleicht besteht die Möglichkeit, dass wir in Hessen auch für meinen Vater eine dauerhafte Förderung erreichen, sodass er nicht mehr Vollzeit arbeiten muss“, meint der Sohn. Außerdem werde noch ausgelotet, wie die Sportförderung im dortigen Landessportverband aussieht. Man habe schon durchblicken lassen, „dass Hessen mehr macht als Bayern“, erzählt Oliver Zeidler, der weiterhin bei einem Steuerdienstleister arbeiten wird. Das Finanzielle müsse eben geklärt sein, damit es mit dem Sport klappen kann.

Und da bleibt das meiste wie bisher. Lebensmittelpunkt der Zeidlers bleibt Schwaig, und die Trainings werden weiterhin auf der Regattastrecke in Oberschleißheim absolviert, wobei der Schwaiger nun wohl öfters Besuch von seinen neuen Vereinskollegen bekommen wird. „Ich bin mit den Jungs ja auch schon im Achter gesessen“, erinnert sich der Einer-Weltmeister an sein allererstes Rennen, die Traditionsregatta Roseninselachter in Starnberg. „Die haben mich damals sehr nett aufgenommen. Künftig wird er so eine Art Gastgeber sein, wenn in München vermehrt Trainingslager stattfinden. „Darauf freue ich mich schon. Das wird eine starke Trainingsgruppe. Da profitieren wir alle davon.“ Da sieht auch sein neuer Verein so, wie dessen Sprecher Hartmut Buschbacher sagt: „Oliver ist für unsere Nachwuchstalente die ideale Messlatte für ihre eigenen Ambitionen.“

Mit entsprechenden Erwartungen blickt die Germania zu den deutschen Kleinbootmeisterschaften in Krefeld. „Natürlich fahre ich da hin, um zu gewinnen“, sagt Oliver Zeidler. Die Konkurrenz sei zwar stark, die Aufgabe aber machbar. Ihm stehen Vorlauf, Viertel- und Halbfinale sowie am Sonntag um 11.05 Uhr das Finale bevor. Seinen Leistungszenit habe er noch nicht erreicht, räumt er ein: „Da ist noch deutlich Luft nach oben.“

Aber es warten ja noch die ganz großen Herausforderungen wie das erste Weltcup-Rennen in Belgrad, wo 2023 die WM und Olympia-Quali ausgefahren werden. Auch auf den Weltcup auf seiner Lieblingsstrecke am Luzerner Rothsee freut er sich. Irgendwann werde heuer auch noch die WM stattfinden. „Aber das Highlight der Saison ist die Europameisterschaft in München“, sagt Oliver Zeidler. Auf der Strecke, auf der einst sein Opa Hans-Johann Färber vor 50 Jahren mit dem Bullen-Vierer Olympia-Gold geholt hat, würde er gern seinen EM verteidigen. Zeidler: „Das ist dann schon auch ein Stück Familiengeschichte.“