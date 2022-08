Deutschland legt Fehlstart hin

Von: Wolfgang Krzizok

Harte Zweikämpfe: Hier wetteifern Bernadette Karpf (r.) und die Ungarin Hayley Williams um den Puck. © IIHF

Große Enttäuschung bei der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen.

Frederikshavn/Erding – Gegen Ungarn setzte es zum WM-Auftakt nach einer 2:0-Führung eine 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)-Niederlage. An diesem Samstag geht es um 19.30 Uhr weiter gegen Schweden.

Der Frust war groß – auch bei den fünf Erdingerinnen, die im DEB-Team stehen. „Wir haben uns natürlich einen anderen Auftakt vorgestellt“, sagt Stürmerin Franzi Feldmeier der Heimatzeitung enttäuscht. „Wir haben die erste Viertelstunde stark gespielt und uns dann von den zwei Gegentoren aus der Fassung bringen lassen.“

Luisa Welcke (2.) und Laura Kluge (11.) hatten Deutschland 2:0 in Führung gebracht, Franciska Kiss-Simon glich aus (11., 24.). „Wir haben dann die Basics nicht mehr richtig gemacht, hatten zu viele Scheibenverluste, gerade an den blauen Linien, und mussten dann immer hinterher laufen.“ Die Folge: das 3:2 von Kinga Jokai-Szilagy (36.) und das 4:2 von Mira Seregely neun Sekunden vor Schluss per empty-net-goal.

Auch Tabea Botthof, die das 1:0 vorbereitet hatte, ärgert sich. „Das haben wir uns natürlich anders vorgestellt, und das hätte nicht passieren dürfen. Wir sind gut gestartet, dann sind wir ein bisschen von unserem System abgewichen, und Unsicherheiten kamen dazu“, gibt die Abwehrspielerin zu.

„Die Führung nach dem ersten Drittel war super, dann haben wir kleine Fehler gemacht und waren zu nachlässig“, zeigt sich auch Bernadette Karpf selbstkritisch.

Nach der Nachmittagspleite hatte sich das deutsche Team am Abend den 5:2-Sieg der Schweden über Gastgeber Dänemark angeschaut. „Die Schwedinnen sind große Spielerinnen, die alle einen guten Schuss haben“, hat Sandra Abstreiter festgestellt, die gegen Ungarn als Backup-Torhüterin auf der Bank saß. Im Kasten stand die ehemalige Gladiatorin Franziska Albl.

„Wir müssen sebstbewusst auftreten und Kleinigkeiten richtig machen, dann klappt’s gegen Schweden“, gibt sich Karpf angriffslustig. „Wir müssen jetzt ganz einfach unser Potenzial wieder ausschöpfen“, fordert Botthof und ist zuversichtlich. „Die Schweden liegen uns ganz gut, wir konnten in den vergangenen Turnieren schon mehrmals gegen sie gewinnen.“ Und auch Feldmeier ist optimistisch: „Ungarn müssen wir abhaken. Ich weiß, dass viel mehr in unserer Mannschaft steckt.“