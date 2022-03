SpVgg Altenerding: Niederlage trotz stärkster Saisonleistung

Von: Bernd Heinzinger

Das große Bälle-Klauben: Na, wer schnappt sich die Kugel? Die Altenerdinger Thomas Peteranderl und Matei Serban (in Lila, v. l.) im Zweikampf mit Matthias Frühbeis. © Christian Riedel

Altenerdings Handballer stehen einmal mehr mit leeren Händen da.

Altenerding – Angetrieben von den Zuschauern in der Semptsporthalle zeigten die Handballer der SpVgg Altenerding am Samstag ihre mit Abstand beste Saisonleistung. Allerdings brachte diese gegen den HT München 2 am Ende nicht viel, denn der abgeschlagene Landesliga-Letzte musste sich knapp 26:27 (12:11) geschlagen geben.

Von der ersten Minute war Dampf dahinter, und Altenerding zeigte sich kämpferisch im Angriff. Zum Leidwesen der Gastgeber aber wollten viele Würfe nicht ins gegnerische Tor: Der Pfosten wechselte sich mit der Latte ab, und so geriet die SpVgg 3:6 ins Hintertreffen. Es folgte eine der besten Phasen. Hinten machte Torhüter Jannik Fleps seinen Kasten durch starke Paraden dicht, dazu stand die Abwehr bestens. Vorne hämmerte Christian Loris munter drauf los, auch Luis Leitner überzeugte mit starken Aktionen. Beim 8:8 hatte Altenerding den Ausgleich geschafft und sogar den Ball in den eigenen Reihen. Tobias Schlecht vergab aber frei vorm Torhüter, und somit dauerte es noch bis zur ersten Führung seit dem 1:0. Diese schaffte wenig später dann Christian Loris mittels Siebenmeter zum 11:10, kurz darauf folgte mit einem knappen 12:11 für die Hausherren die Pause.

Im zweiten Abschnitt kippte die Partie schnell erst einmal in Richtung der Gäste aus der Landeshauptstadt. Bei den Bibern herrschte jetzt zu wenig Zug zum Tor, dazu folgten einige leichte Ballverluste. Trainer Peter Mesiarik reagierte nach dem 16:19 und beorderte im Angriff bereits jetzt den Torhüter für einen siebten Feldspieler vom Feld. Es fruchtete, mit zwei Kreisläufern Matei Serban und Quirin Huber drängte man die gegnerische Abwehr an den Kreis. Luis Leitner nutzte zweimal den aufkommenden Platz, unter anderem zum 19:20-Anschlusstreffer. In der Folge aber vergaben die Hausherren erneut zu viele Bälle, die Vorentscheidung fiel beim Stand von 22:25. Altenerding bekam die Riesenchance für einen Gegenstoß, doch statt selbst zu treffen, gab es einen leichten Ballverlust: 22:26.

Bis zum Schluss kämpfte die SpVgg, mehr als der Anschlusstreffer mit der Schlusssirene war aber nicht mehr drin. Mesiarik nach der Partie: „Es hat nicht viel gefehlt, leider haben sich die Männer nicht für ihre starke kämpferische Leistung belohnt.“ In den entscheidenden Phasen seien die erfahreneren Gäste abgezockter gewesen: „Trotzdem lobe ich heute die ganze Mannschaft. Alle haben über 60 Minuten ihr Bestes gegeben.“ BERND HEINZINGER

SpVgg-Tore:

Christian Loris 7/5, Luis Leitner 5, Severin Lößl 3, Simon Rüdiger 3, Niklas Fleps 2, Quirin Huber 2, Thomas Peteranderl 2, Moritz Sturm und Joseph Wyhnalek.