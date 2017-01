Nur das iPad machte schlapp

Dreikönigsschwimmen bei minus 12 Grad

Wörth – Bei der Saukälte wagt sich kaum jemand vors Haus. Andere wiederum schwimmen sogar eine Runde - oder zwei.

Strahlender Sonnenschein, klirrende Kälte und eine schöne Stimmung, so präsentierte sich Wörth am 6. Januar. Unter gefühlt sibirischen Bedingungen fand das Dreikönigsschwimmen am dortigen Weiher statt. Es war mit Abstand das kälteste seit seinem Bestehen.

Minus12 Grad zeigte das Thermometer bereits an, als sich Zuschauer und Teilnehmer am späten Nachmittag gegen 16.30 Uhr am Wasserwachthaus trafen. Zuvor war Christian Wimmer aus der Winterbadetruppe von Trisport Erding der etwa acht Zentimeter dicken Eisschicht mit der Motorsäge zu Leibe gerückt.

Badeloch zwischen den Eisplatten

Die freischwimmenden Eisplatten waren von Winfried Kretschmer, Gottfried Deimel und Dieter Schneider mit vereinten Kräften unter die Eisdecke geschoben worden, um ein ausreichend großes Badeloch für die Teilnehmer eisfrei zu bekommen. Das war eine knifflige Angelegenheit, denn nicht nur einmal drohten die Akteure abzurutschen und schon vor dem eigentlichen Badegang ins 1 Grad kalte Wasser zu fallen.

Immerhin waren die Eismeister fertig, bevor sich die Liegewiese des Weihers mit Publikum füllte. Rund 200 Zuschauer fanden sich ein, um dem eisigen Badevergnügungen beizuwohnen – deutlich mehr als erwartet. Und so war schon vor Beginn des Badegangs der gesamte Vorrat des von der Wasserwacht Wörth ausgeschenkten Glühweins und Kinderpunsches ausgetrunken.

Ob es die 26 Eisschwimmer von ihrem Vorhaben abgehalten hätte, wenn sie gewusst hätten, dass für sie nichts mehr übrig war? Wohl kaum, denn entschlossen entledigten sie sich nach kurzem Warmlaufen ihrer Wärmekleidung, um in Badeanzug oder Badehose Richtung Eisloch zu marschieren. Als sie ins brusttiefe Wasser wateten und dabei die zarte Schicht von Eiskristallen beiseite schoben, die sich zwischenzeitlich an der Wasseroberfläche gebildet hatte, schien es die Zuschauer doch deutlich stärker zu frösteln als die Eisbader selbst – jedenfalls den „brrrr“-Lauten nach zu schließen.

Fünf Minuten im Wasser

„Kurz rein gilt schon“, hatten die Veranstalter als Devise ausgegeben – sprich: man musste nicht so lange im Eiswasser bleiben wie die geübten Winterbader von Trisport. Dennoch ließen es sich die allermeisten der etwa zwei Drittel Männer und der ein Drittel Frauen nicht nehmen, volle fünf Minuten im Wasser zu bleiben. Nur wenige verließen vorab den Weiher und auch ihnen gebührt großer Respekt für ihren unverfrorenen Mut. Denn die Bedingungen waren sibirisch.

„Es war seltsam, nach Verlassen des Wasser mit gefühllosen Füßen über den kalten Schnee zum Wasserwachthaus zu gehen“, sagte Winfried Kretschmer, „und auch das Warmlaufen danach funktioniert bei so tiefen Temperaturen nicht mehr.“ Als die Teilnehmer wieder angekleidet losliefen, war die Lufttemperatur bereits auf minus 14 Grad gefallen, und aus der Sempt stiegen weiße Nebelschwaden auf.

Letztlich war auch das Glühwein-Problem rasch gelöst. Die Wasserwacht improvisierte mit frisch zubereiteten Jagertee, den die Winterbader gerne annahmen, um der Eiseskälte ein kleines bisschen Herr zu werden.

Diesmal keine Orpheus-Quadrille

Auf Betriebstemperatur dürfte der Körper aber erst wieder in der Badewanne oder der Sauna gekommen sein. Und bei manchem mag es beim Auskleiden eine kleine Überraschung gegeben haben. Wie bei Winfried Kretschmer, dem dabei erst einmal deutlich wurde, was er alles angezogen hatte. „Es waren zwei Laufhosen, die ich übereinander gezogen hatte, vier Schichten Oberbekleidung plus eine dicke Winterjacke, Mütze und Handschuhe.“

Auch die Verantwortlichen von Trisport Erding waren hochzufrieden. „Es hat alles gepasst, die Atmosphäre war sehr familiär, die Kulisse am Wörther Weiher einfach schön“, so das Fazit der Veranstalter. Auch wenn das iPad, das die Musik abspielte, kältebedingt seinen Dienst versagt hatte – ausgerechnet, als die Teilnehmer ins Wasser gingen. So blieb das Eisbad dieses Mal ohne die schon traditionelle Orpheus-Quadrille aus dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Dafür sorgten die an die Teilnehmer ausgegebenen Fackeln vor schöner Abendkulisse für unvergessliche Momente, die sicher viele lange in Erinnerung behalten werden. ck/win