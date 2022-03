Nur München ist besser als Gebensbach

Von: Helmut Findelsberger

Volltreffer: Die Gebensbacher bejubeln ausgelassen einen ESV-Treffer. © Dominik Findelsberger

Schöner Saisonabschluss für die Nachwuchs-Eishackler des ESV Gebensbach.

Gebensbach – Nach zwei Jahren coronabedingter Pause war der BMW CUP 2022 wieder eine rundherum gelungene Veranstaltung. Die Pandemie war aber ausschlaggebend, dass der ESV Gebensbach dieses Turnier für U 11-Kleinschüler auf vier Teams reduziert hatte.

2018 und 2019 waren es noch sechs U 9-Mannschaften aus BMW-Standorten. Die Nachwuchs-Puckjäger, die also die letzten beiden Jahre aussetzen mussten, kamen diesmal als U 11 zu ihrem Recht. Turniersieger wurde der EHC München mit sechs Siegen und zwölf Punkten vor dem ESV mit zehn Punkten, dem EV Landshut (7) und dem EV Dingolfing (5). Landshut und Dingolfing waren ohne ihren älteren Jahrgang angetreten.

Gratulation: Eishockey-Legende Alois Schloder (M.) und Willi Löw (BMW Group) nahmen die Siegerehrung vor. © Dominik Findelsberger

EVL-Legende Alois Schloder meinte dazu, „dass der EVL mit der ersten Garnitur eh alles aus der Halle geschossen hätte“. Der 74-jährige, jung geblieben und immer gut drauf, hatte wieder die Siegerehrung übernommen. Auch als Talkmaster war er in seinem Element in der Runde mit Willi Löw (Vorstandsmitglied des Sport- und Kultur-Förderverein BMW Group), Michael Silhak (Geschäftsführung Sport- und Kultur-Förderverein BMW Group) sowie Stefan Schmid (Betriebsratsvorsitzender des BMW-Standorts Dingolfing) und Heinz Zerres, Trainer des ESV-Landesligateams. Er und Schloder hatten 1962 als 15-Jährige im Landshuter Oberligateam ihre Karriere begonnen und gingen von 1963 bis 1967 gemeinsam in der Bundesliga auf Torejagd, ehe Zerres nach Mannheim wechselte.

Das ESV-Organisationsteam mit Christian Fischer, Michaela Heil und Josef Kerscher ist sich sicher, dass der BMW CUP auch im Jahr 2023 wieder unter Federführung des ESV Gebensbach im Dr.-Rudolf-Stadion in Dorfen stattfinden wird.