TuS Oberding -Freundschaftsturniere statt Punktrunde

Der Spaß sei das Wichtigste am Sport, sagt Isens Abteilungsleiterin Annegret Wilke. Deshalb freuen sich die Teams, dass bald wieder aufgeschlagen wird – egal in welcher Liga.

Volleyball

Oberdings Bezirksligateam steigt heuer aus, die beiden weiteren TuS-Teams und der TSV Wartenberg und der TSV Isen machen weiter.

Erding – Vorzeitiges Ende für die Bezirksliga-Herren des TuS Oberding, alle anderen Volleyballteams aus dem Landkreis ziehen die Runde durch. Das sind die Reaktionen, nachdem der Bayerische Volleyballverband das weitere Vorgehen für diese Saison bekanntgegeben hat.

Zwar bleibt es bei einem Modus mit Vor- und Rückrunde in den jeweiligen Ligen. Es gibt allerdings das Angebot an die Vereine, dass sie ohne Bußgeld und Abstieg vom Spielbetrieb zurückziehen können. Der Nichtabstieg gilt dabei auch für Teams, die bereits im früheren Saisonverlauf ihre Mannschaft abmeldeten. Einen Aufstieg soll es aber dennoch geben. Die Hoffnung des Verbandes lautet, dass man mit diesen Entscheidungen den Druck von den Mannschaften nimmt.

Die Bezirksligamänner des TuS Oberding nahmen das Angebot an und zogen ihre Mannschaft mit sofortiger Wirkung zurück. Teamführer Chris Sieracki: „Wir hatten leider erst zwei Spieltage absolviert, nachdem bereits einige im bisherigen Verlauf verschoben wurden. Dadurch wäre es für uns zu zeitintensiv geworden.“ Acht Spieltage hätten die Bezirksligamänner noch absolvieren müssen, was für die Oberdinger praktisch an jedem Wochenende im Februar und März einen langen Samstag in der Halle bedeutet hätte.

„Außerdem ist ja auch nicht klar, ob die Spieltage dann auch immer stattfinden könnten oder es wieder Verschiebungen gäbe“, meint Sieracki und fügt an: „Für uns ist das nicht schlimm, richtige Aufstiegsambitionen hatten wir sowieso nicht.“ Er findet die Option seitens des Verbandes gut: „Das nimmt uns durchaus den Druck, unbedingt weiterspielen zu müssen.“ Lieber will man im Frühjahr einige Freundschaftsturniere absolvieren. Die zweiten TuS-Männer und die Mixed-Staffel machen allerdings weiter.

Auch beim TSV Isen ist noch nicht Schluss mit der Saison, wie Abteilungsleiterin Annegret Wilke sagt. „Bei den Männern und der Mixed-Truppe sind praktisch alle geboostert. Wir machen das Beste aus der Situation.“ Es sei sehr positiv, dass die Vereine selbst entscheiden dürften, ob sie weitermachen wollen: „Da hat der Verband meiner Meinung nach gute Arbeit geleistet.“

In der Jugend gab es in den Bezirksligen eine Regelung, welche die U 18-Mädels aus Isen traf: Der jeweilige Tabellenletzte wurde aus der Tabelle gestrichen und rutscht eine Klasse tiefer in die Kreisliga. Wilke: „Für uns ist das gar nicht so schlimm, vielleicht gibt es dort wieder mehr Erfolge zu feiern.“ Wichtig sei, dass man weiterspielen und seinen Spaß am Volleyball ausleben dürfe.

Die Mannschaften des TSV Wartenberg machen ebenfalls weiter. Abteilungsleiter Danny Spielberg: „Wir hatten uns zusammengesetzt und dies beschlossen.“ Die Wartenberger erarbeiteten ein Hygienekonzept extra für das Volleyball. Mit inbegriffen ist stets ein Schnelltest – auch wenn der Spieler oder die Spielerin bereits geboostert ist: „Wir gehen da auf Nummer sicher.“

Auf Zuschauer bei den Heimpartien wird man beim TSV verzichten: „Angesichts der hohen Inzidenzen sollen nicht zu viele Leute in der Halle sein.“ Auch Spielberg zeigt sich mit den Vorgaben des Verbands zufrieden: „Wer spielen will, soll spielen. Wer nicht, der nicht. Es ist gut, dass es jeder selbst entscheiden kann.“ Die Wartenberger freuen sich jedenfalls, dass es weitergeht, und bei ihnen sind alle heiß darauf, endlich wieder ihrem Lieblingssport nachzugehen.

Bernd Heinzinger