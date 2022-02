Oberding stürmt an die Kreisligaspitze

Vorteil TuS: Karl Scholz (Nr. 3) punktet für Oberding – sehr zur Freude von Gregor Bartkowski (20) und Chris Sieracki (11). © Privat

Tabellenführer DJK Titting gestürzt – für die TuS-Reserve läuft‘s gut zurzeit. Er hat auch ordentlich in die Trickkiste gegriffen.

Oberding – Die Volleyballer des TuS Oberding 2 haben mit zwei Siegen in Manching die Tabellenspitze in der Kreisliga übernommen. Dabei griff man laut Abteilungsleiter Martin Geigl tief in die Trickkiste: „In der neuen Saison wollen wir drei Herrenteams in den Spielbetrieb schicken, und das nach Möglichkeit in drei verschiedenen Ligen.“ Daher wurden aus der Ersten, die sich aus ihrer diesjährigen Punktrunden zurückgezogen hat (wir berichteten), Zuspieler Chris Sieracki und Geigl selbst nachgemeldet. Der klare Auftrag dabei: zwei Siege. Die Voraussetzungen für den Sturm an die Tabellenspitze waren gelegt, nun musste das Team nur noch liefern.

MBB-SG Manching – TuS Oberding II 1:3 (17:25, 17:25, 25:22, 17:25) – Nach einer weiteren coronabedingten Absage trat Oberding mit einem Mix aus Erfahrung (Gregor Bartkowski, Martin Geigl, Christoph Stegemann, Chris Sieracki) und Jung an. Lucas John (21) gab den Libero, Karl Scholz (20) griff über die Mitte an, und Franz Seidl (15) feierte seine Punktspielpremiere auf der Außenposition. Den ersten Satz holte Oberding dank der guten Punktausbeute der Oldies. Im nächsten Durchgang überzeugte der wieder mal sehr stabile John. Im dritten Satz legte Manching zwei Schippen drauf und leistete sich keine Eigenfehler, beim TuS kam es zum bekannten Leistungseinbruch. Teamchef Tom Forster appellierte vor dem vierten Satz erfolgreich an die eigenen Tugenden und drohte seine eigene Einwechslung an. „Das zeigte anscheinend Wirkung“, meinte er schmunzelnd.

TuS Oberding – DJK Titting 3:1 (22:25, 25:12, 25:19, 25:19) – Auch Titting hat sich seit dem letzten Zusammentreffen vor zwei Jahren verjüngt und verstärkt, und im ersten Satz waren die Oberdinger erst mal überfordert. Bezeichnend war die Serie an unbedrängten Schlägen ins Netz, als nacheinander alle fünf Angreifer den gleichen Fehler zeigten. Ab dem zweiten Durchgang drehte der TuS auf. Stegemann brachte die Bälle an allen Blockformen des Gegners vorbei ins Feld, und Geigl war der Mann für die sicheren Punkte über außen. Auch Scholz schaute sich davon etwas ab und konnte einige wichtige Punkte verbuchen – auch wenn er nach einem vom Trainer verbotenen einhändigen Rückhandschlag zur Strafe gleich drei Liegestützen zu absolvieren hatte, unter dem Gelächter beider Teams. Die Stimmung blieb gut, Sieracki lieferte ein hohes Laufpensum und stellte gute Bälle, die die Angreifer dann druckvoll übers Netz jagten.

Titting steckte keineswegs auf und ging dazu über, fast jeden Ball auf seinen stärksten Angreifer zu bringen, womit die Oberdinger Abwehr Probleme hatte. In Summe war die Offensive aber bei Oberding besser besetzt, auch der 15-jährige Seidl hatte gute Szenen, und die beste gab es zum Schluss: Sieracki hatte den Matchball zu Seidl gestellt, und der pfefferte den Ball durch den Tittinger Doppelblock zum Sieg und zur Tabellenführung.

Der wegen der Absage von Pfaffenhofen modifizierte Spielplan sieht nun auf dem Weg zum Ligatitel noch einen Einzelspieltag im März vor, bevor es am 2. April in Ingolstadt zum erneuten Showdown mit Titting kommt: Das letzte Spiel der Liga wird wieder Titting gegen Oberding sein, und man darf davon ausgehen, dass der Sieger sich dann den Meistertitel holt. (fot)