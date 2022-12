Oberdinger Lehrstunden

Diesmal leider mit leeren Händen aus der Partie heraus: Die Volleyballer des TUS Oberding © Christian Riedel

Wackere Talente gegen eiskalte Teams

Oberding – Nullnummer für die Oberdinger Volleyballer: Verletzungsbedingt arg ausgedünnt kassierten die Herren 2 und 3 jeweils zwei Niederlagen. Der TuS verließ dennoch erhobenen Hauptes die Halle.

TuS Oberding II – TSV Inchenhofen 0:3 (10:25, 16:25, 11:25) – Vor dem Spieltag wusste man nicht, dass man es mit einer Mannschaft zu tun haben würde, die vor zwei Jahren noch Landesliga gespielt hatte. Trainer Tom Forster und Kapitän Christoph Stegemann einigten sich nach dem Einspielen darauf, im ersten Satz mit den vermeintlich besten Sechs aufzulaufen. Jedoch hatten die erfahrenen Spieler mit sich selbst genug zu tun. Ehe man sich versah, war der erste Durchgang verloren. Für die nächste Runde wurde dann rotiert, und die Nachwuchsleute zeigten eine gute Leistung. Malo Menet (21 Jahre) debütierte auf der Liberoposition, Lucas John (22) ging in den Angriff. In der Mitte steigerte sich nach anfänglichen Problemen Ben Kistler (16) und setzte einige Blocks und Angriffe.

TuS Oberding II – TSV Neuburg 0:3 (21:25,14:25,23:25) – Gegen die erfahrenen Neuburger hatte man sich wenig ausgerechnet. Forster appellierte an den Mannschaftsgeist. Das klappte gut, die Annahmen um Libero John ließ Zuspieler Hayden Lorenz wenig laufen, es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. In den entscheidenden Phasen waren die Neuburger aber zu abgezockt, vor allem die Leistung ihres 70-jährigen Zuspielers nötigte Respekt ab. Der Satzgewinn im letzten Durchgang war möglich, aber Neuburg hatte die besseren Nerven. Hoffnung gibt, dass die drei Nachwuchsleute Lenny Kappes (15), Ben Mantik (16) und Luka Mravak (16) trotz kleiner Anlaufschwierigkeiten auf der Außenposition ihre Aufgabe immer besser verstanden.

VfB Hallbergmoos – TuS Oberding III 3:1 (25:15, 25:21, 13:25, 25:21) – Es dauerte, bis sich die Spieler an ihre Nebenmänner und die eigene Position gewohnt hatten. Obwohl es nach einigen Anpassungen besser lief, lag man schnell mit zwei Sätzen zurück. Trainer Forster wechselte sich auf der Mittelposition ein, um den Nebenleuten eine bessere Orientierung zu geben. Die Angriffe der jungen Wilden kamen nun besser, und auch der Block war auf einmal sichtbar. Trotzdem war im vierten Satz die mannschaftliche Geschlossenheit beim VfB größer.

TuS Oberding III – MTV Pfaffenhofen II 1:3 (22:25, 21:25, 25:17,1 7:25) – Zum zweiten Spiel konnte Oberding dann nur noch sieben Spieler aufbieten, einziger Wechselspieler war Trainer Forster. Diesmal kam der TuS besser ins Spiel, aber die ungewohnte Aufstellung führte in den entscheidenden Momenten zu Fehlern. Mitte des zweiten Satzes musste auch noch Zuspieler Karlheinz Ismair wegen Verletzung aufhören, und Lorenz übernahm. Mit dem letzten Aufgebot konnte Oberding den dritten Satz für sich entscheiden, der mögliche Sieg scheiterte aber dann auch an den nachlassenden Kräften. Trotz der vermeidbaren Niederlagen war die Stimmung okay. Forster: „Bei der schwierigen Ausgangslage macht es Mut, dass wir uns immer wehren konnten. Beide Gegner haben uns nach dem Spiel erklärt, dass sie Angst hatten, die Spiele gegen uns zu verlieren, weil wir nie aufgegeben haben.“ fot