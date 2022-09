Oberligist eine Spur zu abgeklärt

Von: Wolfgang Krzizok

Kein Durchkommen: Erdings Torwart Christoph Schedlbauer verhindert hier einen Deggendorfer Treffer von Lukas Miculka (l.). Gladiators-Verteidiger Mark Waldhausen (r.) sichert hinten ab. © Christian Riedel

Als eine Nummer zu groß erwies sich der Deggendorfer SC für die Erding Gladiators.

Erding – Obwohl der Bayernligist über weite Strecken mithalten konnte, setzte sich der Oberligist mit 5:2 (1:2, 0:1, 1:2) Toren durch.

Wie schon bei der 2:6-Niederlage beim EHC Klostersee zeigte sich, dass die Oberligisten in der Saisonvorbereitung ein wenig weiter sind. Insgesamt gesehen wirkten die Deggendorfer spritziger. Dennoch hatten die Erdinger die ersten Möglichkeiten durch Daniel Krzizok (4.) und Sebastian Busch (5.), doch beidemale blieb Ex-Nationaltorwart Timo Pielmeier, der einst mit Ingolstadt Deutscher Meister wurde, Sieger.

Dann aber nahmen die Niederbayern das Heft in die Hand und kamen in Überzahl durch Verteidiger Silvan Heiß, Sohn von Torwart-Legende Josef „Peppi“ Heiß, zum 1:0 (7.). Etwas überraschend dann der Ausgleich. Gladiators-Neuzugang Ryan Murphy zog aus halbrechter Position ab, der Puck sprang auf dem Eis auf und am verdutzten DSC-Keeper vorbei ins Netz. In der Folge konnte sich Erdings Schlussmann Christoph Schedlbauer zweimal gegen Lukas Miculka auszeichnen, ehe er hinter sich greifen musste. Nach einem Puckverlust im Angriff liefen drei Deggendorfer auf einen Verteidiger zu, und Yannic Bauer schloss zum 2:1 ab (15.). Das 1:3 verhinderte Schedlbauer mit einer sensationellen Parade gegen Julian Elsberger.

Kurz nach Wiederanpfiff war er nach einem Abwehrschnitzer gegen den Schuss von Sascha Maul jedoch chancenlos (24.). Deggendorf machte weiter Druck, doch Erding bleib bei einigen Kontern nicht ungefährlich.

Im Schlussabschnitt ließ sich DSC-Torwart Justin Köpf, der jetzt im Kasten stand, von einem Schrägschuss von Leon Abstreiter überraschen, der zum 2:3 einschlug (43.). Während draußen ein heftiges Gewitter tobte und in der Halle kurz einmal das Licht flackerte, entfachte der Oberligist noch einen Sturmlauf. Bauer per raffiniertem Rückhandschlenzer (46.) und der völlig freistehende Heiß (48.) schraubten die Deggendorfer Führung auf 5:2. In einer fairen Partie hatten die Gladiators in der Schlussphase noch zwei Überzahl-Möglichkeiten, konnten das Ergebnis jedoch nicht mehr freundlicher gestalten.

Statistik

Tore: 0:1 (7.) Heiß (Miculka, T. Pielmeier/5:4), 1:1 (11.) Murphy (Busch, Michl), 1:2 (15.) Bauer (Heiß, Leinweber), 1:3 (24.) Maul (T. Pielmeier, Elsberger), 2:3 (43.) Abstreiter (Zimmermann, Rukajärvi), 2:4 (46.) Bauer (Leinweber), 2:5 (48.) Heiß (Leinweber, Kozik) – HSR: Christian Ober, Alexander Karl – Zuschauer: 300 – Strafminmuten: Erding 4, Deggendorf 8