Österreichische Meister heben gegen Erding

Von: Dieter Priglmeir

Leistungsträger: Tassilo Frieß war einer der Erfolgsgaranten für den Erdinger Sieg im Jahr 2019. © GÜH

Die Staffel des TSV Erding ist im Herbstfest-Kampf nur Außenseiter.

Erding – Drei Jahre war coronabedingt Pause, jetzt melden sich die Erdinger Gewichtheber zurück. Am morgigen Samstag um 14 Uhr im Weißbräuzelt steigt der Vergleichskampf gegen die Hebergemeinschaft Klosterneuburg/Vösendorf (Eintritt frei).

Die Österreicher sind keine Unbekannten. Bereits im Jahr 2019 war der KSC Klosterneuburg zu Gast während des Herbstfests. Damals konnte die TSV-Staffel den Vergleichskampf mit 200,4:189 Punkten knapp für sich entscheiden, weil sich vor allem die Fliegengewichtler als gute Punktesammler erwiesen hatten.

Diesmal sieht es etwas anders aus. TSV-Trainer Tuan Dang sieht die Gäste als klarer Favorit. „Eigentlich haben wir keine Siegchance. Vösendorf hebt in der 1. Liga Österreichs und hat mit Dominik Certov den Staatsmeister von 2021 dabei.“ Erdings Trainer hingegen kann aufgrund einer Schulteroperation, die er im Dezember hatte, nur „gemäßigt heben“, wie er selbst sagt.

Neben dem mehrfachen Deutschen Meister stehen noch Josef Resch, Jörg Popken, Denis Wildemann, Benedikt Beil, Jakob Halamoda und Tassilo Frieß in der Erdinger Staffel. Der TSV hatte eine lange Wartezeit. „Der letzte Mannschaftskampf für die meisten war Anfang 2020“, sagt Dang, der sich auf den morgigen Gegner und alte Bekannte freut. „Klosterneuburg hat Probleme mit genügend Hebern und aktuell keine Mannschaft in einer Liga gemeldet. Deshalb wurde die Hebergemeinschaft mit Vösendorf eingegangen.“ Neben Certov werden die Österreicher, die bereits gestern angereist sind, auch interessante Nachwuchsheber dabei haben, die ihr Herbstfestdebüt feiern: der erst 17-jährige Erdonit Morina und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Hasan. „Beide sind ebenfalls schon Staatsmeister in ihren Alters- und Gewichtsklassen“, so Dang.

Der traditionelle Kampf während des Erdinger Herbstfests ist für den TSV allerdings nur der Anfang nach der coronabedingten langen Durststrecke. Dang: „Wir werden nach zwei Jahren Pause eine Mannschaft in der Bezirksliga melden.“ pir