Oliver und Marie-Sophie Zeidler: Der Tag nach dem Desaster

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Der Blick ins Leere: Oliver Zeidler hat auf den letzten Metern eine Medaille verloren. © Angelika Warmuth/dpa

Die beiden Schwaiger Ruder-Asse arbeiten die EM-Niederlagen auf.

Oberschleißheim/Schwaig – Vielleicht ist das mit einem Schlauchboot zu vergleichen. Tausende von Zuschauern machten am Sonntag die Regattastrecke in Oberschleißheim zum Volksfest, besser noch zur internationalen Party. Sie feierten jeden Medaillengewinner, klatschten bei der italienische Nationalhymne fröhlich mit. Immer frohgemut. Der Höhepunkt sollte ja noch kommen.

Alle warteten auf das letzte Rennen des Tages, in dem Oliver Zeidler die desaströse Bilanz des Deutschen Ruderverbands (DRV) mit der einzigen Goldmedaille retten sollte. Riesenapplaus brandete bereits auf, als er sich zum Start begab. Dann dieses Rennen mit dem mehrfachen Führungswechsel. Die Spannung war zum Bersten – bis 200 Meter vor dem Ziel. Und dann – um im Bild zu bleiben – war’s, als hätte jemand ein Loch ins Boot geschossen. Die Luft entwich. Ganz langsam. So war es zumindest für die Zuschauer. Da entlud sich keine Wut, keine Explosion. Eher ungläubig und entsetzt verfolgten sie, wie dem Lokalmatador die Puste ausging.

So weit die Sicht von außen. Im Boot von Oliver Zeidler war das viel dramatischer. „Ich bin geplatzt“, sagte der Schwaiger hinterher. „Ich war blau, es ging einfach nichts mehr. Ich konnte meine letzten 15 Schläge nicht mehr koordinieren.“ Keine Chance mehr für einen Endspurt. Zeidler verlor das Duell um Gold gegen den Niederländer Melvin Twellar, musste Olympiasieger Stefanos Ntouskos aus Griechenland vorbeiziehen lassen – und dann auch noch den Bulgaren Kristian Vasilev.

Keine Medaille – die nächste große Enttäuschung nach dem verpassten Olympia-Finallauf. Wobei diese damals noch schlimmer gewesen sei, „denn vor Tokio war ich topfit“, sagt der 25-Jährige. Heuer schlauchte ihn eine Corona-Erkrankung. Der Verbandsarzt habe gestern auch auf eine Untersuchung in den nächsten Tagen gedrängt. Die fehlende Kraft auf den letztern Metern könnten Anzeichen von Nachwirkungen der Corona-Erkrankung sei.

Oliver Zeidler und sein Vater und Trainer Heino werden in den nächsten Tagen den Wettkampf noch einmal analysieren, der sich für den Skuller auf den ersten 1500 Metern „wie ein Rennen nach Maß“ angefühlt hatte. „Ich hatte auch einen deutlich besseren Start als im Halbfinale“, sagte er. Allerdings hätten die Böen und der ständige Führungskampf gegen Ntouskos keine Ruhephase erlaubt. Vielleicht habe sich die Konkurrenz die Kraft besser eingeteilt, zumal auf den letzten Metern der Wind nicht mehr so stark blies. „Vielleicht war auch meine Frequenz zu niedrig.“ Sein Vater habe damit gehadert, die Skulls bei diesem Wind nicht noch kürzer eingestellt zu haben. „Aber mit so einem kurzen Hebel trainieren wir auch nicht“, sagte Oliver Zeidler.

War’s die falsche Taktik, die aber im Halbfinale noch geklappt hat? Sei’s drum. „Ich kann es nicht mehr ändern“, sagt Oliver Zeidler und richtet bereits seinen Blick auf die Weltmeisterschaft, die in einem Monat in Tschechien beginnt.

Im Gegensatz zum Scheitern in Tokio flossen diesmal auch keine Tränen, vielmehr wiederholte er seine Kritik am Verband, die er schon in der Woche vor der EM geäußert hatte. „Wenn man nach meiner Kritik an der Professionalität im Leistungsrudersport einfach sagt, dass man nicht weiß, worüber man spricht, dann ist das auch so ein Indiz dafür, dass einerseits der deutsche Sportdirektor vom Sport wirklich wenig Ahnung hat, und zweitens unsere beiden Leitungspositionen im Rudersport eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, was bei unseren Stützpunkten abgeht.“

Wenige Minuten vor dem Rennen ihres Bruders hatte bereits Marie-Sophie Zeidler Einblick in das zerstörte Binnenverhältnis zwischen Athleten und Verband gegeben. Die 23-Jährige saß im Doppel-Vierer, der am Samstag im Finale abgeschlagen Letzter wurde. Das sei die schlimmste Niederlage ihrer bisherigen sportlichen Laufbahn gewesen, erzählte sie.

Natürlich habe sie gewusst, dass es das deutsche Quartett schwer haben würde. „Aber nachdem wir uns vom Vorlauf zum Hoffnungslauf so deutlich verbessert hatten, war ich zuversichtlich.“ Insgeheim hätte sie sogar „ganz, ganz vage“ auf eine Medaille spekuliert. Aber dann wurde das deutsche Boot Letzter – mit gut 20 Sekunden Rückstand auf die britischen Siegerinnen. Nach gutem Start sei schon nach der Hälfte der zwei Kilometer das Debakel absehbar gewesen.

Da sah es noch gut aus: Im Hoffnungslauf ließen (v. l.) Pia Greiten, Marie-Sophie Zeidler, Frauke Hundeling und Sarah Wibberenz ihr Potenzial aufblitzen. Das Finale geriet aber zum Debakel. © Sven Hoppe

„Es ist wirklich cool, bei einer Heim-EM zu starten. Da habe ich mir einen Traum erfüllt. Aber wenn du dann den letzten Kilometer mit dem Wissen fährst, dass du das jetzt gerade total verkackst, dann ist das zuhause natürlich noch viel schlimmer als irgendwo auf der Welt“, meinte die Landespolizistin.

Der riesigen sportlichen Enttäuschung sollte aber noch das dicke Ende folgen. „Ich war schon auf dem Weg nach Hause, als ich zurückbeordert wurde“, erzählt Zeidler. Krisensitzung! Sportdirektor und Trainer hätten die sieben Skullerinnen in einer Art zusammengefaltet, wie das die 23-Jährige nicht für möglich gehalten hätte. „Der Tenor war: Wir sind Kinder, keine Profis“, erzählt Marie-Sophie Zeidler.

Zwei Stunden habe die Sitzung gedauert, und sie könnte wohl noch jedes einzelne Wort zitieren, „denn das Gespräch sitzt sehr tief“. Vier ihrer Kolleginnen hätten geweint, auch sie selbst sei tief getroffen, „denn die Schuld wurde ausnahmslos bei uns Sportlerinnen gesucht“. Nicht mit einem Wort hätten die Verantwortliche eigene Fehler eingestanden – zum Beispiel die Tatsache, die Bootsbesetzung zwei Wochen vor der EM noch mal zu verändern. „Wir hatten einen einzigen gemeinsamen zweiwöchigen Trainingsblock. Und selbst den mussten wir zeitweise mit Ersatzleuten fahren, weil eine der Fahrerinnen erkrankt war“, berichtet Marie-Sophie Zeidler.

Alle im Boot hätten das nötige Potenzial – „wir hatten ja auch die besten Leistungswerte bei den Tests vor der Saison“ –, aber da brauche man eben Trainingseinheiten. „Dann hätten wir sicher auch das Problem gelöst, dass wir bisher regelmäßig nach 500 Metern unseren Rhythmus verloren haben, aber das braucht halt Zeit“, meint Marie-Sophie Zeidler, die sich auch selbstkritisch zeigt. „Dass ich ausgerechnet auf meiner Heimstrecke meine schlechteste Leistung gezeigt habe, ist wirklich bitter“, aber der Umgang von Trainern und Funktionären mit dem Ergebnis sei beschämend. „Das Vertrauen zu diesen Leuten ist definitiv weg – auch bei den Sportlerinnen, die am Stützpunkt in Berlin trainieren und bisher geschwiegen haben. Momentan sehe ich keine Basis für eine weitere Zusammenarbeit.“

Heute sollte sie zu einem Athletiktraining nach Polen abreisen. Bei Redaktionsschluss war das aber noch nicht sicher, denn am Montagabend tagten Verband und Trainer. » SPORT S. 26