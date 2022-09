Altenerdings Handballer wollen zurück in die Landesliga – Auftakt in Eching

Operation Wiederaufstieg

Von Bernd Heinzinger schließen

Nach einer Saison zum Vergessen in der Landesliga wollen die Handballer der SpVgg Altenerding in der Bezirksoberliga durchstarten und den sofortigen Wiederaufstieg packen. Gleich zum Auftakt wartet am Samstag um 17 Uhr eine knifflige Auswärtsaufgabe beim SC Eching.

Altenerding – Im Kader gab es bei den Altenerdingern einige Veränderungen: Maximilian Arnold, Thomas Peteranderl, Marc Sennefelder und Matei Serban sind nicht mehr dabei, wie Trainer Peter Mesiarik bedauert. Externe Neuverstärkungen gab es dagegen keine, Männer aus der Zweiten und der A-Jugend sind dafür in dieser Saison mit dabei. Von den Nachwuchskräften Simon Dybilasz, Tim Steininger und Jakob Köhler verspricht sich der Coach einiges, aber auch Niklas Zech und Otto Donaubauer als dritter Torwart werden sicherlich ihre Spielzeit bekommen. Große Erwartungen setzt Mesiarik in Torhüter Jannik Fleps: „Er ist im dritten Jahr bei den Herren und könnte ein Leistungsträger werden.“

Aktuell herrsche großer Teamgeist in der Mannschaft, dies habe sich allerdings zuletzt gerächt. Die Truppe war gemeinsam auf Mallorca, fünf Männer kamen mit einer Corona-Infektion zurück. Die meisten seien wieder auf dem Damm, betont der Coach: „Severin Lößl leidet aktuell aber noch immer.“

Normalerweise gehört er im linken Rückraum zum Stammpersonal, für das Eching-Spiel muss Mesiarik wohl noch improvisieren. Außerdem fehlen mit Luis Leitner und Moritz Sturm noch zwei wichtige Männer urlaubsbedingt. Die Startformation stelle sich daher fast von alleine auf: Jannik Fleps (Tor), Christian Loris (Rückraum rechts), Niklas Fleps (Mitte), Joseph Wyhnalek (Linksaußen), Tobias Schlecht oder Simon Rüdiger (Rechtsaußen) und Quirin Huber oder Jakob Köhler (Kreis) sollen zu Beginn auf dem Feld stehen.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr sieht Mesiarik seine Truppe vor allem im Rückraum verbessert. Generell will er ein schnelles Spiel aus einer guten Abwehr heraus sehen: „Wenn wir genügend leichte Tore erzielen, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen.“ Am Ende soll es am Besten mit einem Platz ganz oben klappen. Ein Wiederaufstieg sei im ersten Jahr noch am einfachsten zu erreichen, betont der SpVgg-Trainer. „Ansonsten gleicht man sich immer mehr dem Niveau der Bezirksoberliga an.“ Allerdings gäbe es durchaus einige Mitfavoriten, unter anderem sieht Mesiarik seinen Ex-Club HSG Freising-Neufahrn als harten Konkurrenten.

SpVgg-Kader

Jannik Fleps, Otto Donaubauer, Finn Engelking (Tor), Niklas Fleps, Quirin Huber, Luis Leitner, Christian Loris, Severin Lößl, Jakob Obermair, Simon Rüdiger, Tobias Schlecht, Moritz Sturm, Joseph Wyhnalek, Niklas Zech, Simon Dybilasz, Tim Steininger und Jakob Köhler