Packender Start mit vielen Bestleistungen

Von: Wolfgang Krzizok

Stärkster TSV-Heber: Jörg Popken überzeugte. © Peter Bauersachs

Die Erdinger Gewichtheber sind nach zwei Jahren Corona-Pause mit einem knappen 1299:1236-Punktsieg gegen den TuS Raubling in die Bezirksliga-Saison gestartet.

Erding – Das Reißen gewannen die Erdinger mit 55 Punkten Vorsprung. Im Stoßen war der TSV nach der 1. Gruppe noch mit 30 Punkten hinten gelegen.

Durch taktische Steigerungen der Lasten in der 2. Gruppe und ohne einen einzigen Fehlversuch holten die Erdinger auf und führten zwischenzeitlich mit nur acht Punkten. Mit dem letzten Versuch des Wettkampfs vom Raublinger Christoph Ernst wagten die Gäste noch den Angriff auf die Führung im Stoßen. Dafür wäre eine Steigerung von 108 kg im zweiten Versuch auf 116 kg im dritten Versuch notwendig gewesen. Unter begeisterter Anfeuerung der mitgereisten Gästefans setzte Ernst die 116 kg auf die Schultern um, konnte die Last aber nicht fixieren, und sie fiel ihm vorne runter. Somit ging nach dem Reißen auch das Stoßen an den gastgebenden Verein.

Die Erdinger boten durchweg starke Leistungen: Tuan Dang, als Leichtgewicht mit 55 kg Körpergewicht, meisterte 60 kg im Reißen und 80 kg im Stoßen. Der frischgebackene Deutsche Vizemeister Jörg Popken konnte sich im Vergleich zur deutschen Meisterschaft vor fünf Wochen sogar um 5 kg steigern und brachte 74 kg im Reißen und 89 kg im Stoßen in die Wertung. Gefolgt von Christian Schichtl mit 75 kg im Reißen und einer neuen Bestleistung von 90 kg im Stoßen. Benedikt Beil, der neue Jugendwart der Erdinger Gewichtheber, kam auf 80 kg im Reißen und eine neue Bestleistung von 104 kg im Stoßen.

Punktbester Heber des Tages war Denis Wildemann mit durchweg neuen Bestleistungen von 84 kg im Reißen und 104 kg im Stoßen. Tassilo Frieß, mit nur einem Punkt hinter Wildemann, zwang mit seinen letzten Versuchen die Raublinger zu der hohen Steigerung, um den Sieg doch noch holen zu können. Frieß hatte 82 kg gerissen und 109 kg gestoßen.