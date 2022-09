Perfekter Auftakt

Von: Wolfgang Krzizok

Erste Aufgabe souverän gemeistert: Die Ringerwölfe (v. l.) Thomas Kaczmarek, Kevin Schöder, Kevin Kästle, Adrian Schöder, Milad Karimi, Tawfiq Noori und Trainer Ludwig Attenberger gewannen gegen Mietraching 2. © Albert Föstl

Mit einem in der Höhe etwas überraschenden 29:18-Sieg gegen den SV Mietraching 2 sind die St. Wolfganger Ringerwölfe in die Mannschaftssaison der Gruppenoberliga Ost gestartet.

St. Wolfgang – Trotz stark ausgedünnter Personaldecke gewannen die TSV-Kämpfer acht der 14 Begegnungen meist mit voller Punktzahl und hielten mit gutem kämpferischen Einsatz die Niederlagenpunkte in Grenzen. Insgesamt ein ausgesprochen vielversprechender Auftakt nach schwieriger Vorbereitung, der mehr Zuschauer verdient gehabt hätte.

TSV-Trainer Ludwig Attenberger konnte nur sechs Aktive aufbieten, da neben den Langzeitausfällen Andreas Drobny und Mori Dawoodi auch noch Georg Scheffler und Mischa Flurer urlaubs- beziehungsweise berufsbedingt nicht zur Verfügung standen. Ihren Einstand in der Männermannschaft gaben die 17-jährigen Schöder-Zwillinge, die wertvolle Punkte beisteuerten und so den Erfolg ermöglichten.

Nach den ersten sieben Begegnungen führten die Ringerwölfe gegen die Deggendorfer Bayernliga-Reserve bereits mit 16:9 Punkten und hatten somit den Gesamtsieg schon fast sicher. Die Punkte holten Adrian Schöder per Schultersieg bis 61 kg, Milad Karimi trotz Gewichtsnachteil mit feiner Technik bis 75 kg, Kevin Schöder mit Schultersieg nach Kopfzug bis 98 kg und Thomas Kaczmarek bis 130 kg, der mangels Gegner kampflos gewann. Die Gäste punkteten bis 57 kg kampflos, da St. Wolfgang hier unbesetzt war. Außerdem ging die 66-kg- Klasse nach spannendem Kampf an Michael Hatzinger, der St. Wolfgangs Tawfiq Noori mit 6:1 Punkten bezwang. Bis 86 kg unterlag Kevin Kästle mit großem Gewichtsnachteil gegen Christian Graf mit 0:9 Punkten, gab damit aber nur drei Mannschaftspunkte an die Gäste ab.

Auch nach der Pause und dem Wechsel der Stilart in allen Gewichtsklassen gingen wieder vier Einzelsiege an die Gastgeber. Adrian Schöder (61 kg) siegte im Freistil technisch überlegen mit 16:0 Punkten. Noori revanchierte sich bis 66 kg Griechisch für die Niederlage im Freistil und drehte dem Kampf gegen Hatzinger in letzter Minute zu seinen Gunsten mit 9:8 Punkten, war aber vorher gegen den zweitligaerfahrenen Judoka zweimal am Rand einer Schulterniederlage. Bis 75 kg Freistil schulterte Milad Karimi Dennis Braun noch vor der Pause bei eigenem 14:0-Vorsprung, und im Schwergewicht holte Kaczmarek die Punkte wieder kampflos nach St. Wolfgang. Die 57-kg-Klasse ging dagegen wieder kampflos an die Gäste, ebenso verlor Kästle bis 86 kg Griechisch deutlich gegen Markus Schmidt. Kevin Schöder schließlich musste sich in seinem zweiten Kampf bis 98 kg Freistil äußerst knapp mit 8:9 gegen Christian Graf geschlagen geben.

In der kommenden Woche haben St. Wolfgangs Kämpfer durch den Rückzug des TSV Trostberg kampffrei und können sich bereits auf das Duell mit Ligafavorit TV Traunstein einstellen, der seinen Auftaktkampf erwartungsgemäß gewann und am 1. Oktober in der Goldachhalle gastiert.

