Personalmisere nimmt kein Ende

Von: Helmut Findelsberger

Teilen

Waren am Wochenende nicht zu beneiden: die Dorfener Torhüter Kilian Ober (l.) uns Maxi Englbrecht. © dfi

Auf eine Nullrunde am vergangenen Wochenende blickt der ESC Dorfen mit seinem personell sehr ausgedünnten Kader zurück.

Dorfen – Dabei hatte es am Freitagabend beim 2:6 gegen den ESV Buchloe lange Zeit gar nicht so schlecht ausgesehen. Buchloes Trainer Christopher Lerchner sprach in der Pressekonferenz von einem „ausgeglichenen ersten Drittel“. Für diese Sichtweise hatte er allerdings die Exklusivrechte, denn Dorfen hatte locker das Dreifache an Einschussmöglichkeiten. Ab dem zweiten Drittel habe sich sein Team gefangen, „defensiv solide gespielt und im letzten Drittel die Tore zur rechten Zeit gemacht“. Dieser Betrachtungsweise konnten sich die Dorfener durchaus anschließen. Unterm Strich war der Sieg der Buchloer verdient, wenn er mit 6:2 auch vielleicht ein wenig zu deutlich ausgefallen ist.

„Meine Spieler haben alles gegeben, aber es ist halt schwierig, wenn man den Kader nicht so aufstellen kann, wie man möchte“. Die derzeitige missliche Personalsituation anzusprechen, daran kommt Eispiraten-Trainer Franz Steer nachvollziehbarerweise in keiner Pressekonferenz vorbei. 16 Feldspieler waren es, „aber da sind dann Rückkehrer dabei, die kaum trainiert haben“. Er nannte als Paradebeispiel den 21-jährigen Raphael Steiger. „Der war sechs Wochen weg und hat jetzt zweimal trainieren können.“

Noch ein 21-Jähriger, nämlich Andreas Marek im Tor, machte sein erstes Saisonspiel und „seine Leistung war okay“, meinte sein Trainer.

„Also unser Plan war’s ned“, lautete im Nachgang zur 3:7-Niederlage beim VfE Ulm/Neu-Ulm Steers überflüssige Antwort auf die noch überflüssigere Frage zum Vier-Tore-Rückstand nach sieben Minuten. Den Devils attestierte der ESC-Trainer eine „maximale Chancenauswertung“, und so musste er „früh Torhüter Max Englbrecht rausnehmen, auch um ihn zu schützen, denn er war schuldlos und ist von seinen Vorderleuten sträflich im Stich gelassen worden“.

Seine Burschen hätten sich dann gefangen. „Verloren geben kannst du ja so ein Spiel trotzdem nicht“, knurrte Steer und gab zu, „dass ich nach dem Treffer zum 3:5 die Herausnahme des Torhüters zugunsten eines weiteren Feldspielers schon geplant hatte, aber wir haben dann dem Gegner gleich einen Treffer aufgelegt“. Zwischen den beiden Toren lagen nur zwölf Sekunden.

Es gibt ja das Sprichwort, dass der Pfarrer nur einmal predigt. Für Steer in puncto Personal ist das unmöglich – und so war es auch diesmal. „So viele Ausfälle wie wir haben, das kann keine Mannschaft so einfach wegstecken, und viele könnten gar nicht mehr spielen“, stellte er fest.

„Wie wahr“, dürfte sich neben ihm sein zufrieden in sich ruhender Ulmer Kollege Martin Jainz gedacht haben. Nur 18 Feldspieler umfasst der Devils-Kader, 15 waren im Einsatz. Bei Dorfen waren es auch 15 – aus einem Kader von 28. Der 40-jährige Jainz, vergangene Saison noch als Verteidiger aktiv auf dem Eis, bestätigte, „dass es für uns natürlich von Vorteil ist, dass die Führungsspieler fast alle einsatzfähig sind und somit die Jungen führen können“. Davon kann sein Kollege Steer im Moment nur träumen.