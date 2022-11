Wartenberger Pfingstradrennen fällt 2023 aus

Von: Klaus Kuhn

Gegen den Mitgliederschwund kämpfen die Radsportler in Wartenberg an. Vorsitzender Markus Remde (l.) arbeitet mit dem Vorstand an einem Programm, das vor allem den Zusammenhalt im Verein stärken soll. © Klaus Kuhn

RKB Solidarität Wartenberg verzichtet wegen der Großbaustelle im Ort. Eine weitere schlechte Nachricht: Die Mitgliederzahl sinkt. Aber die Soli hat schon einen Olan.

Wartenberg – Eine durchwachsene Bilanz präsentierte Vorsitzender Markus Remde bei der Jahreshauptversammlung des RKB Solidarität Wartenberg im Hotel Reiter. Seit 2016 ist die Zahl der Mitglieder rückläufig, aber im vergangenen Jahr ist die Kurve nach unten steiler geworden. Jetzt hat der Verein nur noch 106 Mitglieder. Das führte Remde auch auf die Pandemie zurück. Das Gemeinschaftsgefühl sei etwas verloren gegangen.

2022 war nun das erste Jahr ohne große pandemiebedingte Einschränkungen: „Heuer haben wir wieder loslegen wollen.“ Das Haupt-Event, das Pfingstradrennen, habe verlegt werden müssen, wegen der Großbaustelle im Ort. „Das war eine gute Veranstaltung“, sagte der Vorsitzende, der allen Freiwilligen dankte, die mitgearbeitet haben. „Das Echo war geteilt“, meinte er aber auch. Das habe daran gelegen, dass die normale Strecke am Marktplatz vorbei attraktiver sei. Obendrein habe es sich als schwierig erwiesen, die Strecke abzusperren. Der Vorsitzende musste, weil in Teilbereichen der Strecke keine Gehsteige vorhanden sind, sogar von echten Sicherheitsproblemen berichten, weil Menschen einfach auf die Rennstrecke gegangen seien. „Die Teilnehmerzahlen waren in Ordnung, von dem her war es eine gute Sache.“

2023 werde das Rennen auch nicht am Marktplatz stattfinden können, wusste der Vorsitzende. Also habe der Vorstand beschlossen, 2023 auf das Radrennen zu verzichten. Schwerpunkt werde das Vereinsleben selbst sein, in den Gruppen.

Damit war er wieder beim Thema des Zusammenhalts im Verein. „Wir machen jetzt eine Art Reset-Knopf“, formulierte Remde, der betonte: „Das heißt nicht, dass es nie wieder ein Pfingstradrennen geben wird.“

2. Vorsitzender Robert Schweiger ergänzte: „Ich finde es auch schade, aber wir brauchen fünf bis sechs Leute, die das machen. Die haben wir einfach nicht.“ Dazu kommt für den Vize die Altersstruktur. „Man merkt so langsam, dass die Mitglieder weniger werden. Da müssen wir dagegen arbeiten“, erklärte Schweiger.

Sportleiter Dennis Graupner berichtete, dass die Sonntagsausfahrten neu ins Programm aufgenommen worden seien. Drei große Rennen seien gefahren worden, Moosburg, Rottenburg und Erding seien die Ziele gewesen. „Da können wir uns auf die Schultern klopfen.“ Sportlich habe man sich über Corona nicht verschlechtert, freute er sich. „Das war sehr cool.“ Goran Galusic habe bei den richtig harten Rennen außerhalb die meisten Punkte gesammelt, auch in Istrien. Über Ostern war man in Kroatien, was den Teamgeist gestärkt habe, sagte Graupner. Das Programm für 2023 richtet sich in Teilen auch an die Familien der Mitglieder, eben um den Zusammenhalt im Verein zu stärken.

Die Lage schlägt auf die Kasse durch. 942 Euro Verlust musste Kassier Andreas Ebner unterm Strich melden. 1232 Euro sind beim Pfingstrennen übrig geblieben. Der Verein hat aber noch rund 25 000 Euro Reserven, sodass es darüber keine Debatte in der Versammlung gab.

Dienstag ab 19 Uhr, Donnerstag ab 20.15 Uhr und Sonntag ab 10 Uhr wird jetzt auch wieder Indoor-Cycling angeboten. Hier ist Klaus Schauer verantwortlich und gab diese Zeiten bekannt. Das Trainingslager in Mallorca ist nach seinen Worten „fix“. Für eine Woche wollen die Aktiven dort in die Pedale treten. Sportreferent Michael Pröbst appellierte in seinem Grußwort, 2024 das Pfingstradrennen wieder stattfinden zu lassen. Es wäre für Wartenberg einfach schön.