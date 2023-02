Pflichtsieg gegen Schlusslicht

Auf geht’s, Mädels: Nicole Steinbrecher (l.) feuert die SpVgg-Handballerinnen an. © Christian Riedel

Durchschnittsleistung reicht für Altenerdings Dritte

Altenerding – Glanzpunkte gab es im Duell der Handball-Bezirksklasse zwischen der SpVgg Altenerding 3 und dem SC Eching nur wenige. Am Ende setzten sich die Gastgeberinnen mit 22:17 (9:8) Toren gegen das Schlusslicht durch. Trainer Andreas Mittermeier sprach von einem Pflichtsieg: „Wir haben uns die meiste Zeit dem Niveau Echings angepasst, unterm Strich dennoch souverän agiert.“

Die SpVgg-Frauen führten nach einer guten Viertelstunde mit 4:0 Toren. Nach dem 7:3 herrschte zunächst Flaute im Offensivspiel. Mit einem knappen 9:8-Vorsprung marschierten die Gastgeberinnen in die Kabine.

Die starke Sophie Lößl traf nach Wiederanpfiff aber gleich zum 10:8. Mittermeier lobte sie für ihre gefährlichen Schlagwürfe: „Sie lieferte eine Bombenpartie ab.“ Dazu ragte noch Torhüterin Susanne Wenner hervor, die sich über 60 Minuten als guter Rückhalt präsentierte. Neu aus Wartenberg stieß die 17-jährige Sophie Wiehr in den Altenerdinger Kader, zeigte vor allem in der Abwehr einen bemerkenswerten Einstand. Über ein 15:9 und 18:13 ließen die Gastgeberinnen in der zweiten Hälfte nichts mehr anbrennen. hz

SpVgg-Tore

Sophie Lößl 8, Jessica Scherb 5/1, Sylvia Heider 3/1, Johanna Bauschmid 2, Elena Sommer 2, Marlene Mittermeier, Carina Ziegltrum.