Photovoltaikanlage und weitere Erdinger Lichtblicke

Von: Dieter Priglmeir

Clubhaus-Wirtin Siripak Nawara erhielt vom TCE-Präsidenten Josef Widmann Blumen und viele lobende Worte. © Dieter Priglmeir

Der TC Erding schreibt schwarze Zahlen, feiert Meisterschaften und investiert 60 000 Euro für die Nachhaltigkeit.

Erding – Das war anstrengend – zumindest für alle Tennisarm-Geschädigten. Innerhalb von fünf Minuten galt es, elf Mal die Hand nach oben zu recken. So oft bat nämlich Präsident Josef Widmann um Zustimmung für Änderungen an der Vereinssatzung des TC Erding.

Es waren meist Kleinigkeiten, der Rechtschreibreform geschuldet („Beschluss statt Beschluß“ etc), aber Widmann wollte nicht riskieren, dass das Amtsgericht wie 2020 und 2022 erneut die Satzungsänderungen nicht anerkennt. Damals sei in der Einladung auf die Jahreshauptversammlung nicht explizit auf die Punkte eingegangen worden, weshalb noch immer die Satzung aus dem Jahr 1998 gelte, berichtete Widmann und sagte auch, was der Jurist davon hält: „So geht man also mit Ehrenamtlichen um in diesem Staat.“

Das war’s dann aber schon mit einem kurzen Anfall von Kritik. Ansonsten war eitel Sonnenschein unter den Mitgliedern, womit wir schon beim wichtigsten Thema der Versammlung wären. Einstimmig beschlossen die Mitglieder den Bau einer Photovoltaikanlage. Theoretisch wäre sogar eine 240 kwp-Anlage möglich, „aber wir wollen da kein Risiko eingehen, um vielleicht die Gemeinnützigkeit zu verlieren. Wir sind ja kein Wirtschaftsunternehmen“, erklärte Widmann.

Also stellte Jürgen Zellner die kleine Lösung vor: eine 33kwp-Anlage (für ein Achtel der Dachfläche) und einen 22,1 kwh-Batteriespeicher. Die Rechnung: Bei einem jährlichen Stromertrag von 34 000 kwh und einem kalkulierter Eigenverbrauch von 12 000 kw/h sowie einer Einspeisvergütung für 22 000 kw/h von 7,4 ct pro Kilowatt spare man sich jährlich rund 6500 Euro.

Bei Anschaffungskosten in Höhe von 60 000 Euro und jährlichen Unterhaltskosten von rund 500 Euro hätte sich die Anlage in zehn Jahren amortisiert, „und danach haben wir jährlich ein Plus von 6500 Euro“, rechnete Zellner vor. Auch wenn die Batterie-Akkus nach acht bis zehn Jahren etwas nachlassen, wie ein Vereinsmitglied erklärte, waren alle Mitglieder für den Vorschlag. Max Wissinger hatte sogar angeregt, auch noch per Solaranlage Wasser auf dem Dach auf 70 Grad zu erhitzen. Hierzu gab es aber keinen Beschluss.

Erfreut hatten die Mitglieder zuvor schon von OB Max Gotz die Zusicherung bekommen, dass die Stadt den Erbpachtzins nicht erhöhen werde. Mehr Geschenke brachte er allerdings nicht mit. Vielmehr verwies er auf die 18 Millionen Euro an Gewerbesteuer, die der Stadt „mindestens in den nächsten vier bis fünf Jahren“ fehlen würden, und auf die jüngste Investition, die Mehrzweckhalle in der Lodererschule, die statt der kalkulierten 28 Millionen nun eher 32 bis 33 Millionen Euro kosten würde.

Die Zahlen, die TCE-Kassier Ferdinand Stettner präsentierte, waren nicht ganz so schwindelerregend. So erwirtschaftete der Verein im vergangenen Jahr ein Plus von rund 29 200 Euro. Im Vorjahr seien es 7000 Euro gewesen. Und dabei baut der TCE weiterhin seine Darlehen für den Bau und die Erweiterung der Anlage ab. So betrage die Verschuldung laut Stettner aktuell nur noch rund 84 300 Euro.

Alex von Gerichten bescheinigte Stettner im Namen des Revisorenteams eine korrekte Buchführung („Alles hervorragend geführt“). Die einstimmige Entlastung des Vorstands war dann auch reine Formsache.

Stabil sind auch die Mitgliederzahlen, die laut Widmann seit drei Jahren im 520er-Bereich liegen. Derzeit sind es exakt 527, die dann auch sportlich für einige Erfolge sorgen.

So freute such Jugendleiter Petey Wawrzyniak über die Meistertitel der Midcourt 10 (Südliga 32) und der U15-Mädchen (Südliga 3). Sportwart Attila Babos musste zwar zwei Abstiege vermelden (Damen 30 aus der Bayernliga, Herren 40 aus der Landesliga 2), gratulierte aber auch den Damen 40 zur Landesliga-Meisterschaft und zum Aufstieg sowie den Herren 60 zum fast sicheren Titelgewinn („Sie müssten am letzten Spieltag schon 0:6 verlieren“) in der Südliga-2-Winterrunde. Für die kommende Tennissaison stellte Babos fest: „Wir sind in jeder Altersklasse gut aufgestellt.“

Danke: Der scheidende Jugendleiter Petey Wawrzyniak (l.) erhielt zum Abschied einen unterschriebenen XXL-Tennisball. © Dieter Priglmeir

Auf einen langjährigen Weggefährten muss Babos aber künftig verzichten. Wawrzyniak gibt nach 22 Jahren beim TCE sein Amt als Jugendleiter aus beruflichen Gründen ab. „Danke, dass ihr mich so lange geduldet habt“, sagte er. Viel Applaus und ein unterschriebener Riesen-Tennisball der anwesenden Mitglieder zeigten, dass alle mit seiner Arbeit zufrieden waren, die er bisher gemeinsam mit Aylin Stettner gemacht hat. Künftig wird sie dies allein schultern.

Erfreuliche Änderungen hatte TCE-Chef Widmann schon zu Beginn der Versammlung verkündet. Das Vereinsheim bewirtet seit Februar 2022 Siripak Nawara. „Sie hat nicht nur das Clubhaus wiederbelebt, sondern es kulinarisch auf ein ganz neues und wesentlich besseres Niveau gehoben“, lobte er und dankte es der Wirtin mit einem Blumenstrauß.

Auch die Geschäftsstelle sei inzwischen neu besetzt. Im Mai 2022 habe man sich von der bisherigen Mitarbeiterin trennen müssen. Sabine Hildebrand sei dann eingesprungen und habe die Nachfolgerinnen eingearbeitet. Nun kümmern sich Bettina Lehnert und Olga Tuldi um Verbandsangelegenheiten, Förderanträge aber auch um die 5000 Tennisstunden, die in der Anlage verkauft und abgerechnet werde müssen. Es gebe schließlich viel zu tun im „mit Abstand größten Tennisverein der Umgebung“, wie der TCE-Präsident nochmal klarstellte.

Eine Aufgabe wird ihnen wohl vermutlich erspart bleiben. Zur Jahreshauptversammlung muss künftig nicht mehr per Brief eingeladen werden. Da wird dann eine E-Mail reichen, sofern das Amtsgericht diesmal die Satzungsänderungen anerkennt.