Hörlkofener Ex-Weltmeister: „Platz sieben war Gold wert“

Von: Dieter Priglmeir

Seine 25. DM peilt Thomas Elsenberger an. © Privat

Thomas Elsenberger hat bei der bayerischen Meisterschaft in Regen zwar eine Medaille verpasst. Aber er qualifiziert sich für die deutschen Titelkämpfe.

Hörlkofen – Platz sieben bei der bayerischen Meisterschaft – früher hätte sich Thomas Elsenberger darüber wohl geärgert. Inzwischen sieht er es was anders. „Natürlich ist es nicht das, was es mal war.“ Aber immerhin sei er seit 26 Jahren in Bayerns Top-Elite, noch nie abgestiegen und habe sich bis auf ein einziges Mal im Jahr 2000 immer für die DM qualifiziert.

„Deshalb war der siebte Platz auch Gold wert“, sagt der Hörlkofener, denn erstmals dürfen nur die besten Sieben zur DM, die am 28./29. Januar wieder in Regen stattfinden wird.

An den Bedingungen habe es diesmal nicht gelegen, analysiert Elsenberger, der in den vergangenen Jahren mit den warmen Temperaturen in der Halle seine Probleme hatte. „Diesmal war alles gut. Das sieht man ja auch schon, dass der Rudi gewonnen hat.“ Damit meint er den 56-jährigen Rudolf Winkler vom ESC Aham, der wie Elsenberger ein Planleger ist, die direkt aufs Ziel gehen. „Wabbler“ nennt man dagegen jene Schützen, die den Stock ins Ziel reinkurven.

Aufgrund der momentanen Trainingssituation sei für ihn vermutlich gar nicht viel mehr drin gewesen. Wie berichtet, wurden die Eiszeiten in Dorfen und Erding auf Montag gelegt. „Das ist schwierig, wenn du am Wochenende schon samstags und sonntags auf dem Eis stehst.“ Letztlich habe er genau zwei Einheiten zur Vorbereitung auf das Zielschießen gehabt, das dann gar nicht so schlecht gewesen sei. „Ich habe halt auch ein paar falsche Entscheidungen bei der Plattenwahl getroffen“, ärgert sich der 48-Jährige. „Zwei Stöcke sind mir hinten rausgerutscht. Hätte ich da eine strengere Platte gewählt, wären das schon zehn Punkte mehr gewesen.

Aber mit den 333 Punkten im Finaldurchgang sei er durchaus zufrieden. „Ich habe super angefangen, aber leider auf der letzten Bahn nicht mehr viel zusammengebracht.“ Speziell die beiden Nuller ärgern ihn. „Da waren schon wieder 16 Punkte weg.“

Das sportliche Fazit: „Ich habe noch Luft nach oben.“ Sein privates Fazit: „Es war ein schönes Wochenende, weil die komplette Familie da war. Meine Kinder haben mich angefeuert. Und danach waren wir alle beim Schlittschuhlaufen und haben die herrliche Landschaft genießen können.“ Im Alter, so meint er grinsend, „liegt halt der Fokus nicht nur auf dem Schießen“.

Die DM wird für den alten Hasen aber durchaus ein Abenteuer, „weil ich drei Platten nicht verwenden darf, mit denen ich bei der Bayerischen noch geschossen habe“. Laut deutscher Spielordnung dürfe die Laufsohle nicht älter als 15 Jahre sein, weil das beim Massen einen Vorteil bringen könnte. Elsenberger hält nicht viel von dem sogenannten Altersparagraphen. Der ehemalige Welt- und Europameister dürfte bis zum 29. Januar schon sein Material so zusammengetüftelt haben, dass er konkurrenzfähig bleibt.

Tags zuvor steigen übrigens die deutschen Mannschaftsmeisterschaften, für die sich der Hörlkofener zusammen mit dem EC Saßbach noch qualifizieren muss. Dies soll am 14./15. Januar geschehen beim Schlussspurt der Bundesliga, die der ECS derzeit anführt.

Die Top Ten der Bayerischen

1. Rudolf Winkler (ESC Aham) 709; 2. Mathias Adler (TSV Peiting) 705; 3. Stefan Thurner (TSV Hartpenning) 704; 4. Manuel Schmid (FC Ottenzell) 684; 5. Stefan Zellermayer (TSV Hartpenning) 683; 6. Werner Huber (EC Irging Simbach) 666; 7. Thomas Elsenberger (EC Saßbach) 661; 8. Florian Duschl (EC Feldkirchen) 641; 9. Stefan Empl (SV Gumpersdorf) 639; 10. Matthias Kohlhuber (EC Gerabach) 627.