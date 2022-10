Es läuft für Inge Herl

Von: Alexandra Anderka

Mit strahlendem Gesicht startete Inge Herl (Nummer 734) den Marathon in München. „Inge läuft auch mit dem gleich fröhlichen Gesicht wieder ins Ziel ein“, sagt ihr Mann Georg Stöger stolz. © Georg Stöger

42 Kilometer gelaufen - und am nächsten Tag ist Inge Herl schon wieder richtig gut drauf.

Jaibing – Eine strahlende und gut gelaunte Inge Herl öffnet die Tür. Zum Interview nach ihrem Marathon in München tags zuvor bittet sie die Redakteurin in den ersten Stock, die Treppen hüpft die zierliche 62-Jährige wie ein junges Reh hinauf. Ob sie denn gar keinen Muskelkater habe? „Na gar ned, bloß a bissl a Ziang im Oberschenkel.“ Und ein Zeh ist wund. „Den habe ich mir zu kurz geschnitten“, sagt sie lachend.

Inge Herl kommt mit einer Zeit von 4:23 Stunden und damit als Viertbeste in ihrer Altersklasse vom Marathonlauf aus München zurück. Bis 23 Uhr hat sie am Vorabend noch gefeiert. Ehemann Girg, Sohn Christian und Freunde haben die Wirtin von der Hofgalerie Jaibing hochleben lassen.

Frau Herl, wie geht es Ihnen heute?

Super, mir geht es wunderbar, ich bin überglücklich.

Wie kamen Sie auf die Idee, einen Marathon zu laufen?

2018 war ich bei einem Vortrag von Joey Kelly in Landshut. Der Extremsportler sagte damals: „Man kann alles erreichen, man muss nur wollen.“ Das hat mich gereizt. Bei diesem Vortrag habe ich einen Freund getroffen. Albert Huber aus Velden. Der hat mit damals erzählt: „Nächstes Jahr laufe ich meinen zehnten Marathon in New York! „Nimmst du mich mit“, habe ich ihn spontan gefragt, „dann laufe ich meinen ersten“. Alle um mich herum haben nur den Kopf geschüttelt und verwundert gefragt: „Warum suchst du dir als ersten ausgerechnet den schwersten Stadtmarathon auf der ganzen Welt aus?“

Sind Sie damals schon gelaufen?

Nur so ein bisschen, ich habe früher Joggen gehasst. Ich habe mich immer gefragt: „Wem kann so was gefallen?“

Wer Inge Herl kennt, weiß, dass sie eine Frau nicht bloß der Worte, sondern der Taten ist. Selbstverständlich hat sie den New York Marathon im November 2019 bewältigt, zusammen mit Albert Huber, der geglaubt hatte, die Ankündigung seiner Bekannten sei nicht viel mehr als ein Witz gewesen. Ein Jahr drauf hatte sie München geplant, doch dann kam Corona (Anmerkung der Redaktion).

Wie lange haben Sie sich auf den Marathon in München vorbereitet?

Rund ein Jahr. Aber so richtig losgegangen ist es erst im Februar, März. Ab da bin ich dann drei- bis viermal die Woche insgesamt rund 60 Kilometer gelaufen. Gleichzeitig habe ich meine Ernährung umgestellt: Kein Alkohol, kaum Fleisch und Wurst, ganz selten Fisch.

Was motiviert Sie, wenn Sie mal keine Lust zum Training habe?

Die netten Leute, die mir immer begegnen, mit mir mitfiebern und mich ermutigen. Manchmal werde ich auch von Gästen angesprochen: „Wir haben dich wieder laufen sehen, bei strömendem Regen. Alle Achtung.“ Das ist ein großer Ansporn. Auch mein Mann und mein Sohn sind eine große Stütze. Sie sind so stolz auf mich, das gibt schon ein gutes Gefühl.

Sie waren also nie in Versuchung, den Plan aufzugeben?

Nein, das ging auch nicht mehr, denn ich hatte es ja schon so vielen Leuten erzählt.

Wieviel Paar Schuhe haben Sie durchgelaufen?

Ich habe immer drei Paar abwechselnd im Einsatz. Alle 500 Kilometer brauche ich neue. Also ich kaufe definitiv mehr Laufschuhe als Pumps.

Waren Sie aufgeregt vor dem Lauf?

Ich war brutal aufgeregt, bin schon um fünf Uhr aufgestanden und hab dann gleich gefrühstückt, damit das mit dem Toilette gehen auch klappt.

Was haben Sie gefrühstückt?

Zwei Toastbrote mit Marmelade.

Was? Nicht mehr?

Nein, weil mit einem fast leeren Magen läuft es sich besser als mit einem, der arbeiten muss. Aber ich habe die Woche davor viel Kohlenhydrate in Form von Reis und Kartoffeln mit Gemüse zu mir genommen und am Abend vor dem Lauf noch gut gegessen.

Wie ging es dann nach dem Frühstück weiter? Der Startschuss fiel ja erst um 9.10 Uhr.

Ich bin mit meinem Hund noch 45 Minuten in den Wald gegangen, um beim Waldbaden wieder runterzukommen. Dort habe ich meine Kräfte gesammelt. Zuhause habe ich dann noch eine Tasse Kaffee getrunken, obwohl man das eigentlich nicht soll, aber den brauche ich einfach. Um sieben Uhr ging’s dann los Richtung München.

Hatten Sie sich eine Zeit vorgenommen?

Ja, 4:30 Stunden. Jede Minute schneller war für mich ein Zuckerl.

Das Finisher Certificate gibt Auskunft über die Platzierung und Laufleistung, hier von Inge Herl. © privat

Was war Ihre Strategie?

Ich habe mich bei den beiden Pace-Makern mit 4:15 Stunden eingereiht. (Pace-Maker sind Läufer, die genau auf die angegebene Zeit vorauslaufen, Anm. der Red.). Ich habe aus New York gelernt, dass es besser ist, bei den Letzten in der besseren Zeitvorgabe mitzulaufen, als in der schlechteren vorne. Da musst du dann die ganze Zeit überholen. Das kostet Zeit und Konzentration. Dann versuche ich, so gleichmäßig wie möglich zu laufen, wie ein Uhrwerk. Die ersten 20 Kilometer habe ich Gas gegeben, dann habe ich mich wieder bei den Hinteren eingereiht und die letzten zwei Kilometer noch mal den Turbo eingeschaltet. Beim Zieleinlauf war ich richtig gut.

Haben Sie während des Laufs etwas getrunken oder gegessen?

Die ersten zehn Kilometer brauche ich nichts. Dann habe ich an jeder Station, alle fünf Kilometer, zwei Schluck Wasser getrunken. Es war ja nicht heiß. Das ist aber wichtig, sonst bist du nicht belastbar. Einen Energiegel habe ich nach dem Halbmarathon, also nach 21 Kilometern, geschluckt, den zweiten nach 32 Kilometern.

Dachten Sie auch mal kurz ans Aufgeben?

Nein! Da laufen Menschen mit Handicap mit, manche sogar mit einer Krücke. Viele davon schafften es ins Ziel, manche zwei Stunden nach mir, als keine Zuschauer mehr da waren, die sie angefeuert haben. Das verdient meinen größten Respekt. Welchen Grund sollte es dann für mich geben aufzugeben? Außerdem bin ich ein gläubiger Mensch, glaube an eine Kraft von oben.

Laufen Sie nur für sich?

Ich laufe für mich, aber schon auch für meine Lieben, meinen Mann und meinen Sohn, die so stolz auf mich sind. Und für Sandra, meine verstorbene Tochter. Ihr Sterbebildchen habe ich während das Laufs immer bei mir. Das gibt mir Kraft.

Sind Sie viel angefeuert worden?

Ja, die Münchner waren toll! Es waren nicht so viele da wie in New York, da ist das ein größeres Event. Aber die, die da waren, waren super. Ein paar sind sogar kurz mitgelaufen. München ist die Stadt mit Herz, ich hab’ mich so wohlgefühlt.

Wie waren die letzten Kilometer und das Ankommen am Ziel?

Kilometer 41 hat ewig gedauert, der wollte gar nicht enden, aber wenn du die letzten Meter läufst, schlägt das Herz bis zum Unterkiefer. Ich war so stolz und glücklich. Es ist ein bisschen vergleichbar mit einer Geburt. In den Wehen denkst du dir: „Warum tust du dir das an?“ Wenn das Kind in deinen Armen liegt, ist alles vergessen. Die Emotionen, wenn du es geschafft hast, sind so groß. Die ganze Schinderei ist vergessen und du wirst für jeden Kilometer Training belohnt.

Es hört sich so an, als wäre das nicht Ihr letzter Marathon gewesen ...

Das könnte schon sein ... (lacht verschmitzt).