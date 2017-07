Post SV Dorfen: Erfolgsduett aus Schach und Tischtennis

Jahreshauptversammlung

Der Postsportverein Dorfen gilt im Tischtennis- und Schachsport seit Jahrzehnten als Hochburg in Oberbayern. Auch in der abgelaufenen Saison spielten sowohl die Tischtennis-Spieler als auch die Denksportler des Vereins Erfolge ein.

Dorfen – Von einer sehr positiven Entwicklung berichtete Schach-Abteilungsleiter Max Schmid in der Mitgliederversammlung. Immerhin kehrt die erste Herrenmannschaft als Meister der Kreisliga in die Bezirksliga zurück. Die zweite Herrenmannschaft rückt als Zweitplatzierter der B-Klasse in die A-Kreisliga Inn-Chiemgau auf. Sowohl das dritte als auch das vierte Herren-Team behauptete sich gut in B- und C-Klasse.

Die 1. Jugend belegte Platz vier in der Bezirksliga. Die zweite und dritte Jugend hält sich gut im Mittelfeld der Kreisliga B und C. „Wir haben tolle Jugendmannschaften und rund 25 Nachwuchsspieler von sechs bis 16 Jahren. Nicolas Mooser, der bereits erfolgreich in der ersten Mannschaft spielt, war zuletzt Ranglistenfünfter der bayerischen U 12.“

Ein Sonderlob hielt Schmid für die Trainer der Nachwuchsteams, Rupert Prediger, Uwe Rehfeld und Stefan Mooser, bereit. Ihr regelmäßiges Engagement in den Schulen trug zuletzt einmal mehr beim Schulschach-Cup 2017 in Klettham Früchte (wir berichteten). Unter 18 Konkurrenten belegten unter anderem die Grundschule Dorfen Nord 1 den ersten Platz und Dorfen Nord 2 Rang vier. Sieger der acht weiterführenden Schulen wurde das Team vom Gymnasium Dorfen gleichauf mit der Realschule Taufkirchen. Im vergangenen Jahr war das Viererteam von der Grundschule Dorfen Nord Oberbayerischer Schulsportmeister geworden.

Das große Highlight seien die deutschen Polizei-Meisterschaften gewesen, die der PSV im Jakobmayer-Saal veranstaltete. Rupert Prediger belegte dort Platz drei. Aufgrund des großen Zuspruchs bei Kindern stößt der PSV laut Schmid im Dorfener Zentrum für Integration (DZIF) allmählich an die Kapazitätsgrenze. Benötigt werde ein weiterer Raum für das Nachwuchstraining. Dennoch seien, so der Abteilungsleiter, weitere Interessenten sowie Nachwuchsbetreuer im Verein willkommen.

Sehr zufrieden zeigte sich Tischtennis-Abteilungsleiter Anton Wesselky über die Erfolge der drei Herrenmannschaften und des Jugendteams. Die Erste wurde Vierter in der Oberbayernliga Ost, die Zweite Dritter in der 3. Bezirksliga Nordinn und die Dritte Meister in der 2. Kreisliga Mühdorf. Den vierten Platz der neuformierten Jugendmannschaft in der Kreisliga nannte Wesselky respektabel, zumal hier meist sehr junge Akteure gute Fortschritte gemacht hätten. Das neuformierte Seniorenteam hatte einen schweren Stand in der Runde ab 40 Jahren, zumal hier mehrere Teams mit Ex-Oberliga- und Bayernligaspielern vertreten waren.

Jungtalent Alexander Lindner (17) wurde in Schwabhausen Oberbayerischer Jugendmeister. Wesselky dankte besonders Nachwuchstrainer Bernd Pfrengle und sprach auch die Problematik der Mitglieder-Fluktuation an. Bei der Jugend habe das oft Aus- und Fortbildungsgründe, bei den Erwachsenen fehle mitunter die Zusage, konstant einsatzbereit zu sein.

Georg Brennauer