Viele Stars, viele Fehlschläge

BMW GOLF OPEN - Auftakt in Eichenried mit allerlei Prominenz – Heute wird’s sportlich ernst

Von Johann Kalteis schließen

Eichenried – „Fore“, den Warnruf eines Golfers nach einem missglückten Schlag, wenn der Ball einem Mitspieler oder Zuschauer gefährlich werden kann, hörte man beim gestrigen ProAm-Turnier immer mal wieder. Es war die Auftaktveranstaltung der 34. BMW International Open in Eichenried.

Zu hören war etwa Fernsehstar Hans Sigl, als er seinen Abschlag zwar weit, aber neben das Fairway drosch. Der Bergdoktor der gleichnamigen Fernsehserie klärte einen Besucher auf: „Das muss man so machen, um niemanden zu verletzen. Und das ist auch richtig so.“ Ein TV-Arzt sorgt sich einfach um das Wohl seiner Mitmenschen.

„Fore“ schallte es auch auf der 18, als der Long-Drive-Weltmeister jenseits der 300 Meter den Ball ins Aus wuchtete. Für Martin Borgmeier, Kraftpaket und Modellathlet, kein Problem. Dass der Zwei-Meter-Hüne die kleine weiße Kugel nicht nur weit, sondern auch gefühlvoll schlagen kann, bewies er dann kurz vor und auf dem Grün.

Als Könner des Golfsports zeigte sich auch Gareth Bale. Der fünffache Champions-League-Sieger mit Real Madrid liebäugelt sogar mit einer Profi-Karriere als Golfer, nachdem er die Fußballschuhe Anfang des Jahres an den Nagel gehängt hat. Heißbegehrt bei kleinen und großen Besuchern waren nach der Runde Selfies mit dem Superstar und natürlich auch Autogramme. Auf der Nachmittagsrunde war dann Bayern-Star Thomas Müller, zweimaliger Champions-League-Sieger, der Publikumsmagnet auf der Golfanlage des GC München Eichenried.

+ Bergdoktor Hans Sigl verfehlte das Fairway durchaus auch mal deutlich. © Johann Kalteis

Am heutigen Donnerstag wird es dann ernst für die Golfprofis. Schon um 7.30 Uhr werden die ersten Flights auf die Runde geschickt. Um 8.10 Uhr schlägt auf der ersten Bahn Lokalmatador Thomas Rosenmüller zusammen mit Christoffer Bring und dem deutschen Amateurspieler Jonas Baumgartner ab. Rosenmüller, der auf der zweithöchsten Golfliga der USA, der Korn Ferry Tour, spielt, hat bei der Eichenrieder Golflehrer-Ikone Ken Williams das Golfspiel gelernt.

Insgesamt ist das Teilnehmerfeld an deutschen, vor allem jungen Spielern so groß wie nie zuvor. Alex Cejka, der auf der Champions-Tour immer wieder Spitzenergebnisse einfährt, spielt immer wieder gerne in Eichenried und freut sich auch über die aufstrebenden Jungprofis aus Deutschland. „Ich finde es großartig, dass so viele Deutsche dabei sind. Jetzt haben wir fünf, sechs richtig gute Spieler und dahinter noch eine ganze Menge weitere.“