Erding Torhymnen, die wir vermissen: Radio Gaga und Lex twist again

Von: Dieter Priglmeir

Dieter Priglmeir © hep

Dann macht es bumm, ja und dann kracht‘s. Und danach? Jeder Torschütze sollte seinen eigenen Jingle haben. Beispiele:

Was für ein Spektakel in der Fußball-Kreisklasse: Zehn Tore fielen vergangene Woche in Ottenhofen. Nett, dass die beiden Mannschaften die Treffer gleichmäßig aufgeteilt haben. Noch netter, dass der Stadionsprecher selbst dann die Torhymne gespielt hat, wenn die Gäste aus Langengeisling getroffen haben..

Gibt’s da noch eine Steigerung? Ja – wenn künftig die Torhymnen auch noch individualisiert werden. Und da meine ich nicht nur individuell nach Vereinen („Kordula Grünbach“, „Schnucki, fahr ma nach Greaduggi“, „Like Isen in the sunshine“, darüber sprachen wir schon mal).

Ich finde, jeder Torschütze hat seinen eigenen Jingle verdient. Naja, fast jeder. Trifft ein Maxi, Tobi oder Basti Maier (Mayer, Meier, Mayr etc. ) läuft eben „Dragostea Din Tei“ von O-Zone. Sie wissen schon: „Maia hi, Maia hu, Maia ho, Maia haha.“ Bei Treffern von Maxi, Basti, Dani Bauer gibt’s die freie Auswahl zwischen „The Bauer“ von Snap, „The Bauer“ von Kanye West oder „The Bauer of Love“ von Huey Lewis. Auch spannend: Chubby Checker feuert sein „Lex twist again“ aus der Hüfte, wenn Johannes, Robert, Markus, Christian, Martin, Sepp oder Flo Lex erfolgreich waren.

In Schwaig sollte der DJ vor allem gewappnet sein bei Toren von Tobi Jell („Rebel Yell“ von Billy Idol) und Maxi Hellinger („Hells Bells“, ACDC) – aber auch, wenn der Nils trifft („Über den Wölken“, Reinhard Mey) oder der Vincent („Und es war Sommer“, Peter Maffay). Beim FC Moosinning rockt Donna Summer für Dennis Stauf ihren heißen „Hot Stuff“. Und „Wrecking Ball“ schallt es aus den Lautsprechern beim Comeback von Georg Ball. Ja, das würde wohl auch den schwarz-gelben Beavis and Butt-Head (alias Behrens und Buttstedt) gefallen.

Wenn Dorfens Torjäger Gerhard Thalmaier wieder zugeschlagen hat, kann eigentlich nur der Queen-Klassiker „Radio Gaga“ erklingen. Und Uriah Heeps Klassiker „Free me“ klingt bei allen Volltreffern von Michi Friemer. Wenn Walpertskirchens Kopfballungeheuer Luca Fellermeier mal wieder hochgestiegen ist und zugeschlagen hat, reichen die zwei Zeilen von Suzanne Vega „My Name is Luca, I live on the second floor.“ Die Toten Hosen brüllen ihr „Hier kommt Alex“ für SVW-Talent Adrian Alexy, und in Finsing fragen alle im Chor sarkastisch „Lebt denn der alte Hölzl-Michl noch?“, sobald Flo oder Leo getroffen haben.

Gefühlig wird’s in Eitting und Wartenberg, wo Céline Dion schmettert: „My Härtl will go on“. Scooter haut in Fraunberg für Florian Haider sein „Hyper, Hyper“ raus, und in Moosen bitten sie den Leo: „Schatzi, schenk mir ein Foto!“ Dasselbe könnte auch Xaver oder Yannick Schatz in Ottenhofen oder Oberding passieren. Funky wird’s bei Toren von Robert oder Paul Bucher, wenn Earth, Wind & Fire ins „Boogie Wonderland“ entführen. Und in Altenerding? Da bleibt man gewohnt cool: „Don’t worry, be lali“, respektive Bilalli.

Aber keine Angst, liebe Stadionsprecher, Ihr müsst Euch jetzt nicht alle Fußballernamen draufpacken. Wenn mal wieder Franco Soave, Volker Lippcke und Michi Stiller getroffen haben, reicht auch einfach der Ösi-Aufschrei von STS „Großvater!“ Bleibt noch die Frage: Was tue ich, wenn gar kein Tor fällt? Zumindest für den FC Schwaig hätten wir da einen Vorschlag. Rudi Carells Wehklagen: „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“