Marie-Sophie Zeidler: Rebellin oder Reformerin?

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Schwere Einfahrt: Rund 20 Sekunden später als das Siegerboot kam der deutsche Vierer mit Marie-Sophie Zeidler (2. v. l.) ins Ziel – und das vor heimischer Kulisse. © Sven Hoppe

Nach der EM-Pleite hat die Rudererin aus Schwaig ihre Konsequenzen gezogen. Sie verzichtet auf die WM und erntet Kritik vom Verband, aber sie wehrt sich auch.

Schwaig – Die European Championships in München waren eine einzige deutsche Erfolgsgeschichte – wäre da nicht das Desaster der Ruder-Flotte gewesen. Auch die Geschwister Zeidler enttäuschten: Oliver verpasste die angepeilte Medaille, Marie-Sophie ruderte im Doppelvierer im Finale der Konkurrenz hinterher. Darf man sich in so einer Situation vors Mikrofon stellen und seine Meinung sagen?

„Offenbar nicht“, meint die 23-Jährige aus Schwaig. Die Landespolizistin blickt auf die vergangenen Tage zurück. Erschrocken über die harschen Reaktionen. Aber auch mit einem gewissen Kampfgeist, „weil ich nicht glaube, dass ich was falsch gemacht habe, nur weil ich meine Meinung vertrete“.

Blenden wir zurück: Bei der Ruder-EM in Oberschleißheim war der deutschen Doppel-Vierer im Finale gut 20 Sekunden langsamer als das Siegerboot. Die aussichtslose Fahrt vor eigenem Publikum – ein Fiasko. Zeidler scheute sich nicht, Selbstkritik zu üben. „Das war mein schwächstes Rennen“, sagte sie der Heimatzeitung.

Ich hatte nie die Intention, einen Krieg über die Presse anzuzetteln. Ich war auch immer sachlich, nie persönlich.

Sie zeigte sich aber auch enttäuscht darüber, dass Trainer und Funktionäre im Krisengespräch am Tag danach die Fehler ausschließlich bei den Sportlerinnen gesucht hätten. „Unsere Kritik über die viel zu späte Besetzung der Boote, über die mangelhafte Trainingssteuerung und die Schwachstellen in den Strukturen des Verbandes wollte niemand hören.“ Der Inhalt des Gesagten ärgerte sie. Die Form machte sie wütend. „Es wurde beleidigend und persönlich. Einiger meiner Teamkolleginnen haben sogar geweint. Auch ich wurde persönlich angegriffen, fast angebrüllt, durfte selbst aber nicht mal ausreden. Das ist respektlos.“

Mit dieser Kränkung im Kopf, „aber auch weil ich – uns blieb ja nur noch ein zehntägiges Trainingslager – keine Perspektiven für einen kurzfristigen Erfolg sah“, beschloss die Landespolizistin auf die WM vom 18. bis 25. September in Racice (Tschechien) zu verzichten. „Ich hatte gehofft, dass die Bundestrainerin meine Entscheidung akzeptiert“, sagt Zeidler. Doch Brigitte Bielig habe mit dem Rauswurf aus dem DRV-Kader gedroht, was zwangsläufig auch bedeuten würde: keine Sportförderung mehr.

„Erpressung“ nennt dies Zeidler. In einem Interview mit dem Donaukurier weist die Bundestrainerin dies zurück: „Ich habe sie nur darauf hingewiesen, dass sie die Konsequenzen in Bezug auf Fristen und Kader-Status bedenken soll.“ Für Zeidler „ist das eine glatte Lüge“. Bielig bleibt bei ihrer Aussage (siehe unten).

Marie-Sophie Zeidler © EIBNER/Public Address via www.imago-images.de

Aus dem Kader zu fliegen – für Leistungssportler ist das auch eine Existenzfrage. „Ich bin auf das Geld – es sind 300 Euro im Monat – nicht angewiesen“, sagt Zeidler. Sie habe aber auch Verständnis für die Kollegen, die als Studenten und Schüler ganz andere finanzielle Abhängigkeit hätten. „Ich lasse mich aber so nicht mundtot machen“, meint die 23-Jährige. Sie verweist auf einen inzwischen gelöschten Eintrag auf der verbandsinternen Internetseite Rudern.de. „Da stand: ,Stimmungsmacher müssen in Schach gehalten werden.‘“ Ihr Rückschluss: „Der Verband mag offenbar keine mündigen Sportler, obwohl er es von uns fordert.“

Da klingt ein wenig Ärger mit, aber dann betont sie: „Ich hatte nie die Intention, einen Krieg über die Presse anzuzetteln. Ich war auch immer sachlich, nie persönlich.“ Dass ihr die Bundestrainerin jetzt öffentlich vorwarf, sie habe „rudertechnische einige Probleme“, empfindet Zeidler „als unverschämt. Das klingt so, als wäre ich zu Unrecht im Kader“.

Die Leistungen beim Ergometertest zu Saisonbeginn und bei den darauffolgenden Kadermaßnahmen hätten aber gezeigt, dass sie zur deutschen Ruder-Elite gehört. Und die wolle sie auch im nächsten Jahr wieder bringen. Dann bleibe dem DRV gemäß seiner eigenen Regularien gar nichts anders übrig, als die junge Sportlerin aus Schwaig im Kader zu behalten.

Sie werde genauso hart wie bisher trainieren, kündigt Marie-Sophie Zeidler an. Denn sie wolle immer besser werden. Aber sie wolle eben auch das Beste für ihren Sport und die deutschen Ruderer. „Und deshalb muss man doch auch Missstände ansprechen dürfen“, meint sie. Zumal sie nicht die einzige sei. Nicht nur ihr Bruder Oliver, da gebe es noch mehr.

Ein Beispiel: An einer Online-Sitzung mit Vertretern der Sportler-Gewerkschaft „Athleten Deutschlands“ konnten gar nicht alle interessierten Ruderer teilnehmen. „Es war nur Platz für 100“, sagt Zeidler. „Wir wollen alle, dass Strukturen und Trainingsmethodik hinterfragt werden. Das wäre doch schon ein Anfang.“

Sie nennt Beispiele: „Warum zum Beispiel legt sich der Verband schon so früh bei der Besetzung der Kleinboote fest?“ Die Ausscheidungsrennen auf dem Kanal in Berlin („ohne Vergleichsmöglichkeit, immer nur einzeln, weil es da keine Bahnen gibt“,) ein Ergometertest im Frühjahr und die DM der Kleinboote – danach wird eingeladen. „Alle anderen sind dann außen vor“, sagt Zeidler und erklärt die Folgen. „Am Stützpunkt werden aufgrund der vorherigen Leistungen Boote gebildet. Abschließend fehlen aber die Gegner für die einzelnen Bootsklassen, da nur ein Vierer und ein Zweier. Und so weiß erstens niemand, ob diese ausgewählte Mannschaft auch die schnellste ist. Und zweitens machst du so die innerdeutsche Konkurrenz kaputt.“

Aufgrund der Perspektivlosigkeit, die sich früh in der Saison abzeichne, hätten viele Athleten aufgegeben, weshalb den Trainern dann wiederum die nötige Breite fehle. Zeidler nennt Zahlen: „Wir hatten heuer noch sieben, acht Leute für Vierer und Doppelzweier.“ Wohin sind die zahlreichen anderen Ruderinnen verschwunden?, fragt sie.

Am Stützpunkt werden aufgrund der vorherigen Leistungen Boote gebildet. Abschließend fehlen aber die Gegner für die einzelnen Klassen. So weiß erstens niemand, ob diese ausgewählte Mannschaft auch die schnellste ist. Und zweitens machst du so die innerdeutsche Konkurrenz kaputt.

Erklärungsbedarf sieht die Polizistin auch, was das Training an den Bundesstützpunkten betrifft. „Natürlich klingt es logisch, dass ein Team gemeinsam trainiert“, sagt sie. „Aber dann müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen.“ In Berlin hapere es schon bei der Verpflegung. Die Küche sei mangels Koch geschlossen, „die Athleten sollen im angrenzenden Hallenbad-Minibistro frühstücken. Für den Rest des Tages gibt’s zehn Euro Pauschale für die Selbstverpflegung“.

Ein oder zwei Physios für 30 Leistungssportler, „Krafttraining mit Trainer gab es kein einziges in den fünf Monaten“. Und dann erzählt Zeidler noch die Geschichte vom leeren Tank im Vorboot: „Der Trainer hat uns mitgeteilt, dass kein Benzin da sei. Also fahre er jetzt heim. Wir sollten halt ohne ihn trainieren.“

Warum, fragt sie, solle sie unter solchen Umständen dort trainieren, wenn sie zuhause deutlich bessere Möglichkeiten habe? „Wenn ich jeden Monat für eine Woche nach Berlin sollte“, um mit den Kolleginnen an Synchronität und Technik zu feilen – natürlich sei das sinnvoll, sagt sie. „Aber einfach nur der Zentralisierung wegen? Nein, da fehlt jeder Plan.“ Also werde sie weiterhin in Oberschleißheim trainieren – mit ihrem Großvater Hans-Johann Färber und vor allem ihrem Vater Heino und dem Rest der Zeidler-Familie, die - so ihr Eindruck - beim Verband nicht wohlgelitten ist. „Als mein Bruder Olli Weltmeister geworden ist, war alles prima für den Verband. Aber jetzt wird dauernd gegen uns geschossen. Ich kann mir das nicht erklären – außer mit Neid, weil wir sehr erfolgreich waren.“

Oliver Zeidler ist Welt- und Europameister sowie Weltcup-Gesamtsieger, seine Schwester hat im Juniorinnenbereich drei WM-Medaillen eingefahren und hat in ihrem ersten Jahr bei den Frauen sofort den Sprung in den Kader geschafft.

Wie geht’s weiter? Wie berichtet, hat sich Marie-Sophie Zeidler wie viele andere Ruderer an die Initiative Athleten Deutschlands gewandt. Über den Inhalt der Gespräche will sie noch nichts sagen. Und natürlich wird sie weiter trainieren, um auch nächstes Jahr im Leistungskader des DRV zu stehen.

Derzeit sieht man Marie-Sophie Zeidler übrigens auf Erdings Straßen, denn im September leistet sie bei der Polizeiinspektion Erding ihren Pflichtmonat im Polizeidienst ab. Mit ihrem Chef habe sie ein längeres, „sehr sehr gutes Gespräch“ geführt, erzählt sie. „Wenn ich tatsächlich aus dem Kader fliegen würde, müsste ich nicht sofort aus der Sportgruppe raus, sondern erst, wenn ich meinen Kaderstatus zwei Jahre in Folge nicht mehr habe.“ Aber so weit, sagt Zeidler, werde es nicht kommen.

Vielleicht tut sich ja aber auch was im Verband. „Um das Ruder nun herumreißen zu können und weitere Stimmungsmacher in Schach zu halten, wurde ein Drei-Punkte-Plan für den Leistungssport entwickelt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Expertenrat werde die Ergebnisse des Leistungssports der vergangenen Jahre analysieren und bis zum außerordentlichen Rudertag Ende Oktober Lösungen erarbeiten.

Die Tür sei keineswegs zu für Marie-Sophie Zeidler, betont Brigitte Bielig. Die DRV-Bundestrainerin beteuert im Gespräch mit der Heimatzeitung, dass sie der Schwaiger Rudersportlerin nach deren WM-Verzicht nicht mit dem Rauswurf aus dem Kader gedroht habe. Sie habe aber darauf hingewiesen, dass es künftig neue Nominierungskriterien gebe, um den Status einer Kaderathletin zu erlangen. Ergometertest und die Rennen bei den Kleinbootmeisterschaften reichten künftig nicht mehr. „Wir erarbeiten derzeit den neuen Katalog“, so Bielig, die aber nicht verhehlt, „dass ich Maries Entscheidung für falsch halte. Sie hat schon auch ihre Mannschaft im Regen stehen lassen. Wir hätten sie bei der WM gut brauchen können, aber jetzt muss es halt ohne sie gehen“.



Auch Sportdirektor Mario Woldt bedauert Zeidlers Verzicht: „Eigentlich ist es ja eine Auszeichnung, wenn man bei einer WM teilnehmen darf. Aber wir können ja niemanden zwingen.“



Zeidlers Kritik, dass die Kader-Einteilung zu früh erfolge, will Woldt so nicht stehen lassen. „Dass widerspricht dem, was sie sonst fordert: nämlich, dass sich die Mannschaften früh finden und dann einfahren können.“



Dass dies heuer dennoch nicht geschehen ist und die Boote immer wieder umbesetzt wurden, räumt Bielig ein. „Dass wir – auch durch Krankheiten – nach hinten raus so viel gewechselt haben, war schon unser Manko“. Dennoch bleibe ein frühzeitiges Zusammenführen der Boote das Ziel des DRV. Konkurrenzkampf gebe es dennoch ausreichend: „Wir haben zwölf bis 14 Skullerinnen, die um sieben Bootsplätze kämpfen, da ist genügend Leistungsdruck da.“



Der Verband mag offenbar keine mündigen Sportler, obwohl er es von uns fordert.

Bielig betont zudem, dass für das Training für die Mittel- und Großboote der Aufenthalt im Berliner Stützpunkt unerlässlich sei. „Eine Fußballmannschaft trainiert ja auch gemeinsam“, pflichtet Sportdirektor Woldt bei. Beide bestätigen allerdings die Situation bezüglich der Verpflegung der Athleten in Berlin. Das habe aber mit einem krankheitsbedingten Ausfall zu tun. „Inzwischen weiß jeder, dass es im Gastrobereich nicht so leicht ist, eine Ersatzlösung zu finden“, so Woldt. Und Bielig meint, dass es für die Sportler „nicht so schlimm ist, das Frühstück im drei Autominuten entfernten Bad einzunehmen“. Die Situation in der Küche werde sich außerdem wieder ändern. Für den Rest des Tages werde man aber weiter mit einer Verpflegungspauschale arbeiten, so Woldt. „Wir können an einem Stützpunkt nicht auch noch ein Abendessen anbieten.“ Bessern werde sich die Situation hinsichtlich der Physiotherapeuten, kündigt Bielig an. „Wir haben unseren Betreuungsbedarf neu angemeldet.“ Man habe die personellen Anforderungen nun auf dem Schirm.



Sportdirektor Woldt betont zudem, dass er keine Probleme mit der Familie Zeidler habe, „und schon gar keinen Neid“. Der Verband unterstütze schließlich auch Oliver Zeidler und sein Training in Oberschleißheim, „denn die Leistung stimmt ja auch“. Auch dessen Schwester könne dort trainieren, „wenn sie im Einer fahren will. Allerdings wird sie dort eine sehr leistungsstarke Konkurrenz haben“, so Bielig, die sich freuen würden, „wenn Marie noch mal auf uns zukommen würde“.