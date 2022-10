Maxi Hennig: Reifeprüfung gegen Belgien und Israel

Zweikampfhärte bewies der Eichenrieder Maxi Hennig (r.) hier im Duell mit dem israelischen Nationalspieler Liran Hazan. Letzte Tests vor EM-Quali © IMAGO/Eibner

Beim Vier-Nationen-Turnier zeigte der 15-jährige Eichenrieder seine Klasse.

Eichenried – Maxi Hennig ist Nachwuchsspieler beim FC Bayern und den U-Nationalmannschaften des DFB. Jüngst wurde der Eichenrieder zum Vier-Nationen-Turnier in Duisburg berufen. Die U 17-Freundschaftsspiele dienten als Test vor der EM-Qualifikation im Oktober. Beim Turnier war für den 15-Jährigen und seine Mannschaft alles dabei: Sieg, Niederlage und Remis.

Zum Start ging es gegen Uruguay. Bei der 1:3-Niederlage kam der Eichenrieder noch nicht zum Zug. Sein Fazit zur Spielweise der Südamerikaner fiel deutlich aus. „Sie waren körperlich am Besten“, sagt er. Im Gegensatz dazu sei die belgische Mannschaft der technisch stärkste Gegner gewesen. Das Spiel endete 1:1, Hennig stand dabei über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Auch beim 3:1-Sieg in der dritten Partie gegen taktisch sehr versierte Israeli konnte er Einsatzminuten sammeln, nachdem er zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden war. „Mit meiner Leistung bin ich ganz zufrieden“, sagt der Linksverteidiger selbstbewusst.

Die Bewertung von Platz drei beim Turnier fällt dagegen anders aus. „Uruguay hat uns im ersten Spiel überrascht, da wäre mehr drin gewesen“, stellt Hennig fest. Auch gegen Belgien sei ein Sieg möglich gewesen, man habe aber zu viele Chancen ausgelassen. Mit dem Sieg gegen Israel sei er zufrieden.

Bei der anstehenden EM-Quali warten Moldau, Lettland und die Slowakei auf die deutsche Nachwuchsmannschaft. Hennig zeigt sich optimistisch: „Die Gegner können alle was, aber ich denke, es ist machbar.“ Für die Qualifikation reiche der erste oder zweite Platz, bei einem Gruppensieg könne man aber anschließend mit leichteren Gegnern rechnen. Der Weg bis zur Nominierung der Mannschaft für die Quali-Spiele bleibt spannend. „Ein paar Verletzte kommen noch zurück, und der Kader steht noch nicht endgültig fest“, sagt Hennig. Es sei aber gut möglich, dass er nach dem vergangenen Turnier auch für diese Spiele berufen wird.

Bis dahin geht es für Maxi Hennig erst einmal im Liga-Alltag in der B-Junioren-Bundesliga weiter. Alle sechs bisherigen Saisonspiele bestritt er über die volle Distanz, im letzten Spiel gegen den SSV Jahn Regensburg konnte der Verteidiger außerdem seine erste Tor-Vorlage der Spielzeit verbuchen.

Am Wochenende erwartet Hennig, der in die 10. Klasse der Realschule Oberding geht, mit den Bayern die SpVgg aus Fürth, den punktlosen Tabellenletzten. Auch in diesem Spiel dürften die Chancen auf einen Erfolg also hoch sein, schließlich ist seine Mannschaft noch ungeschlagen und aktuell Dritter der Liga.

Von Lukas Christofori