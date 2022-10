Remis nach Torfestival in der Landesliga

Setzte sich gegen die starke Bayreuther Abwehr durch: Jakob Köhler (M.). Er war mit zehn Treffern bester Altenerdinger Schütze. Am Samstag geht es zum HC Hersbruck. © sed

Eine torreiche und spannende Partie boten die A-Junioren der Altenerdinger Handballer im Landesliga-Heimspiel gegen HaSpo Bayreuth.

Altenerding - Nach längerer Führung mussten sich die Gastgeber in der Semptsporthalle am Ende mit einem 32:32-Remis (15:15) zufrieden geben.

Die Abwehrreihen agierten auf beiden Seiten aggressiv, sodass es bereits nach vier Minuten drei Verwarnungen gab. Altenerding hatte im Angriff leichte Probleme und lag früh 0:2 zurück. Bayreuth war durch seine Rückraumwerfer immer wieder erfolgreich und erhöhte auf 5:1. Dann hatten sich die Gastgeber auf die gegnerische Abwehr eingestellt und verkürzten. Am Kreis hatte Jakob Köhler einen sehr guten Tag erwischt. So entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Keine der beiden Mannschaften konnte sich wirklich absetzen, und es ging mit einem 15:15 in die Pause.

Nach dem Wechsel wurden die Gäste zunehmend nervöser. Altenerding nutzte seine Chancen konsequenter und führte zwischenzeitlich 23:20 sowie 25:21. Dann wurde das Spiel hektisch und auch härter. Der Vorsprung schrumpfte auf 31:30 in der Schlussminute, dann glich Bayreuth aus. 33 Sekunden vor Schluss sah ein Gästespieler die Rote Karte. Tim Steininger nutzte die Überzahl und traf zum 32:31, doch mit der Schlusssirene glich Bayreuth zum noch 32:32 aus.

Tore für Altenerding

Jakob Köhler 10, Tim Steininger 9, Kilian Jödecke 4, Simon Dybilasz 3, Johannes Riedmaier 3, Bastian Faig, Luca Hoehl, Tom Münzer