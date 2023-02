Revanche gegen Taufkirchen?

Von: Bernd Heinzinger

Eng ging es zu beim ersten Handballderby: In dieser Szene feuert Taufkirchens Sophia Pregler (Nr. 6) aufs Tor. Wartenbergs Lena Haindl (Nr. 90) kann sie daran nicht hindern, bekommt nur noch die Hand ab. Andrea Angermaier, Hannah Rott und Andrea Blattenberger (v. r.) sind ebenfalls mittendrin. © Dominik Findelsberger

Wartenbergs Frauen freuen sich aufs Derby und wollen ihre gute Form bestätigen. Aber die Gäste haben auch einiges vor.

Wartenberg – Mit voller Vorfreude und hundertprozentig motiviert blicken die Handballfrauen des TSV Wartenberg auf ihren Heimspieltag am Sonntag in der Strogenhalle. Vor allem das Landkreisderby gegen den TSV Taufkirchen (16 Uhr) zieht alle schon im Vorfeld in seinen Bann. Nach der 23:26-Niederlage im Hinspiel stehen die Zeichen auf Revanche. Mit einem Sieg könnte der TSV den Gästen von der Vils auch die noch vorhandenen Aufstiegshoffnungen zerstören.

„Das ist ein Prestigeduell“, sagt Teamführerin Andrea Angermaier: „Wir wollen auf gar keinen Fall landkreisübergreifende Schützenhilfe bezüglich des Aufstiegs geben.“ Der letzte Sieg gegen Taufkirchen liege zudem schon länger zurück, es werde wieder Zeit.

Zuletzt besiegten die TSV-Frauen die beiden anderen Spitzenteams der Liga. Die Formkurve zeigt also seit dem ersten Aufeinandertreffen deutlich nach oben. Am Kader wird sich im Vergleich zu den vergangenen Wochen nur wenig verändern.

Ein wenig Sorge bereitet lediglich die Torhüterposition. Pia Spangenberg fehlt am Sonntag – wie lange sie nicht dabei sein kann, darüber muss noch eine MRT-Untersuchung Auskunft geben. Mit Mayra Targosz verbleibt damit nur eine nominelle Keeperin im Kader. Aber es gibt einen Notfallplan: Feldspielerin Tanja Krraki hat sich bereiterklärt, zwischen die Pfosten zu gehen. Normalerweise ist sie auf der Mitte-Position angesiedelt, dort steht zudem Angermaier parat: „Wir hoffen auf eine volle Halle und ein schönes Derby – mit uns als Sieger.“

Die Taufkirchenerinnen sind ebenso heiß auf die Begegnung. Handballchef Gerhard Mühlenbeck: „Wir wollen dort auf alle Fälle einen Sieg holen.“ Die Meisterschaft sei mittlerweile das ausgegebene Ziel: „Die Frauen wollen unbedingt hoch, und ohne die zwei Punkte in Wartenberg wird das nichts mehr.“ Natürlich gehe es ums Prestige, zumal es daheim den knappen Erfolg erst nach hitzigen Emotionen gab. „Ich gehe von einem erneut heißen Duell aus,“ betont Mühlenbeck und fügt an: „Alle freuen sich darauf, diese Begegnung ist etwas Besonderes.“ Am Kader sollte sich kaum etwas ändern.

Leichte Aufstiegschancen hat noch der TSV Wartenberg 2, der ab 18 Uhr gegen den TSV Indersdorf, den Tabellenführer der Bezirksklasse Mitte, ran muss. Angermaier: „Im Hinspiel gab es eine deutliche Niederlage, da war uns Indersdorf in allen Belangen überlegen.“ Wenn der Tabellenführer erneut so auftrete, sei man chancenlos, „aber vielleicht sind sie jetzt in dem Formtief, in dem wir uns zu Beginn der Saison befanden“. Der TSV 2 startet mit einer ähnlichen Aufstellung wie die Erste. hz