Ski alpin: Rückkehr ins Masters-Rampenlicht

Von: Olaf Heid

Skifahrerin Christiane Santen (SC Auerbach) wird für ihren Kampfgeist belohnt. © Foto: Privat

Christiane Santen (51) hat nach einem schweren Unfall ihre Kämpfernatur gezeigt und einen beeindruckenden Einstieg in die alpine Ski-Saison hingelegt. Die Rennfahrerin vom SC Auerbach belegte bei den Deutschen Masters-Meisterschaften in Hochfügen in ihrer Altersklasse C5 (Jg. 1967 bis ’72) zweimal den ersten und einmal den zweiten Platz.

Auerbach/Wartenberg – Damit hatte sie am wenigsten gerechnet. „Einfach genial, für mich ist es ein Hammer“, war die zweifache Mutter glücklich über die Siege im Slalom und Riesenslalom sowie Rang zwei im Super G bei der DM der Masters. Nach einem Trümmerbruch im Fuß hatte sie harte Wochen zu überstehen, doch immer wieder ihren geliebten Ski-Sport im Blick gehabt.

In jungen Jahren wollte sie eigentlich Rennfahrerin werden, doch die Familienplanung kam dazwischen. Nun lebt die 51-Jährige seit geraumer Zeit ihren Traum aus. Sie hat sich einen hohen Leistungsstandard erarbeitet. „Voraussetzung ist, man bringt es zeitlich wie finanziell mit der Familie auf die Reihe“, sagte sie. Die in Wartenberg beheimatete Santen beteiligt sich seit Jahren an dieser FIS-Masters-Weltcup-Serie, die jenseits von Leistungslimits und Profifahrern in Europa eine ansehnliche Anhängerschaft von Aktiven ab 30 Jahren gefunden hat.

Mit viel Energie hat sich das Aushängeschild des SCA nach oben gearbeitet und in den Vorjahren auch tolle Erfolge eingefahren. Aber im Oktober 2021 wurde ihr Tatendurst durch einen Trike-Unfall gestoppt. Kurzzeitig.

Santen kämpfte sich nach dem Vielfachbruch zurück, stieg im Januar wieder auf die Bretter und landete bei ihrem ersten Einsatz in Hochficht/ Böhmerwald im Slalom auf Platz zwei. Bei den Bayerischen Meisterschaften in Bischofswiesen folgte Rang vier im Riesenslalom und zwei im Slalom. Das war pure Motivation für sie. In der Woche darauf wurde sie beim FIS-Masters bei Zagreb erneut Dritte im Super-G und Zweite in Slalom und Kombination. Die Masters-DM in Hochfügen (135 Teilnehmer) war nun der vorläufige Höhepunkt: Ihre Altersklasse beherrschte die Auerbacherin. In der DM-Wertung (alle Seniorenklassen zusammengefasst) verpasste sie bei den Damen im Slalom als Vierte auch nur knapp das Stockerl.

Die zweifache Mutter war stolz auf die Erfolge. Das große Ziel ist nun für Christiane Santen nicht mehr weit: die Weltmeisterschaften Mitte März in St. Moritz (Schweiz). „Darauf freue ich mich schon sehr. Auf die WM habe ich nach meiner schweren Verletzung hingearbeitet.“ ola/ala