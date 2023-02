Wartenberger Rückschlag im Aufstiegskampf

Ein Aktivposten war einmal mehr Susanne Scholz (M.). Ihren Schmetterball beobachten Carina Reitmeier, Martina Reif und Franziska Münch. © Roland albrecht

Die TSV-Volleyballerinnen unterliegen dem direkten Konkurrenten Pförring. Jetzt wird‘s schwer im Titelkampf.

Wartenberg – Im Aufstiegskampf der Bezirksklasse machen es die Volleyballerinnen des TSV Wartenberg spannend. Nach einem souveränen Sieg gegen den MTV Ingolstadt 2 mussten sie sich dem direkten Konkurrenten aus Pförring deutlich geschlagen geben.

TSV Wartenberg – MTV Ingolstadt II 3:1 (25:15, 25:15, 24:26, 25:21) – In der Strogenhalle brauchten die Wartenbergerinnen ein wenig Anlauf. Die erfahrenen Spielerinnen aus Ingolstadt trafen immer wieder die Lücken in der TSV-Abwehr. Wartenberg zog dann aber mit einer sicheren Aufschlagserie von Susanne Scholz davon. Der TSV behielt von da an die Oberhand bis in den dritten Satz hinein. Nach einer 23:20-Führung kämpften sich die Schanzer mit einer druckvollen Aufschlagserie doch noch zurück. Das Team von Trainer Stefan Huber ließ sich davon allerdings nicht beirren. Konzentriert forderten sie die Laufbereitschaft der MTV-Abwehr und konnten so einen verdienten Sieg bejubeln.

TSV Wartenberg – TSV Pförring, 0:3 (14:25, 13:25, 14:25) – Der TSV wurde zu Beginn förmlich überrannt. Mit druckvollen und platzierten Bällen spielten die Gäste sich schon früh einen Vorsprung heraus, den die Wartenbergerinnen nicht aufholen konnten. Zu oft verhinderte der gegnerische Block, dass der TSV seine Angriffe konsequent und druckvoll zu Ende spielen konnte. Auch ihre Stärke im Aufschlag konnten die Gastgeberinnen nicht ausspielen. Stattdessen bereiteten Unsicherheiten in der eigenen Annahme Probleme im Wartenberger Spielaufbau. Zwar gelangen sehenswerte Aktionen, doch die reichten nicht, um den Rückstand gegen die entschlossenen Pförringerinnen aufzuholen.

Mit dem Spielausgang bleibt es eng an der Spitze der Bezirksklasse. Zwar geht Wartenberg in dieser Saison das erste Mal mit leeren Händen aus einem Spiel, den Aufstiegskampf hat der TSV aber weiter selbst in der Hand. ran