„Rumgfahrn wia d’Osterhasn“

Die spontane Hilfsbereitschaft des ESC Dorfen in Zusammenarbeit mit der Aktion des Radiosenders „Antenne Bayern“ hat 2200 Euro zu Gunsten kriegsgeplagter Menschen in der Ukraine eingebracht. Von jeder Eintrittskarte beim Derby der Eispiraten gegen die Gladiators wurde ein Euro gespendet, 504 Zuschauer waren da. Rund 700 Euro sammelte der ESC-Nachwuchs. Die anschließende Versteigerung eines Trikots von Gasper Susanj brachte 500 Euro, dazu kamen Spenden. Darüber freuten sich (v. l.) Andreas Kosmann, Versteigerer Robert Gerbl, Rainer Hartl, ESC-Eishockeychef Manfred Detterbeck, Birgitt Bräu, Dirk Lönnig und Ingrid Marek. © Georg Brennauer

Drei Punkte am Wochenende geholt, trotzdem war Dorfens Trainer Franz Steer sauer.

Dorfen – Die Puckjäger des ESC Dorfen konnten in den beiden Einsätzen der Bayernliga-Abstiegsrunde am Wochenende nicht an die Topleistung vom vorangegangenen 5:1-Derbysieg in Erding anknüpfen. Dennoch sprangen drei Punkte heraus, und die Chance auf Tabellenplatz zwei ist immer noch da.

Zwar siegten die Eispiraten zunächst beim zahlenmäßig arg dezimierten EC Pfaffenhofen deutlich mit 8:2 Toren, doch zeigte sich ESC-Trainer Franz Steer nach dem etwas zerfahrenen Auftritt bei den Icehogs trotz der drei Punkte nicht zufrieden. Seine Laune wurde nicht besser. Nach der 4:7-Heimniederlage gegen Schweinfurt meinte der Coach: „Wir haben heute den selben Schmarrn gespielt wie in Pfaffenhofen. Die konnten aus unseren zahlreichen Fehlern wegen ihrem knappen Kader halt kein Kapital schlagen.“

Vor dem Heimspiel gegen die Mighty Dogs habe er seinen Leuten gesagt, „dass wir keine Mannschaft sind, die spielerisch die Schweinfurter schlagen kann, sondern dass jeder hart und konzentriert 60 Minuten arbeiten und sich an die taktischen Vorgaben halten muss“. Steer kritisierte: „Bei allen Gegentoren waren wir vorher im Scheibenbesitz.“ Das erste Tor war abgefälscht. Dann kamen vermehrt Abspiel- und andere Individualfehler. „Ich hätte vielleicht vorher den Goalie Andi Marek rausnehmen müssen, des hätte er aber nicht verdient gehabt, nur weil ihn seine Vorderleute im Stich gelassen haben.“

Schließlich wechselte Steer doch seinen Torwart, für Marek rückte nach einer halben Stunde beim Stand von 1:5 Luca Endres zwischen die Holme. „Ich habe ihnen nach dem ersten Drittel in der Kabine ruhig und sachlich nochmals unseren Plan erklärt“, berichtete der ESC-Trainer. „Das zweite Drittel hat dann auch uns gehört.“ Nach dem 2:5-Powerplay-Tor seien seine Spieler dreimal allein vor dem jungen, eingewechselten Schweinfurter Tormann Leon Pöhlmann aufgetaucht und gescheitert. „Es folgten viele Scheibenverluste in der neutralen Zone, Fehlpässe ohne Gegnereinwirkung – grausam“, meinte Steer. „So schön wie das Spiel in Erding war, aber von der Vergangenheit kann man nicht leben.“ Man müsse sich in jedem Spiel beweisen. „Die Einstellung, dass es um nichts mehr geht, darf nicht aufkommen“.

Steer verwies auch noch darauf, dass er schon wieder zu wenig Verteidiger habe. Neben Benedikt Dietrich und Maximilian Huber fiel zuletzt auch noch Florian Hartl angeschlagen aus. Für ihn spielte der 18-jährige Reik Walter, den Steer mit einem Sonderlob bedachte: „Der hat seine Sache sehr ordentlich gemacht und auch mal gecheckt.“

Insgesamt hatte Steer mehr Körperkontakt vermisst. Er werde jetzt jedem einzelnen seiner Spieler per Video aufzeigen, „wias da rumg‘fahrn san – wia d’Osterhas’n“. Nicht zuletzt, so der Coach, seien seine Spieler an der Belastungsgrenze angelangt, „nachdem wir in der Vergangenheit zu oft nur mit zwei Blöcken spielen konnten“.

Während in Pfaffenhofen keine Pressekonferenz stattfand, verzichtete in Dorfen Schweinfurts Trainer Andreas Kleider auf eine ausführliche Spielanalyse und merkte lediglich an, dass er froh sei, dass sich kein Spieler verletzt habe.