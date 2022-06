Ein US-Boy für die Gladiators

Von: Wolfgang Krzizok

Ryan Murphy wechselt vom ERSC Amberg zu den Erding Gladiators.Screenshot: wk © Screenshot: Wolfgang Krzizok

Eishockey-Bayernligist Erding Gladiators hat seine zweite Kontingentstelle besetzt.

Erding – Neben dem Finnen Roni Rukajärvi ist der US-Amerikaner Ryan Murphy der zweite Ausländer im Team von Trainer Andy Becher. Der 25-jährige Stürmer kommt vom Ligakonkurrenten ERSC Amberg. Zuletzt war er allerdings verletzt.

„Ryan hat vergangenes Jahr in Amberg gespielt und gezeigt, was er kann, wenn er fit ist“, sagt Gladiators-Pressesprecher David Whitney. „Vor allem gegen Königsbrunn hat er richtig aufgezaubert.“ Beim EHC stand damals der neue Erdinger Coach Becher hinter der Bande, bei dem Murphy offenbar richtig Eindruck hinterlassen hatte.

„Wir glauben, da Ryan die Liga bereits kennt und mittlerweile fit und auskuriert ist, dass er eine echte Verstärkung ist“, stellt Whitney fest und lobt den 25-Jährigen. „Er hat unglaublich gute Hände und eine tolle Schlittschuhtechnik.“ Bei Amberg kam er in 29 Spielen auf 36 Scorerpunkte (18 Tore, 18 Assists). Und weil ihn der neue Erdinger Banden-Chef unbedingt haben wollte, „sind wir in Verhandlungen getreten. Die Abwägung war, einen bereits bekannten Spieler zu verpflichten, oder einen völlig unbekannten, der dann Top oder Flop werden kann. Wir haben uns für Ryan Murphy entschieden“. Auch in den Verhandlungen sei der US-Boy „sehr sympathisch rübergekommen“, betont der Gladiators-Pressesprecher.

Murphy, der an der Providence Academy ausgebildet worden ist und bei den Gladiators die Rückennummer 51 tragen wird, hat sich in einer kurzen Videobotschaft bei den Erdingern vorgestellt. „Meine Familie und ich sind schon so gespannt auf die neue Saison bei den Gladiators, auf meine Teamkollegen, die Betreuer und die Fans“, sagte der 25-Jährige. „Wir freuen uns auf ein großartiges Jahr mit vielen Siegen.“ Der US-Amerikaner wird im August mit seiner Frau und seinem Baby, das erst vor ein paar Wochen zur Welt gekommen ist, nach Erding kommen. „Wir freuen uns sehr auf ihn“, sagt Whitney.