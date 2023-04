Bayerncup in Pastetten: Salto, Flickflack und andere Höhenflüge

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Die Pastettener Goldmädels: Nele Rietz, Victoria Huber und Matilda Knodel (v. l.) siegten in der AK 9. Im Hintergrund die Fans, die die Mädchen mit Plakaten und netten Botschaften anfeuern. © Roland Albrecht

Die TSG hat den Bayern-Cup perfekt organisiert und begeisterte auch sportlich.

Pastetten – Für einen Tag war Pastetten der Nabel der Welt – zumindest für die besten Aerobicturner und - turnerinnen Süddeutschlands. Die TSG Pastetten hatte zum 1. Bayern Cup eingeladen, und 115 Athleten aus Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen waren gekommen. Die Zuschauer bekamen einiges geboten.

Aerobic? „Zur Stärkung von Herz und Lunge bot ein amerikanischer Arzt namens Kenneth H. Cooper schon in den 1960er Jahren ein aerobes Training ein“, erinnert Trainerin Ramona Hartinger an die Ursprünge. Schnell sei das Ausdauertraining in die Gymnastikprogramme aufgenommen worden. „Durch die Vermarktung von Fitness-Pionierin Jane Fonda gewann Aerobic vor allem bei jungen Frauen an Reichweite.“ Das war in den 1980ern.

Inzwischen sind die Aerobicturner auf einem ganz anderen Niveau, kombinieren hochintensive Bewegungen mit traditioneller Aerobic und einer Choreografie. Hartinger: „Eine Übung besteht aus Schwierigkeitselementen, Partnerarbeit, Akrobatik- und Turnelementen, die mit Aerobicschritten verbunden werden. Das ganze wird auf Musik gezeigt. Diese ist je nach Altersklasse 75 bis 85 Sekunden lang.“

Der Lokalmatador war mit sechs Mannschaften an den Start gegangen und holte sechs Treppchenplätze. Die Kleinsten, das Dance Team der Sechs- bis Elfjährigen, begeisterten ganz besonders. Miray Bas, Valentina Daschner, Antonia Konopka, Antonia Mühlhuber, Annabelle Kleber, Luisa Lachenmeyer, Pia Rietz, Felina Sonntag, Hannah Weber zeigten eine großartige Übung und sicherten sich den ersten Platz.

Auch das Nachwuchstrio der AK 9-11 präsentierte seine Choreografie gelungen. Und so standen am Ende auch Nele Rietz, Matilda Knodel und Victoria Huber ganz oben auf dem Treppchen. Über Silber freuten sich Hanna Schulz und Nele Stier im Duo AK 12-14. Lara Hoffmann und Ingmar Goldau gewannen in der AK 15-17 mit einem starken Auftritt die Goldmedaille. Ebenfalls Platz eins erreichte das 3-5er Dance 18+-Team (Michaela Bichlmaier, Isabella Schwarz und Antonia Plieninger).

Besonders stolz kann das Team 15-17 sein mit Lara Hoffmann, Ingmar Goldau, Luisa Eichner, Hanna Schulz und Nele Stier. Letztere hatte sich in der davor gezeigten Übung verletzt und konnte in dieser Kategorie nicht mehr antreten. Aufgeben war aber keine Option. So wurde die Choreografie in den verbleibenden 30 Minuten angepasst, und das Team gewann mit einer hervorragenden Leistung den ersten Platz.

„Es war ein toller Wettkampf bei uns daheim“ sagt Trainerin Manuela Hartinger: „Ein riesiges Danke an alle, die uns so zahlreich unterstützt haben.“ Dies galt besonders den Eltern der Sportler, die sich ums Essen kümmerten, und dem Technikteam Moritz Freihoff und Maria Straßer. (rah/pir)