Länderspieldebüt und Vereinswechsel

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Im Vorwärtsgang: Auf eine tolle Saison blickt Joshua Samanski (r.) zurück. Der Erdinger im Trikot der Straubing Tigers, der hier vom Münchner Julian Lutz verfolgt wird, trumpfte heuer in der DEL auf, durfte Champions League spielen und ist nun in die Nationalmannschaft berufen worden. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

EISHOCKEY Joshua Samanski und Valentin Busch blicken auf ihre DEL-Saison zurück

Erding – In der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) steht mit dem ERC Ingolstadt der erste Finalist fest. Der Gegner wird heute Abend im entscheidenden siebten Spiel zwischen dem EHC München und den Grizzlys Wolfsburg ermittelt. Auch zwei Erdinger Eishackler werden diese Partie mit großem Interesse verfolgen. Valentin Busch, weil er noch vor zwei Jahren mit den Wolfsburgern im Finale stand, und Joshua Samanski, der heuer mit Straubing im Viertelfinale erst im siebten Spiel an den Grizzlys gescheitert ist – und jetzt im DEB-Kader steht.

„Was die Saison betrifft, so kann ich mich nicht beschweren“, meint Joshua Samanski lächelnd. In seiner Premieren-Saison 2021/22 in der höchsten deutschen Spielklasse hatte er für die Straubing Tigers 42 Spiele absolviert, sieben Tore erzielt und eine Vorlage gegeben. „Darauf habe ich aufgebaut“, sagt er: Heuer waren es 48 Spiele mit neun Toren und neun Assists, dazu ein Tor und ein Assist in sieben Playoff-Begegnungen.

Zudem mischten die Straubinger heuer in der Champions League mit. „Das war wirklich super und eine coole Erfahrung, mal gegen Mannschaften aus Polen und Schweden zu spielen, um zu sehen, wie es da ist“, schwärmt der 21-Jährige. Gegen den schwedischen Club HC Frölunda kam für die Tigers das Aus im Achtelfinale.

In den DEL-Playoffs war im Viertelfinale Schluss, nach sieben engen Spielen gegen Wolfsburg. „Letztlich haben Kleinigkeiten entschieden, und eigentlich hätten wir uns das sechste Spiel holen müssen“, ärgert sich der 21-Jährige. Die Grizzlys gewann 4:3 nach Verlängerung. „Und Spiel sieben ist halt ein ,Do-or-Die-Spiel’, da ist alles möglich, und da zählt auch der Heimvorteil nicht mehr.“ Diese Partie verloren die Straubinger auf eigenem Eis 1:3. „Aber es war trotzdem super.“

Sein Vater John Samanski, eine Erdinger Eishockey-Legende, sei oft im Stadion gewesen oder habe die Spiele im Fernsehen verfolgt. „Früher hat er mir logischerweise mehr Tipps gegeben“, sagt Joshua. „Wenn ich ihn jetzt was frage, sagt er es mir natürlich auch, aber mittlerweile weiß ich es meistens selber“, meint der 21-Jährige grinsend. Und wenn er mal daheim ist in Kirchasch? „Da geht es natürlich meistens auch um Eishockey, da kommt man nicht drumrum“, sagt er lachend.

Auf Vereinssuche: Nicht so gut lief es für Valentin Busch (vorne), der für die Iserlohn Roosters in der abgelaufenen Saison kaum zum Zug kam und seinen Vertrag dort nicht verlängern wird. © IMAGO Images

Ganz anders ist die Gemütslage von Valentin Busch, für den es heuer überhaupt nicht lief. Der 25-Jährige hatte sich in den vergangenen Jahren in der DEL und der DEL 2 einen Namen gemacht, stürmte erfolgreich für Wolfsburg, Kassel und Bietigheim. Vor der Saison wechselte der Erdinger zu den Iserlohn Roosters, „und da lief es am Anfang ziemlich gut“, erzählt er. Trainer Kurt Kleinendorst setzte auf ihn. „Da habe ich wirklich viel gespielt, hatte auch Einsätze im Powerplay“, sagt Busch. „Es hat eigentlich alles gepasst, nur das Team war halt nicht so gut.“ Die Roosters dümpelten auf dem vorletzten Tabellenplatz dahin, fast schon logisch, dass es der Verein mit einem Trainerwechsel versuchte. „Sie haben Kurt Kleinendorst gefeuert, das war für mich nicht so gut, denn er hatte auf mich gesetzt“, bedauert der 25-Jährige.

Nachfolger wurde Greg Poss, der ab 1997 schon einmal Trainer in Iserlohn war und von 2004 bis 2006 auch das Amt des Bundestrainer inne hatte. „Seine Taktik ist so wie die der meisten DEL-Trainer“, beklagt sich Busch. „Chippen, checken, hart spielen – das ist nicht meine Spielweise.“ Dazu hatte der Erdinger mit Verletzungen und Krankheiten zu kämpfen, „und so saß ich oft auf der Tribüne, wie auch einige andere deutsche Spieler, denn Poss hat vorwiegend auf Ausländer gesetzt“. So kam der 25-Jährige heuer lediglich auf 17 Einsätze und schoss ein einziges Tor.

Erfolgreicher wurde das Spiel der Iserlohner dennoch nicht, am Ende schlossen die Roosters die Runde als Drittletzter ab – die Playoffs wurden verpasst. „Wir waren insgesamt als Mannschaft nicht so gut, dabei hatten wir uns so viel vorgenommen“, betont Busch. „Aber insgesamt hat es in Iserlohn Spaß gemacht, denn die Jungs waren echt super.“ Dass er die Roosters verlassen wird, ist beschlossene Sache. „Mein Vertrag läuft am 30. April aus, mein Berater Martin Ancicka schaut sich gerade nach einem neuen Verein um – in der DEL oder DEL 2.“

Samanskis Vertrag in Straubing läuft dagegen noch ein Jahr. Was er sich für die neue Saison vorgenommen hat? „Achtung, jetzt kommt die klassische Eishockeyspieler-Antwort“, meint er lachend: „Jedes Jahr verbessern, nochmal eine Schippe drauflegen, im Sommer hart arbeiten und mit Vollgas starten.“

Doch bevor es in den Sommer geht, steht für Samanski noch eine andere Aufgabe auf dem Programm: Bundestrainer Harold Kreis hat den 21-Jährigen erstmals in den Kader der Nationalmannschaft berufen. Am 12. Mai beginnt die Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland. Natürlich wird das DEB-Team dann aus fast lauter altgedienten DEL-Recken bestehen. Aber der neue Bundestrainer will jetzt auch einigen jungen Spielern die Chance geben, sich zu profilieren – darunter Joshua Samanski. Gespielt wird am 13. April in Kassel gegen Tschechien, am 15. April in Frankfurt gegen Tschechien, am 20. April in Deggendorf gegen Österreich und am 22. April in Landshut gegen Österreich. Für den 21-jährigen Erdinger ein toller Saisonabschluss.