Sara Kurz gelingt goldener Doppelschlag

Von: Beate Spindler

Gold-Mädchen des TSV Dorfen: Sara Kurz. © Claus Habermann

Knapp 1000 Nachwuchs-Athleten sind in München beim Werner-von-Linde-Sportfest zum internationalen Vergleich angetreten. Unter ihnen waren auch 16 Sportlerinnen und Sportler des TSV Dorfen. Und eine von ihnen sahnte richtig ab: Sara Kurz.

Dorfen – Die Zwölfjährige startete in der Altersklasse W 13 zunächst im 60-Meter-Sprint. Im fünften von 14 Zeitläufen platzierte sie sich mit einer neuen Bestleistung von 8,57 sec auf der Spitzenposition, die ihr keine der insgesamt 97 teilnehmenden Sprinterinnen streitig machen konnte. Nach Gold im Sprint holte sich Kurz drei Stunden später auch noch Gold über 60 m Hürden. 9,64 sec bedeuteten den Sieg unter 45 Starterinnen. Damit steigerte sie ihre persönliche Bestleistung und verpasste nur um eine Hundertstelsekunde den Werner-von-Linde-Hallenrekord.

Siegte im Crosslauf: Lilian Suezer. © Privat

Bei der oberbayerischen Crosslauf-Meisterschaft in Bad Endorf sicherte sich am selben Tag Lilian Suezer in der U 18 über 7,5 Kilometer nach 34:05 Minuten den Titel. Diesen verpasste ihr Vereinskollege Dario Verbole nur um knappe 28 Sekunden. Der 16-Jährige kam als Dritter nach 32:34 Minuten hinter den beiden zeitgleichen Läufern Valentin Fezer und Leo Schrei ins Ziel. Auf Platz vier kam der Dorfener Dominik Hahn (36:50 min.). bsp

Weitere Platzierungen

W 10 50 m Hürden (59 Teilnehmer) : 6. Luisa Kurz 9,94 sec – 600 m (39 TN): 4. Luisa Kurz (2:11,52 min.) W 13; 60 m (97 TN): 10. Sara Heilmeier (8,79 sec), 32. Hedwig Weitl (9,14 sec), 83 – 60 m Hürden (45 TN): 5. Hedwig Weitl (10,90 sec) – U 18; 60 m (18 TN): 10. Maria Stummer (8,76 sec), 13. Veronika Meier (8,87 sec) – M 11; 50 m (40 TN): 9. Xaver Zwirgelmaier (8,20 sec), 14. Laurenz Weitl (8,34 sec) – 50 m Hürden (22 TN): 5. Xaver Zwirgelmaier (9,39 sec), 7. Laurenz Weitl (9,70 sec), 10. Luis Soller (9,94 sec) – 600 m (35 TN): 5. Xaver Zwirgelmaier (2:00,20 min), 13. Laurenz Weitl (2:08,78 min) – M 12, Weitsprung (25 TN): 8. Benno Spindler (3,76 m); 60 m (36 TN): 15. Benno Spindler von 36 (9,51 sec) – M 14 60 m (22 TN): 11. Simon Spindler (8,73 sec), 13. Daniel Kaatz (8,86 sec) – U 18, 60 m: 9. Christoph Greimel (8,31 sec)