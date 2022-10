Hürden-Champ und Speerwurf-Ass

Das starke Trio des TSV Dorfen: Sara Kurz ist Oberbayerns beste Hürdensprinterin und Speerwerferin. Ihre Vereinskollegen Dominik Kaatz (l.) und Simon Spindler erzielten bei den U14-Meisterschaften Top-8-Platzierungen. © Beate Spindler

Die neue Oberbayerische Meisterin im Hürdensprint der Jugend W 12 kommt vom TSV Dorfen.

Dorfen – Sara Kurz gewann den Lauf über 60 Meter Hürden in neuer Bestzeit von 10,14 Sekunden. Damit sicherte sich die Zwölfjährige, die im Trikot der LAG Mittlere Isar startete, nicht nur den Titel, sondern verbesserte ihre bisherige Bestleistung von 10,59 sec über die 76,2 Zentimeter hohen Hindernisse um mehr als eine halbe Sekunde.

Überrascht von dieser bemerkenswerten Steigerung zeigte sich auch ihre Trainerin und Mutter Angela Kurz: „Es hat sich schon im Training abgezeichnet, dass Sara sich deutlich verbessert hat und eine Medaille auf jeden Fall drin ist. Aber mit dieser Leistungsexplosion habe auch ich nicht gerechnet.“

Doch damit nicht genug: Mit einer Meldeweite von 22,85 Metern galt Kurz beim Speerwurf als Favoritin. Im Sportpark Aschheim übertrumpfte sie sich selbst: Im sechsten und letzten Wurf flog ihr Speer auf 23,29 Meter. Eine Weite, die ihr mit mehr als zwei Metern Vorsprung den zweiten Titel bei der oberbayerischen U 14-Einzelmeisterschaft sicherte.

Auch im Weitsprung erreichte sie ihr Ziel mit dem Einzug ins Finale der besten Acht, auch wenn sie zittern musste: Unter den 48 Teilnehmerinnen war die Oberdorfenerin in zwei von drei Sprüngen (3,97 m, 4,10 m) gleichauf mit Leandra Lumengo (TSV Vaterstetten). So entschied die dritte Weite – und da landete Kurz 12 cm weiter im Sand (3,89 m) als ihre Konkurrentin. Beflügelt von diesem Zwischenerfolg, steigerte sie sich im Finale auf 4,21 Meter und rangierte am Ende auf Platz sieben.

Neben Kurz nahmen auch Daniel Kaatz und Simon Spindler an den höchsten Titelkämpfen für die zwölf bis 13 Jahre alten Athleten teil. Dabei feierte Kaatz (M 13) eine erfolgreiche Meisterschaftspremiere. Der 13-Jährige, der erst seit wenigen Wochen mit der Wettkampfgruppe der Dorfener Leichtathleten trainiert, stieß die 3-kg-Kugel auf 9,11 m. Damit erreichte er nicht nur sein persönliches Ziel, die 9-Meter-Marke zu knacken, sondern schaffte es auch fast aufs Podest: Kaatz lag gerade mal 17 cm hinter Bronze-Gewinner Elias Henne (TV Emmering). Ebenso gut lief es für den Dorfener im Diskuswurf: Die 750 g schwere Scheibe warf er gleich im ersten Versuch auf 22,03 m. Damit markierte Kaatz eine neue persönliche Bestmarke, die für ihn zugleich Platz fünf unter den zehn Teilnehmern bedeutete.

Zwei gute Top-8-Platzierungen erzielte auch Spindler (M 13): Über 60 Meter Hürden verbesserte er seine persönliche Bestzeit um sechs Hundertstel und lief nach 10,59 sec als Sechstschnellster ins Ziel. Einen neuen persönlichen Rekord stellte der Zwölfjährige auch im Speerwurf auf: Mit 28,12 m schaffte es der Dorfener in den Endkampf und platzierte sich auf Position 7 von 18.

BEATE SPINDLER