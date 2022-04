Das Kirchascher Millionenprojekt: Sportclub präsentiert Vereinsheim-Pläne

Von: Friedbert Holz

Auch durch den Zaun wird der Anblick nicht schöner: Das KSC-Sportheim ist in die Jahre gekommen und soll weg. © Friedbert Holz

Rollen am Kirchascher Sportgelände bald die Bagger an? Der SC will Millionen in die Hand nehmen und hofft auf einen großen Zuschuss der Gemeinde.

Kirchasch – Entschieden ist noch gar nichts, doch das Thema drängt: Der Kirchascher Sportclub (KSC) beabsichtigt, ein neues Sportheim zu errichten. Dieses Vorhaben haben die beiden Vereinsvorsitzenden Hermann Enzbrunner und Maximilian Bals den Bockhorner Gemeinderäten in ihrer jüngsten Sitzung vorgestellt.

„Schließlich“, so Enzbrunner in seinem Antrag auf Unterstützung durch die Gemeinde, „ist ein Neubau dringender denn je, unser Sportheim ist vom Zustand her das weitaus schlechteste im gesamten Landkreis“. Für ein neues Heim, dessen Bau auf rund 1,3 Millionen Euro geschätzt wird, wären allerdings ein Kredit sowie fast 600.000 Euro Zuschuss von der Gemeinde nötig.

1966 ist der Verein gegründet worden, das Sportheim wurde 1979 gebaut. Mittlerweile seien ein paar Räume bereits von Schimmel befallen, der Keller teilweise feucht – insgesamt ein maroder Zustand. Der Sportclub, erklärten die Vorsitzenden, strebe daher einen „sehr zukunftsorientierten Neubau“ an, um die Anforderungen für die nächsten Jahrzehnte abzudecken.

So soll das Gebäude unter anderem einen Mehrzweck- beziehungsweise Gymnastikraum erhalten, der dann auch von Nichtmitgliedern genutzt werden könnte. Geplant sind zwei Ebenen im neuen Heim: im Erdgeschoss, neben besagtem Gymnastikraum, ein Besprechungszimmer, ein Büro, ein Kiosk, eine kleine Gaststätte sowie Räume für Erste Hilfe und Sanitäranlagen – insgesamt eine Fläche von 200 Quadratmetern. Im Keller schließlich sollten sechs Umkleiden für die Sportler und Schiedsrichter auf etwa 270 Quadratmetern untergebracht werden.

Ausgehend von dieser Zielsetzung hat sich der KSC von Architekt Helmut Kaiser aus Kirchasch eine Planung erarbeiten lassen. Demnach würden sich die Gesamtkosten auf rund 1,2 Millionen Euro belaufen. Darüber hinaus würden weitere Kosten in Höhe von etwa 150 000 Euro für den Abriss des bestehenden Sportheims entstehen. Außerdem soll die Flutlichtanlage modernes LED-Licht bekommen, ein Geräteschuppen ist notwendig, Außenanlagen sind herzurichten.

So stellte der KSC dem Gemeinderat folgenden Finanzierungsplan vor: Vom Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) wäre, je nach finaler Berechnung, ein Zuschuss von mindestens 350 000 Euro zu erwarten, der Landkreis würde sich mit 15 000 Euro am Bau beteiligen, die so genannte Rückerstattung bei der Vorsteuer könnte weitere 50 000 Euro erbringen. Unter der Voraussetzung, dass der KSC einen Bankkredit von 100 000 Euro aufnimmt und die gleiche Summe durch Eigenleistung von Vereinsmitgliedern erbracht werde, wäre immer noch eine Finanzlücke in Höhe von rund 585 000 Euro offen.

„An der Höhe unserer Mitgliedsbeiträge können und wollen wir nichts ändern“, betonte Enzbrunner. „Die sind sowieso schon relativ hoch, wenn wir uns mit anderen Vereinen vergleichen.“ So sollte die Gemeinde, das ist der Wunsch des KSC, die genannte Lücke mittels eines Zuschusses schließen und auch für den Bankkredit bürgen, eine Vorfinanzierung der Baukosten durch die Gemeinde werde vorausgesetzt.

Auf die Frage von Gemeinderat Klaus Oehm (Grünbacher Liste), wer Eigentümer des Grundstücks sei, antwortete Bürgermeister Lorenz Angermaier, dass nur ein kleiner Teil der Gemeinde gehöre. Der Pachtvertrag für das übrige Gelände laufe noch bis zum Jahr 2075. Den Baubeginn stellt sich der Verein „noch im Herbst“ vor, eine nach Meinung des Ratsgremiums „sehr sportliche Zeitachse“. So schlug Rathauschef Angermaier vor, bereits in der nächsten Sitzung des Gemeinderats am 5. Mai über den KSC-Antrag im Detail zu beraten und eventuell schon Beschlüsse zu fassen.

Enzbrunner und Bals nutzten bei der Präsentation ihres Vorhabens die Gelegenheit, die Bedeutung des KSC aus sportlicher und gesellschaftlicher Sicht darzustellen. „Wir haben insgesamt 441 Mitglieder, davon 205 Aktive, sowie einen Jahresumsatz von 70 000 Euro. Besonders aktiv ist der Verein im Fußball mit drei Herren-Mannschaften sowie je einer für Damen und Senioren, insgesamt elf Trainer betreuen unsere Sportler“, erläuterten die beiden KSC-Vorsitzenden. „Damit sind wir ein Aushängeschild für die Gemeinde, wir spielen hochklassigen Fußball, und wir kümmern uns auch um fast 100 Jugendliche, die in insgesamt sieben Mannschaften Sport treiben, angeleitet und betreut von zwölf ehrenamtlichen Trainern.