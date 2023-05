Moosen sichert mit Kantersieg den Klassenerhalt – Kirchasch muss in die Relegation

Kirchaschs Reserve muss trotz eines Sieges in die Relegation. © Pelzl

Mit einem dominanten Sieg über den Tabellenletzten hat Moosen nichts mehr mit dem Abstiegskampf am Hut. Der KSC stattdessen muss in die Abstiegsrunde.

TSV Dorfen II 4:2 TSV Wartenberg II

Ein Spiel mit Licht und Schatten erlebte Dorfens Coach Niklas Jensen. Doppeltorschütze Niklas Lüers verwandelte eine Flanke von Jakob Neuberger und erhöhte nach einem schönen Spielzug. Mit dem 3:0 durch Bernardo Kittler Venda dachte Jensen: „Das Spiel ist durch.“ Doch Wartenberg kam nach einem Hackentor von Philipp Brandl und einem Strafstoß, den Niklas Unterreitmeier verwandeln konnte, auf 2:3 heran. Ferdinand Rühl erzielte aber per Foulelfmeter das 4:2 für den TSV.

TSV Grüntegernbach 3:4 SC Kirchasch II

Nach einem schön herausgespielten Führungstor durch Christian Schwarzenbeck war Alexander Beintvogls TSV „ganz klar besser, aber wir machen die Tore nicht“. In Halbzeit eins kassierte der TSV durch Andreas Schäffler per Fernschuss und Johannes Grasser nach einem Eckball noch das 1:2.

Nach der Pause zogen die Gäste durch Igor Thomas und Justin Schröter per Foulelfmeter auf 4:1 davon. Die Aufholjagd der Hausherren mit Treffern durch Johannes Fink und Moritz Greimel kam zu spät. Trotz des Sieges muss der KSC in die Relegation.

FC Lengdorf II 0:1 FC Inning

Nach einer trägen ersten Hälfte ging es nach der Pause bergauf. Die Gäste aus Inning nutzten einen Ballverlust zur 1:0-Führung (53.). Zuerst konnte FCL-Keeper Matthias Besser noch klären, doch der Abschluss von Sebastian Heller landete im Kasten. Der FCL wurde durch einen Pfostenschuss gefährlich.

In der Nachspielzeit erhielt der Inninger Darjio Cancar, der sich beim Unparteiischen beschwert hatte, noch eine Zeitstrafe. „Ein Unentschieden wäre schon in Ordnung gegangen“, meinte Lengdorfs Trainer Stefan Ortner.

BSG Taufkirchen II 0:8 SC Moosen II

„Souverän von der ersten bis zur letzten Minute“, so beschreibt der Coach die Partie seines SC Moosen. Nach schön herausgespielten Toren durch Andreas Haindl, Florian Sperr und Kilian Kranich (2) gingen die Gäste mit einer 4:0-Führung in die Pause. Nach einem Dreierpack von Andreas Galler, der unter anderem einen Seitfallzieher versenkte, erzielte Mario Wilnhammer in seinem letzten Spiel seinen ersten Karrieretreffer zum 8:0. Die Außerbauer-Elf sicherte sich damit den Klassenerhalt.

SG Reichenkirchen 4:1 SpVgg Langenpreising

Nach dem 0:1-Rückstand durch Christoph Reithmeier drehte Reichenkirchen auf. SG-Spielertrainer Robert Lex besorgte noch vor der Pause nach einer Einzelleistung den Ausgleich. Dabei bedauerte er, dass seine Mannschaft „viele Chancen nicht genutzt“ hat. In der zweiten Halbzeit trafen Maximilian Wenhart nach einem schönen Zuspiel in die Tiefe, Simon Grube, mit einem Schuss von der Sechzehnerkante und Michael Scharf, der eine Flanke verwandelte, zum Reichenkirchener 4:1-Erfolg. (Franziska Kugler)