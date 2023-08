Moosen und Altenerding wollen Moosinning II und Kirchasch von Spitze stoßen

Von: Helmut Findelsberger

Die SpVgg Altenerding muss gegen die FC-Moosinning-Reserve ran. © Alfred Brumbauer

Alle neun Erdinger Landkreisteams sind heute im Einsatz. Drei Derbys hat der dritte Kreisligaspieltag im Programm.

„Ja, der Start war wirklich sehr gut“ für Spielertrainer Manuel Gröber und seinen FC Moosinning 2. „Und jetzt geht’s gegen Altenerding, das absolut kein normaler Aufsteiger ist und zwei sehr schwere Spiele hatte“. Beim FCM ist Stefan Erl zurück, Marco Bertsch weilt im Urlaub. Gröber: „Wenn wir wieder so spielen, wird’s schwer gegen uns.“

Pedro Locke, Trainer der SpVgg Altenerding, hat in den bisherigen Spielen festgestellt, „dass es eine Kampfliga ist. Das müssen wir annehmen, um erfolgreich zu sein“. In Moosinning hatte er vor vielen Jahren „eine tolle Zeit als Nachwuchstrainer“, er fahre immer gerne dorthin. Fehlen werden ihm Christoph Luberstetter, Louis Braun und Leonardo Tunjic.

FC Finsing kann wieder auf Eberhart setzen – FC Eitting möchte ungeschlagen bleiben

Der FC Finsing hatte durch das Freitagsspiel eine längere Pause. „Wir konnten gut trainieren“, berichtet Trainer Thomas Bonnet. „Die Leistungskurve geht klar nach oben“, hat er im Walpertskirchen-Spiel festgestellt. „Cleverer bei Standards und eine bessere Chancenausnutzung“ fordert er noch, „und dann kann es unsere Woche werden“. In Allershausen fehlen ihm Dominik Bluhme (Urlaub) und der angeschlagene Patrick Forchhammer. Maxi Eberhart ist wieder im Kader.

Zweites Heimspiel für den FC Eitting. „Klar, da wollen wir den ersten Dreier holen“, sagt Trainer Thomas Zellermeyr. Jonas Heinritzi und Felix Zehetmaier sind zurück, die verletzten Johannes Lenz und Fredi Neudecker fehlen. Marcel Güll bekommt nach langer Verletzungspause Spielpraxis in der Zweiten. Zellermeyrs Plan: „Wir wollen ungeschlagen bleiben“. Das ist der heutige Gegner SV Vötting allerdings auch noch.

Derby-Time zwischen dem SC Moosen und dem SC Kirchasch

Am Freitag war der SVV noch Gegner des FC Lengdorf. „Die rote Karte war unberechtigt, hat uns weh getan und tut dies immer noch“, bestätigt FCL-Spielertrainer Gianfranco Soave im Rückblick auf jenes 1:3. Simon Nußrainer wird somit gegen den SVA Palzing fehlen. Soave: „Im Montagstraining wurde richtig Gas gegeben, und gegen den Bezirksligaabsteiger können wir was gut machen“.

Marcus Balbach, Trainer vom Aufsteiger SC Moosen, erwartet zum ersten Derby „durch zwei Siege gut aufgelegte Kirchascher“. Beim SCM ist Tobias Holzner aus dem Urlaub zurück, der Einsatz des kränkelnden Kapitäns Dominik Slawny ist noch fraglich. Beim SC Kirchasch sind mit Michael Wernhart, Mathias Guttmann und Tobis Maier gleich drei Urlauber zurück. Johannes Haindl fehlt weiterhin, Torhüter Sven Kouame hatte seinen Urlaub zwar von Montag bis Samstag gelegt, aber jetzt isteben am Mittwoch ein Spiel. Er hat allerdings mit Maxi Bals einen ausgezeichneten Vertreter.

SV Eichenried greift auf Reserve zurück

Zwei Niederlagen und Trainer-Abgang – es gab schon mal bessere Tage für den SV Eichenried als vor der Partie gegen den SV Walpertskirchen. David Müller hat zusammen mit Süleyman Uzun das Traineramt übernommen (siehe Kasten). Müller sieht es „als erstes für die beste Lösung“. Personell schaut’s nicht besser aus.

„Wir füllen weiter mit Leuten aus der Zweiten auf.“ Gästetrainer Sepp Heilmeier war von der Entwicklung beim SVE total überrascht, „und wir wissen nicht, was da jetzt auf uns zukommt“. Maxi Spreitzer und Abwehrchef Martin Deutinger sind zurück „und somit alles an Bord, außer den Langzeitverletzten“. Da zählt er mit Christian Käser, Benedikt Schuler, Philipp Weber und Torhüter Thomas Pfanzelt einiges an Qualität auf. Fürs Tor hat er einen Stefan Gröppmaier in Topform. (Helmut Findelsberger)

Die Spiele, unsere Tipps

Moosinning II - Altenerding 1:1 Mi. 18:30

FC Eitting - SV Vötting 2:0 Mi. 18:30

FC Lengdorf - SVA Palzing 2:1 Mi. 18:30

SC Moosen - SC Kirchasch 2:2 Mi. 18:30

Eichenried - Walpertskirchen 0:2 Mi. 18:30

TSV Allershausen - FC Finsing 1:3 Mi. 18:30

FCA Unterbruck - Kranzberg 3:1 Mi. 19:30