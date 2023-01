Die Hörlkofener Vorbereitung: Schafkopf vor dem Bundesliga-Endspurt

Von: Dieter Priglmeir

Thomas Elsenberger startet in Bad Wörishofen. © Privat

Thomas Elsenberger will mit dem EC Saßbach die Liga gewinnen und sich für die DM qualifizieren.

Hörlkofen – „Das Triple wäre eine tolle Sache. Aber das ist Wunschdenken“, sagt Thomas Elsenberger. Damit meint er den Europacupsieg sowie den Triumph in der Bundesliga und bei der deutschen Meisterschaft. Teil eins, der internationale Erfolg, ist erreicht. Am Wochenende soll Teil zwei folgen – und da sieht es gar nicht schlecht aus. Mit dem EC Saßbach geht der 48-Jährige in Bad Wörishofen in den Endspurt der Bundesliga, die sein Team anführt. Unter der Regie des TSV Peiting stehen für die 28 besten süddeutschen Moarschaften die finalen Spieltage der 1. Bundesliga Süd auf dem Programm.

„Ich habe erst einmal schauen müssen, wo Bad Wörishofen liegt“, erzählt der Hörlkofener. Der Routinier kennt ja einige Hallen, doch diese ist ihm neu. „Das ist mir aber auch recht. Die ist wenigstens nicht so kalt wie die in Peiting.“

Heiß dürfte es Elsenberger von selbst werden. Das Mannschaftsspiel startet am Samstag um 8 Uhr mit den Durchgängen 13 bis 24. Tags darauf folgen ab 9 Uhr die letzten vier Spiele. Die besten Fünf qualifizieren sich für die Platzierungsspiele. Saßbach will in den Gruppenspielen Platz eins verteidigen und dann als Erster auf Bahn eins die Partie gewinnen. Damit wäre der Bundesliga-Erfolg perfekt.

Den Sieg in der Süd-Liga, eine von fünf Bundesligen, bezeichnet Elsenberger als den „ehrlichsten Titel, denn hier musst du gegen 27 Mannschaften antreten und immer konstant bleiben“. Saßbach gewann die Bundesliga erst einmal, „da sieht man erst einmal, wie schwer das ist“, sagt der Oberstudienrat, der im Team der Saßbacher jeweils als Letzter antritt. „Ich bin der, der die Punkte machen muss. Als Zielspieler bin ich dafür prädestiniert“, sagt er selbst. Gerade der ständige Wechsel reize ihn. „Es kommt immer was anderes. Du musst den richtigen Schwung setzen, sehr präzise treffen. Oft sind mehr Stöcke im Haus, was es nicht leichter macht. Eine gewisse Nervenstärke brauchst du schon. “

Aber Elsenberger sieht sich gerüstet. Das letzte Training sei sehr gut verlaufen, und Saßbach kann in Bestbesetzung antreten. „Wir werden alle am Freitag anreisen und am Abend noch schafkopfen. Das fordert den Geist.“

Die größten Konkurrenten dürften Hauzenberg, Passau-Neustift und Hartpenning mit Europameister Stefan Zellermayer sein. Nach den bisherigen Leistungen ist aber Saßbach Favorit, „aber Platzierungsspiele sind auch Nervensache“, meint der Hörlkofener, dessen Minimalziel aber klar ist: Rang vier und damit die Quali zur DM. Das wäre dann Titel Nummer drei.

Stand nach der Vorrunde

1. Saßbach 21:3 Punkte; 2. Hauzenberg 19:5; 3. Passau-Neustift 18:6; 4. Hartpenning 17:7; 5. Gerabach 15:9; 6 Engelsberg 15:9; 7. Altwasser Windorf 15:9; 8. Breitbrunn 15:9; 9. Aigen 14:10; 10. Buchbach 14:10; 11. Pilsting 14:10; 12. Kreuzberg 13:11; 13. Aiterhofen 13:11; 14. Ottenzell 12:12; 15. Penzing 12:12; 16. Surheim 12:12; 17. Peiting 12:12; 18. Feldkirchen 10:14; 19. SC Zell 10:14; 20. Mitterskirchen 10:14; 21. Pilgramsberg 9:15; 22. Kirchberg 8:16; 23. Moitzerlitz Regen 8:16; 24. FC Hitzhofen-Oberzell 8:16; 25. Aham 7:17; 26. March 6:18; 27. Reicheneibach 5:19; 28. Unterneukirchen 4:20.