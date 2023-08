Unser Kone - für viele war er allein der Erdinger Anzeiger

Von: Dieter Priglmeir

Du musst schon zwei Sekunden vorher wissen, wie dein Bild ausschauen soll. Konrad Kressierer (5. Mai 1938 – 24. Juli 2023) © Privat

Scharfer Blick, der richtige Riecher und eine penible Vorbereitung - das war das Erfolgsgeheimnis von Konrad Kressierer. Sportler und Kollegen erinnern sich an Erdings wichtigsten Sportfotografen, der am 24. Juli verstorben ist.

Elfmeter im Erdinger Stadion: Konrad Kressierer steht hinterm Tor, aber hinter dem falschen. Denn das Foul ist im anderen Strafraum passiert, wo der Elferschütze schon bereit ist. Schießen darf dieser noch nicht, denn der Schiedsrichter befiehlt: „Wart, bis der Fotograf da ist!“ Dann verfolgen alle Kressierers 100-Meter-Sprint – mit der Nikon in der Hand.

„Erst dann durfte geschossen werden“, erinnert sich mein Kollege Wolfgang Krzizok und fügt hinzu: „Das war ganz normal auf allen Sportplätzen, wenn Kone vor Ort war.“ Der Respekt war riesig damals in den 1960ern vor Konrad Kressierer, der am 24. Juli verstorben ist. Und er ist es heute noch, wie mir die Großen des Erdinger Sports erzählen.

Zum Beispiel Sandbahn-Weltmeister Karl Maier: „Sobald ich ihn gesehen habe, wusste ich, dass ich Vollgas geben muss. Für mich war früh klar: Wenn du in die Zeitung willst, musst du den Kressierer kennen, denn der Kone – das war der Erdinger Anzeiger.“ Das sei schon vor 50 Jahren so gewesen, „als ich mit meiner Zündapp KS 50 beim ADAC Autoslalom im Erdinger Fliegerhorst mitgemacht habe“. Oder bei Maiers erstem Sieg in Eichenried im Oktober 1975. Kressierer war da – und lieferte beste Arbeit ab. Maier: „Die Bilder waren gestochen scharf und von der besten Position geschossen, weil Kone den Riecher für die richtigen Plätze hatte.“

Mitten drin statt nur dabei – das hat nicht der Fernsehsender DSF erfunden. Keiner weiß das besser als Dieter Brenninger. Gerade hatte der mit zwei Toren den FC Bayern zum 4:2-Pokalsieg gegen den Meidericher SV geschossen und befand sich auf der Ehrenrunde. „Und plötzlich steht der Kone neben mir. Der ist einfach mitgelaufen“, erzählt der Ex-Profi. In diesem Fall waren aber nicht nur großartige Bilder des Fotografen Lohn. „Er hat sich auch noch mein Trikot geschnappt und auch behalten“, erzählt Brenninger. Die beiden hatten eh eine besondere Beziehung. „Kone hat mich von der ersten Sekunde bei den Bayern begleitet, schon 1962 in meiner Jugendzeit bei Bayern.“

Brenninger war für Kressierer die Eintrittskarte für den großen Fußball. Fortan fotografierte er im Grünwalder Stadion, fuhr im Teambus mit, ratschte bei Vereinsabenden – damals noch auf dem Nockherberg – mit Cajkovski, Beckenbauer, Müller. Aber auch, um sein Handwerk zu verfeinern, mit den Münchner Fotografen – denen er bei der Meisterfeier der Löwen 1966 ein Schnippchen schlug. Hier verzichtete er nämlich auf die Ehrenrunde und sicherte sich lieber in der Zwischenzeit den perfekten Platz für die Siegerehrung. „Ich wusste ja, wo die Schale übergeben wird“, erzählte er mir mal. „Also hatte ich das beste Bild von allen.“

Was macht eigentlich ein gutes Foto aus? „Wenn du erkennst, dass der Fotograf mitgedacht hat“, hat er mir mal erzählt. „Du musst schon zwei Sekunden vorher wissen, wie dein Bild auschauen soll“. Deshalb hat er sich vorbereitet und zum Beispiel im Fernsehen die Zeitlupen angesehen, um dann die Erdinger Gewichtheber oder Hallbergmooser Ringer ins rechte Licht zu rücken.

Von Vorteil fand er, dass er auch selbst Sport getrieben hat. Und, oh ja, das hat er. Dieser früh durch Bauernarbeit gestählte und kräftige Mann war ein Könner beim Steinstoßen. Er gewann aber auch während seiner Bundeswehrzeit eine Rheinland-Meisterschaft im Langstreckenlauf. „Eigentlich hatte er vom Körperbau überhaupt nicht die Statur dafür, aber er hat sich halt durchgekämpft“, erzählt Lauf- und Trainerlegende Hans Bruckmeier und gesteht: „Als Bub habe ich ihn beim Stadtparklauf siegen gesehen. Ganz ehrlich, ich habe ihn angehimmelt.“

Bewundert hat ihn auch Albert Gröber, der sich als Bub auf dem Moosinninger Fußballplatz Kones Geschichten anhörte, wen der schon alles abgelichtet hat, ehe der Löwen-Profi selbst zum immer wieder währenden Bildmotiv wurde. Auf dem Platz, aber auch beim Schafkopfrennen – „Kone war immer da. Und seine Fotos waren immer überragend.“

Das wusste der ehemalige Sportchef der Heimatzeitung zu schätzen. Hans Kalteis erzählt vom Sitzfußballturnier des Behindertensportvereins. „Kone ist in die Kabine gegangen und hat die Prothesen fotografiert.“ Der Ex-Sportchef erinnert sich auch noch gut an die Auftragsvergabe vor den Spieltagen. „Was wuist’n mit dem C-Klassen-Schpui? Des werd doch nix“, habe er dann nicht selten zu hören bekommen. „Kone ist dann auch noch zu einem anderen Spiel gefahren“, erzählt Kalteis. „Und sehr oft musste ich ihm Recht geben.“

Er kannte sich halt aus. „Ich habe mich immer mit Spielern und Trainern unterhalten“, verriet er mal. Besonders wichtig seien ihm die Mittelstürmer wie Gröber gewesen, denen er schon mal sagte: „Ich habe bloß eine halbe Stunde Zeit, ich brauche zwei Tore.“ Soll immer wieder mal geklappt haben. Und nicht selten habe er schon vor dem Trainer von dessen Rauswurf gewusst.

Bei Hans Balbach griff er allerdings einst etwas zu aktiv ins Transfergeschehen ein. „Kone hat mir geraten, zum FC Langengeisling zu wechseln“, erzählt der ehemalige Altenerdinger Fußballchef. „Das kam für mich aber nicht in Frage.“ Trotzdem sei ihm damals im FCL-Heim ein Bier spendiert worden. Und noch eins. Um es auszutesten, habe er noch um eine dritte Halbe gefragt. „Du kannst so viel haben, wie du willst.“ – „Warum?“ – „Weil du doch nach Geisling wechselst“ – „Tu ich nicht. Wie kommst du denn da drauf?“ – „Hat der Kressierer gesagt.“ Ahja.

Kones Worte hatten immer schon Gewicht. Und wer ihn, der im Hauptberuf für ein Bauunternehmen schweres Gerät fuhr, unterschätzte, war selber schuld. „Einmal ist er im Fliegerhorst erwischt worden, als er im Blaumann ohne Erlaubnis fotografiert hat“, erzählt Roland Albrecht, der die Bundeswehr- Bildstelle leitete. Sicherheitsleute hätten den knipsenden Bauarbeiter vernommen, und dann frustriert mit den Worten laufen lassen: „Der ist gar nicht so blöd, wie er dreckat ausschaut.“

Zurück zum Redaktionsalltag. Legendär war seine Gegenfrage auf unsere Beschwerde, warum er denn keine Bildtexte zu den Fotos liefere: „Wofür werd’s denn ihr zoit?“ Batsch!

Apropos Geld. Das spielte für Kone allerhöchstens eine untergeordnete Rolle. Hierzu auch eine Geschichte aus den 1960ern und dem Erdinger Stadion, wo Platzwart Raimund Geißler seinen Biertisch aufgestellt hatte. Darauf ein Transistorradio, auf dem „Heute im Stadion“ lief, und die Merkur-Sportseite, in die er penibel jedes gefallene Tor eintrug. Und wo plötzlich ein Stapel Fotos lag. Kone Kressierer hat seine Bilder einfach verschenkt. Immer wieder. „Und da waren alle Spieler ganz wild darauf, weil Sportfotos damals ein seltenes und kostbares Gut waren“, sagt Kollege Krzizok. Die hätte der Kone auch teuer verkaufen können.

Auch diese Geschichte glaube ich dem Kollegen gern – im Gegensatz zum eingangs erwähnten 100-Meter-Sprint. Dass Schiri, Schütze, Torwart und Zuschauer auf den Fotografen warten – keine Frage. Dass Kone jemals auf der verkehrten Spielhälfte gestanden haben soll? Jemals? In nur fünf Jahrzehnten Sportfotografie? Ich glaub’s einfach nicht. Er stand ja auch seinerzeit richtig, als ich gegen den TSV Wartenberg – Hannes Härtl lacht wohl heute noch – einen saudummen Elfmeter verursacht habe. Den hat er fotografiert, meine Blutgrätsche sicher auch – aber nie Fotoabzüge gemacht. Danke dafür, Kone – und für die vielen tausend besseren Fotos, für 50 Jahre Erdinger Sportgeschichte.