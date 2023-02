Auf den Spuren von Wolfgang Haslberger

Von: Wolfgang Krzizok

Wolfgang Haslberger ist das Aushängeschild der Gruppe Erding. © Kerstin Kummer

Anmeldungen für einen Schiedsrichter-Neulingskurs sind ab sofort möglich

Erding – Wolfgang Haslberger ist das Aushängeschild der Erdinger Fußball-Schiedsrichter. Der 30-jährige St. Wolfganger pfeift Spiele bis hinauf zur 2. Bundesliga. Die Gruppe Erding sucht jetzt ehrgeizige Männer und Frauen, die ihm nacheifern wollen. Am Freitag, 3. März, um 17 Uhr beginnt im Sportheim der SpVgg Altenerding ein Neulingskurs, bei dem sich Interessenten zum Schiri ausbilden lassen können.

Um teilzunehmen braucht man keine besonderen Voraussetzungen. „Man sollte mindestens 14 Jahre alt sein, außerdem sportlich und Mitglied in einem Verein des Bayerischen Fußballverbands“, erklärt Gruppenlehrwart Wolfgang Karl. Insgesamt sind es fünf theoretische Unterrichtseinheiten, die bis zum Sonntag, 12. März, zu absolvieren sind. In diesen werden die Schiedsrichter-Anwärter mit dem Regelwerk vertraut gemacht, am letzten Tag steht die Abschlussprüfung auf dem Programm. Hat man diese dann bestanden, ist man offiziell Schiedsrichter, und nach dem Ablegen eines Fitnesstests, der sogenannten Leistungsprüfung, die am 3. Mai stattfindet, dürfen die neuen Schiris dann ihre ersten Spiele leiten.

„Es ist alles absolut machbar“, weiß Lehrwart Karl. Die Kursgebühr beträgt 100 Euro, wird jedoch in den meisten Fällen vom Verein übernommen, in dem der Schiedsrichter Mitglied ist. Von der Gruppe werden die erfolgreichen Absolventen dann mit der passenden Schiedsrichterkleidung ausgestattet, ein Regelbuch gibt’s obendrauf. Pro Spiel erhält der Unparteiische zwischen 15 und 25 Euro Spesen sowie extra die Fahrtkosten erstattet. Zudem hat man mit dem Schiedsrichter-Ausweis kostenlosen Eintritt zu allen Spielen im DFB-Bereich, bis hin zu den Bundesliga-Begegnungen.

Wie die Fußballmannschaften können auch Schiedsrichter auf- und absteigen. Und dass es auch für einen Unparteiischen aus einer kleineren Gruppe möglich ist, auf der Karriereleiter ganz nach oben zu kommen, hat Haslberger bewiesen.

Anmeldungen zum Neulingskurs sind möglich bei Lehrwart Karl unter Tel. (0174) 3044542 oder per E-Mail an neulingskurs@srgerding.de.